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Haaland vươn tầm sau derby: Từ cây săn bàn thành thủ lĩnh mới ở Man City

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester City Man City - MU, derby Manchester rực lửa

Không chỉ ghi bàn, Erling Haaland còn cho thấy khả năng dẫn dắt, động viên và giữ tinh thần cho toàn đội Man City trong những thời điểm khó khăn.

   

Haaland chủ động đứng ra điều chỉnh đồng đội

Trong trận derby Manchester, thời điểm Phil Foden phản ứng gay gắt sau khi nhận thẻ đỏ, Haaland đã tiến đến đưa đồng đội rời khỏi sân, gần như muốn truyền đi thông điệp: “Đừng lo, từ đây chúng tôi sẽ lo liệu”.

Haaland giúp Man City vượt khó ở derby

Haaland giúp Man City vượt khó ở derby

Sau đó, khi Harry Maguire đẩy Enzo Fernández ngã xuống sân, Haaland tiếp tục can thiệp và yêu cầu đồng đội ở Man City giữ vị trí, không tiếp tục tham gia vào tình huống căng thẳng.

Trước khi trận đấu bắt đầu, Haaland cũng là người chủ động dẫn đầu nhóm cầu thủ Man City tiến về phía các cổ động viên để vỗ tay cảm ơn họ, sau màn tập trung quen thuộc trước trận.

Đến khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, tiền đạo này tiếp tục là người dẫn đầu màn ăn mừng. Haaland lần lượt đẩy Iliman Ndiaye rồi Fernández về phía các cổ động viên đội khách, khuyến khích họ tận hưởng chiến thắng.

Từ chân sút chủ lực đến thủ lĩnh của đội bóng

Haaland vốn quá quen với vai trò người quyết định trận đấu bằng những bàn thắng. Tuy nhiên, những biểu hiện gần đây cho thấy anh đang đảm nhận nhiều hơn thế, trở thành một thủ lĩnh thực sự của Man City.

“Không còn những cầu thủ như Rodri, Bernardo Silva, John Stones và một số người khác đã ra đi, chúng tôi cần những cầu thủ đứng lên đảm nhận vai trò lãnh đạo, và cậu ấy đang làm điều đó”, HLV Enzo Maresca cho hay.

Mùa trước, Haaland nằm trong nhóm lãnh đạo của đội dưới thời HLV Pep Guardiola. Nhưng ngay trong mùa hè này, Maresca nhanh chóng trao cho anh vai trò đội phó và trên thực tế, tiền đạo người Na Uy đang cho thấy anh sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm này.

Vai trò của Haaland ở Man City ngày càng quan trọng

Vai trò của Haaland ở Man City ngày càng quan trọng

Trên sân, Haaland thể hiện vai trò "đầu tàu" bằng màn trình diễn toàn diện. Anh có những pha xử lý giúp đội giữ bóng, tranh chấp bóng bổng lẫn bóng dưới đất, đồng thời di chuyển liên tục. Anh cũng chạy gần 11 km, quyết không để tinh thần của các đồng đội suy giảm sau khi Man City chỉ còn 10 người từ phút 23 vì thẻ đỏ của Foden.

Tinh thần chiến đấu được thể hiện rõ

Một trong những điểm đáng chú ý ở Haaland là thái độ thi đấu. Dù đối mặt với tình thế khó khăn, anh vẫn giữ nụ cười và nguồn năng lượng tích cực.

“Chỉ cần chúng tôi giữ cho Erling vui vẻ thì tất cả chúng tôi đều vui. Trong tiếng Anh nói thế nào nhỉ? Vợ vui thì cuộc sống vui. Còn chúng tôi nói là Erling vui thì cuộc sống vui”, HLV Maresca hài hước nói về tầm quan trọng của cậu trò cưng.

Chính Haaland cũng cho thấy sự tự tin, quyết tâm và tinh thần chiến đấu trong những phát biểu sau trận. Anh nhấn mạnh vai trò của kế hoạch mà Maresca đưa ra trong giờ nghỉ giữa hai hiệp.

“Enzo đưa cho chúng tôi một kế hoạch trong giờ nghỉ và chúng tôi có thể phát huy những điểm mạnh khác nhau, phản công nhiều hơn một chút. Còn đối với tôi, tôi chỉ cần ở đó, chờ đợi cơ hội. Khi cơ hội đến, tôi phải sẵn sàng tận dụng.

Chúng tôi cũng cần những chiến binh, và chúng tôi có rất nhiều người như vậy. Hãy nhìn hàng tiền vệ của chúng tôi. Nếu có một điều mà họ thích làm thì đó là chiến đấu! Tôi thực sự, thực sự tự hào về tất cả mọi người!".

Một bàn thắng đủ định đoạt trận đấu

Haaland có tổng cộng 30 lần chạm bóng trong trận và chỉ 2 lần chạm bóng trong vòng cấm MU. Tuy nhiên, 1 trong 2 lần đó đã đủ để anh quyết định kết quả trận đấu.

Haaland đang trở thành thủ lĩnh tinh thần mới ở Man City

Haaland đang trở thành thủ lĩnh tinh thần mới ở Man City

Khả năng dứt điểm của Haaland đã trở nên quen thuộc đến mức những bàn thắng đôi khi không còn tạo ra nhiều bất ngờ. Nhưng pha lập công vào lưới MU tiếp tục cho thấy đẳng cấp của chân sút người Na Uy, bất chấp gây tranh cãi vì sai sót nghiêm trọng của VAR.

Haaland hiện ghi 6 bàn trong 4 trận. Từ vai trò người ghi bàn quyết định, những gì đã thể hiện trong trận derby Manchester còn cho thấy một vai trò khác của tiền đạo sinh năm 2000: Thủ lĩnh tinh thần dẫn dắt đồng đội, duy trì sức chiến đấu và đứng lên khi đội bóng gặp khó khăn.

MU 924 triệu euro vẫn chật vật vì Carrick quá "non", 4/6 ông lớn NHA gây thất vọng (Clip 1 phút)
MU 924 triệu euro vẫn chật vật vì Carrick quá "non", 4/6 ông lớn NHA gây thất vọng (Clip 1 phút)

MU vẫn chưa cho thấy dấu hiệu cải thiện về chất lượng so với mùa giải trước, từ đó đặt ra dấu hỏi về trình độ của HLV Carrick.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-15/09/2026 03:10 AM (GMT+7)
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