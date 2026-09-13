Rực lửa derby Manchester: MU "đánh trúng tử huyệt" Man City bằng cách nào?

Vai trò quan trọng của Rashford - Mbeumo

Sau khi Pep Guardiola ra đi và Enzo Maresca được bổ nhiệm thay thế, Man City đã áp dụng một cách tiếp cận hơi khác trong các trận đấu. Cách làm này đã phát huy hiệu quả tại Premier League khi Man City toàn thắng cả 3 trận mở màn. Tuy nhiên, có thời điểm một khu vực của đội bóng nửa xanh thành Manchester cho thấy sự mong manh nhất định.

Man City đã áp dụng cách tiếp cận chiến thuật có phần khác biệt dưới thời Maresca

MU bố trí đội hình 4-2-3-1, dù nhiều khả năng họ sẽ chuyển sang 4-4-2 với Bruno Fernandes và Matheus Cunha là hai cầu thủ chơi cao nhất. Man City cũng xuất phát với sơ đồ 4-2-3-1 nhưng sẽ dâng cao và chuyển sang cấu trúc 3-1-6.

Khác với cách Pep Guardiola và Mikel Arteta triển khai trận đấu, thay vì một tiền vệ trung tâm lùi xuống chơi giữa hai trung vệ trong cấu trúc tấn công, Maresca sẽ kéo hậu vệ trái bó vào trung lộ. Trong trường hợp này là Josko Gvardiol, dù với Man City, vị trí này có thể được đảm nhiệm bởi bất kỳ cầu thủ nào. Điều đó cho phép Elliot Anderson tự do hoạt động ở tuyến giữa.

Man City sau đó có thể gây tổn thương cho đối thủ ở khu vực sát vòng cấm với những cầu thủ như Enzo Fernandez, Rayan Cherki hay Phil Foden. Maresca xây dựng lối chơi với một cầu thủ ở trung lộ, đồng nghĩa 3 cầu thủ còn lại nơi hàng thủ Man City sẽ có nhiều thời gian kiểm soát bóng.

Tuy nhiên, điều đó cũng mở ra cơ hội lớn để MU khai thác khoảng trống ở hai biên phía sau hàng thủ bằng những pha di chuyển kéo giãn đối phương, điều có thể khiến Man City gặp rất nhiều khó khăn.

Với Marcus Rashford ở cánh trái, thay vì đứng rộng để kéo giãn sân, MU sẽ muốn anh bó vào trong đôi chút nhằm khiến các hậu vệ Man City thu hẹp cự ly.

Rashford có thể đóng vai trò quan trọng trong trận derby của MU

Sau đó, khi MU giành lại bóng, tiền đạo người Anh có thể dạt rộng trở lại, đặt hậu vệ phải của Man City vào tình thế phải lựa chọn: bám theo Rashford hay tiếp tục bó vào trong. Điều tương tự cũng có thể được áp dụng với Bryan Mbeumo bên cánh phải.

Porto từng khai thác khoảng trống ở khu vực giữa sân của Man City trong một số thời điểm ở trận đấu giữa hai đội tại Champions League hồi giữa tuần.

Người làm tường

Hệ thống “số 9 ảo” của MU đã đặt ra những câu hỏi, đặc biệt là liệu việc thi đấu mà không có một trung phong thực thụ có thực sự hiệu quả hay không. Ở trận gặp Everton, MU gặp khó khăn bởi họ liên tục thực hiện những quả tạt bổng và sâu vào vòng cấm hướng tới Bruno Fernandes và Cunha.

Trước những trung vệ Everton có thể hình tốt, cách làm đó đơn giản là không hiệu quả. Nếu Michael Carrick tiếp tục sử dụng hệ thống này trước Man City, MU phải thay đổi cách thức tạt bóng.

