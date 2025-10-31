Mỹ nhân lướt sóng siêu vòng 3 hứng bão chỉ trích vì bị hiểu nhầm chuyện "tế nhị"

Cộng đồng mạng quốc tế những ngày qua xôn xao trước vụ việc hy hữu liên quan đến Ellie Jean Coffey, nữ vận động viên lướt sóng người Úc, được mệnh danh là “Kim Kardashian của làng lướt sóng”. Từ một video vô thưởng vô phạt, cô bất ngờ trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích và thậm chí nhận được đe dọa tính mạng, chỉ vì một tin đồn… “khó đỡ”.

Coffey gặp rắc rối vì chia sẻ hình ảnh "đỏ mặt" lên mạng xã hội

🏄 Khi video vui hóa thảm họa

Tuần trước, Ellie Jean đăng tải một đoạn clip ngắn trên mạng xã hội, ghi lại khoảnh khắc cô thả mình xuống làn nước trong vùng Kimberley hoang sơ của Tây Úc, cạnh con cá sấu dài hơn 1,5 mét. Trong video, cô cười đùa viết chú thích: “Suýt chút nữa thì bị cá sấu đớp mất rồi!”.

Tưởng chừng chỉ là một khoảnh khắc vui, thế nhưng đoạn clip lại bị lan truyền mạnh tại Ấn Độ, kèm theo lời đồn rằng nữ VĐV đang “giải quyết nỗi buồn” trong một hồ thiêng ở Udaipur, nơi được xem là “thánh địa linh thiêng” của người dân địa phương.

Chỉ trong vài giờ, hàng nghìn bình luận phẫn nộ xuất hiện, cáo buộc Ellie Jean xúc phạm văn hóa Ấn Độ. Cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội, nhận được vô số lời lăng mạ và cả đe dọa giết.

😱 “Tôi chưa từng đến Ấn Độ!”

Trước làn sóng tấn công dữ dội, Ellie Jean buộc phải lên tiếng đính chính. Cô chia sẻ với truyền thông Úc: “Tôi bắt đầu nhận được những bình luận hỏi tại sao lại làm vậy ở Ấn Độ, nhưng tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Rồi mọi thứ bùng nổ. Tôi thậm chí chưa bao giờ đặt chân đến Ấn Độ! Tôi không thể tin nổi một lời nói dối lại có thể lan nhanh đến vậy".

Trên Instagram, cô chỉnh sửa phần mô tả của bài đăng, ghi rõ: “Tôi là người Úc. Đây là vùng đất của Úc. Không phải Ấn Độ”.

Nữ VĐV 28 tuổi cũng khẳng định video chỉ ghi lại khoảnh khắc cô đi vệ sinh nhẹ, do bạn quay lại “cho vui” trong chuyến đi kéo dài 9 tháng quanh vùng biển phía Tây nước Úc.

“Có một con cá sấu dài khoảng 1,5 mét ở gần đó, nhưng tôi vẫn liều. Mọi người trên thuyền thường dùng xô hoặc chờ đến cảng, nhưng tôi thì chọn xuống nước luôn”, cô nói đùa.

💋 “Kim Kardashian của làng lướt sóng”

Ellie Jean Coffey không xa lạ với công chúng Úc. Cô và các chị em gái nổi tiếng nhờ vẻ ngoài gợi cảm, phong cách sống tự do, cùng những bức ảnh bốc lửa trên Instagram. Truyền thông xứ chuột túi từng gọi họ là “phiên bản Kardashian bản địa”, vừa gợi cảm, vừa ồn ào, vừa không thiếu kịch tính.

Năm 2017, khi được hỏi về biệt danh này, Ellie Jean từng cười nói: “Chúng tôi hiểu vì sao mọi người so sánh như vậy, cũng là một gia đình toàn phụ nữ quyến rũ. Nhưng chúng tôi có tài năng thật sự… chỉ là chưa giàu bằng họ thôi".

⚡ Khi tin giả có thể mang đến nhiều hệ lụy

Câu chuyện của Ellie Jean là ví dụ điển hình cho sức mạnh và sự nguy hiểm của tin giả trên mạng xã hội. Từ một đoạn clip vô hại, chỉ vài dòng thuyết minh sai lệch đã khiến một người phụ nữ bị bủa vây bởi hàng ngàn lời đe dọa và tấn công danh dự.

Nữ VĐV thừa nhận: “Tôi đã rất sốc. Mọi chuyện trở nên mất kiểm soát nhanh đến mức kinh khủng. Tất cả chỉ vì một tin đồn không có thật”.

Bất chấp sóng gió, Ellie Jean vẫn tiếp tục hoạt động thể thao và đăng tải hình ảnh tích cực, lan tỏa năng lượng lạc quan. Cô khẳng định sẽ không để mạng xã hội điều khiển cuộc sống mình, và mong muốn mọi người hãy kiểm chứng thông tin trước khi phán xét người khác.