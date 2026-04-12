Kết quả bóng đá Nottingham Forest - Aston Villa: Phản lưới và siêu phẩm (Ngoại hạng Anh) 

Nottingham Forest đối đầu với Aston Villa trên sân nhà ở vòng 32 Ngoại hạng Anh. Cơn mưa nặng hạt không làm đôi bên giảm nhuệ khí. Hai đội tràn lên phần sân của nhau ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Murillo vụng về phản lưới nhà

Dần dần, Aston Villa kiểm soát bóng tốt hơn. Phút 23, Rogers băng xuống bên cánh trái rồi căng ngang vào trong. Murillo cố phá bóng nhưng lại thành ra đốt lưới nhà. Bàn thắng này giúp Aston Villa chơi hưng phấn hơn. Phút 36, Rogers suýt lập cú đúp nhưng xà ngang lại từ chối nỗ lực của cầu thủ này.

Chỉ hai phút sau, Nottingham Forest có bàn gỡ hòa. Hudson Odoi nhả bóng ra và Williams đã có pha "nã đại bác" vào góc gần khiến thủ thành Bizot không thể cản phá.

Sang hiệp hai, trời tạnh mưa và cả hai đội tiếp tục dồn lên tìm bàn thắng. Gibbs White có cơ hội ghi bàn nhưng Bizot lại cứu thua thành công. Trong khi đó, Rogers đưa bóng vọt xà ngang dù được dứt điểm trong tư thế cực kỳ thoải mái.

Càng về cuối, Aston Villa lại càng có nhiều cơ hội. Thế nhưng bằng cách nào đó, các chân sút của đội khách lại đưa bóng lên trời hoặc vào tay thủ môn Sels. Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1.

Tỉ số chung cuộc: Nottingham Forest 1-1 Aston Villa (H1: 1-1)

Ghi bàn

Nottingham Forest: Williams 38'

Aston Villa: Murillo 23' (phản lưới)

Đội hình xuất phát

Nottingham Forest: Sels, Aina, Anderson, Gibbs White, Hudson Odoi, Hutchinson, Jesus, Milenkovic, Murillo, Sangare, Williams

Aston Villa: Bizot, Barkley, Cash, Digne, Lindelof, McGinn, Onana, Rogers, Tielemans, Torres, Watkins