Rashford, Luke Shaw hoặc Patrick Dorgu cần phối hợp để xâm nhập phía sau hàng thủ và tiến xuống sát đường biên ngang. Từ đó, thay vì thực hiện những quả tạt bổng và sâu, họ nên chuyền ngược trở lại đầy khó chịu vào khu vực cấm địa để những cầu thủ băng lên có thể ập vào vòng cấm.

Thi đấu trước Man City là một câu chuyện hoàn toàn khác. Man City sẽ chơi với đội hình dâng cao trên sân, đồng nghĩa MU rất cần một “người làm tường”, cầu thủ mà họ có thể chuyền bóng lên khi tổ chức tấn công.

Dù Carrick lựa chọn Benjamin Sesko hay Cunha cho vai trò này, “người làm tường” sẽ là mắt xích quan trọng nhận đường chuyền đầu tiên từ hàng thủ. Một “người làm tường” giữ vị trí giữa các tuyến sẽ dễ dàng đón những đường chuyền dọc từ tuyến dưới, qua đó kích hoạt những pha phản công nguy hiểm.

Sesko có thể đảm nhận vai trò "người làm tường" của MU

Điều này đặc biệt quan trọng bởi Maresca đã áp dụng cách pressing tầm cao theo kiểu một-kèm-một. Trận đấu với Porto cho thấy các hậu vệ biên và tiền vệ của Man City chủ động dâng lên để theo sát đối thủ. Khi Matheus Nunes hoặc một tiền vệ trung tâm rời vị trí để gây áp lực, những khoảng trống rất lớn sẽ xuất hiện ngay phía trước hàng thủ Man City.

Một “trạm trung chuyển” giữ vị trí kỷ luật giữa các tuyến sẽ dễ dàng đón những đường chuyền dọc từ tuyến dưới, qua đó kích hoạt những đợt phản công nguy hiểm.

Coi chừng "biệt đội bản sao"

Fernandez, Cherki và Foden có thể cùng xuất hiện ở hàng tiền vệ Man City hay không? Chắc chắn có, và đó có thể là một sự kết hợp rất đáng xem. Trong cấu trúc tấn công 3-1-6 của Maresca, Nunes dâng cao để tạo chiều rộng bên cánh phải, Gvardiol bó vào hàng thủ ba người, còn Anderson hoặc Ayyoub Bouaddi đảm nhiệm vai trò tiền vệ trụ duy nhất.

Điều đó cho phép Foden, Cherki và Fernandez hoạt động ở các khoảng trống giữa trung vệ và hậu vệ biên, ngay sát rìa vòng cấm đối phương. Ba cầu thủ này giống như “biệt đội bản sao”, những cầu thủ giàu kỹ thuật, phát huy khả năng tốt nhất trong không gian chật hẹp. Họ liên tục hoán đổi vị trí. Nếu Foden lùi sâu để nhận bóng, Cherki sẽ di chuyển vào khoảng trống anh để lại, còn Fernandez lập tức xâm nhập vòng cấm.

Enzo Fernandez sẽ là nhân tố then chốt của Man City

MU sẽ muốn duy trì hàng phòng ngự với cự ly hẹp, nhưng sự di chuyển của bộ ba này trong những khoảng không chật chội có thể phá vỡ bất kỳ hàng thủ lùi sâu nào. Mắt xích quan trọng giúp hệ thống này vận hành là Fernandez. Giống như Bernardo Silva từng làm dưới thời Pep Guardiola, Fernandez đóng vai trò “dao đa năng” về mặt chiến thuật của Man City.

Trong khi Foden và Cherki là những cầu thủ thuần tấn công, Fernandez sở hữu khả năng đọc tình huống phòng ngự cùng nền tảng thể lực để nhanh chóng bao quát không gian.

Khi MU thực hiện pha phối hợp bật nhả nhanh để đưa bóng ra khỏi hàng thủ, Fernandez sẽ có nhiệm vụ đọc trước tình huống, chủ động áp sát để giành lại bóng trong quá trình chuyển trạng thái, rồi lập tức đưa Man City trở lại mặt trận tấn công.