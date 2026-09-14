Hiệp hội trọng tài Anh xin lỗi MU, tuyên bố công nhận bàn thắng của Haaland là "sai lầm"

Trong một tuyên bố được đưa ra chỉ vài giờ sau chiến thắng của Man City, Pro Ref tiết lộ họ đã liên hệ với MU để thừa nhận "sai sót trong phán đoán" và cho rằng tổ trọng tài VAR lẽ ra nên đề xuất xem xét lại tình huống Enzo Fernandez việt vị ở bàn thắng quyết định của Erling Haaland.

Ban đầu, bàn thắng của tiền đạo này bị từ chối vì lỗi việt vị trên sân, nhưng VAR đã đảo ngược quyết định. Các trọng tài VAR xác định rằng Haaland không việt vị. Tuy nhiên, Enzo Fernandez của Man City đã ở vị trí việt vị khi anh cố gắng lao đến đánh đầu trước khi bóng đến chân Haaland.

Haaland không việt vị, còn Enzo Fernandez thì khác

Mặc dù không chạm bóng, nhưng động tác của Fernandez dường như đã tác động đến hàng phòng ngự của MU, cụ thể là Lisandro Martinez.

Người phát ngôn của Pro Ref cho biết: "Sau sự cố ở phút thứ 60 của trận đấu giữa MU và Man City tại Old Trafford, chúng tôi xin đưa ra lời giải thích về bàn thắng được công nhận của Erling Haaland. Quyết định trên sân ban đầu là việt vị đối với Erling Haaland, nhưng VAR đã kiểm tra lại và xác định anh ấy không ở vị trí việt vị.

Trong cùng pha tấn công, người ta xác định rằng Enzo Fernandez không chạm bóng và do đó, bất kỳ lỗi việt vị nào cũng đều mang tính chủ quan. Tuy nhiên, trong trường hợp này, VAR đã không nhận ra tác động có thể xảy ra từ vị trí của Enzo và lẽ ra nên đề nghị xem xét lại tình huống đó ngay trên sân.

Chúng tôi đã liên hệ với MU để thừa nhận điều mà chúng tôi cho là sai sót trong phán đoán. Chúng tôi đang xem xét lại vụ việc này".

Trước đó, trong bài đăng trên mạng xã hội X giải thích lý do bàn thắng được công nhận, Trung tâm điều hành trận đấu Ngoại hạng Anh cho hay: "Tổ trọng tài VAR đã kiểm tra quyết định của trọng tài về việc không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị. VAR xác nhận rằng Haaland ở vị trí không việt vị và đề nghị công nhận bàn thắng. VAR cũng cho rằng mặc dù ở vị trí việt vị, Fernandez không chạm bóng".