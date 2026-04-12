Toulouse vs Lille 12/04/26 - Trực tiếp
Logo Toulouse - TFC Toulouse
0
Logo Lille - LIL Lille
0
Chelsea vs Manchester City
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Stuttgart vs Hamburger SV
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
-
Como vs Inter Milan
Logo Como - COM Como
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Olympique Lyonnais vs Lorient
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lorient - FCL Lorient
-
Athletic Club vs Villarreal
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Fiorentina vs Lazio
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Manchester United vs Leeds United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Barcelona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Bayern Munich vs Real Madrid
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Arsenal vs Sporting CP
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Celta de Vigo vs Freiburg
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Real Betis vs Sporting Braga
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Nottingham Forest vs Porto
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Porto - POR Porto
-
Aston Villa vs Bologna
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-

Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Aston Villa: Phản lưới và siêu phẩm (Ngoại hạng Anh) 

Sự kiện: Premier League 2025-26

Hai điểm nhấn của trận đấu là bàn phản lưới nhà của Murillo và siêu phẩm của Williams.

   

Nottingham Forest đối đầu với Aston Villa trên sân nhà ở vòng 32 Ngoại hạng Anh. Cơn mưa nặng hạt không làm đôi bên giảm nhuệ khí. Hai đội tràn lên phần sân của nhau ngay sau tiếng còi khai cuộc. 

Murillo vụng về phản lưới nhà

Murillo vụng về phản lưới nhà

Dần dần, Aston Villa kiểm soát bóng tốt hơn. Phút 23, Rogers băng xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào trong. Murillo cố phá bóng nhưng lại thành ra đốt lưới nhà. Bàn thắng này giúp Aston Villa chơi hưng phấn hơn. Phút 36, Rogers suýt lập cú đúp nhưng xà ngang lại từ chối nỗ lực của cầu thủ này.

Chỉ hai phút sau, Nottingham Forest có bàn gỡ hòa. Hudson Odoi nhả bóng ra và Williams đã có pha "nã đại bác" vào góc gần khiến thủ thành Bizot không thể cản phá. 

Sang hiệp hai, trời tạnh mưa và cả hai đội tiếp tục dồn lên tìm bàn thắng. Gibbs White có cơ hội ghi bàn nhưng Bizot lại cứu thua thành công. Trong khi đó, Rogers đưa bóng vọt xà ngang dù được dứt điểm trong tư thế cực kỳ thoải mái.

Càng về cuối, Aston Villa lại càng có nhiều cơ hội. Thế nhưng bằng cách nào đó, các chân sút của đội khách lại đưa bóng lên trời hoặc vào tay thủ môn Sels. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1.

Tỉ số chung cuộc: Nottingham Forest 1-1 Aston Villa (H1: 1-1)

Ghi bàn

Nottingham Forest: Williams 38'

Aston Villa: Murillo 23' (phản lưới)

Đội hình xuất phát

Nottingham Forest: Sels, Aina, Anderson, Gibbs White, Hudson Odoi, Hutchinson, Jesus, Milenkovic, Murillo, Sangare, Williams

Aston Villa: Bizot, Barkley, Cash, Digne, Lindelof, McGinn, Onana, Rogers, Tielemans, Torres, Watkins

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại: https://fptplay.go.link/7lIyV

Video bóng đá PVF-CAND - Công an Hà Nội: Đình Bắc mất vui vì đồng đội tuyển U23 (V-League)
Video bóng đá PVF-CAND - Công an Hà Nội: Đình Bắc mất vui vì đồng đội tuyển U23 (V-League)

(Vòng 18 V-League) Đình Bắc mang về đột biến cho CAHN trong trận đấu khó khăn hơn dự kiến cho đội đầu bảng.

Theo Nhật Anh

Nguồn:

