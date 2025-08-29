Dự đoán tỷ số vòng 3 Ngoại hạng Anh: Liverpool gieo sầu Arsenal, MU - Man City trút giận

🔴 Liverpool gieo sầu Arsenal?

Vào 22h30 ngày 31/8, sự chú ý của dư luận sẽ đổ dồn về sân Anfield, nơi đương kim vô địch Liverpool tiếp đón đương kim á quân Arsenal ở trận cầu tâm điểm vòng 3 Ngoại hạng Anh. Cả hai đội đều có khởi đầu hoàn hảo với 2 chiến thắng liên tiếp, nhưng phong độ và lực lượng hiện tại của họ lại có sự khác biệt rõ rệt.

Liverpool thể hiện sức mạnh tấn công ấn tượng với những chiến thắng trước Bournemouth (4-2) và Newcastle (3-2). Tuy nhiên, hàng thủ "Lữ đoàn đỏ" lại bộc lộ nhiều sơ hở khi để thủng lưới tổng cộng 4 bàn.

Liverpool sẽ gieo sầu cho Arsenal?

Bên cạnh màn trình diễn tích cực của Hugo Ekitike, người hâm mộ vẫn trông chờ nhiều hơn từ những tân binh khác như Florian Wirtz, Milos Kerkez.

Về phía Arsenal, "Pháo thủ" đã xua tan lo lắng bằng trận thắng hoàng tráng 5-0 trước Leeeds United, trong đó "bom tấn" Viktor Gyökeres lập cú đúp. Mặt khác, HLV Mikel Arteta phải đối diện bài toán lực lượng hóc búa khi Kai Havertz, Bukayo Saka chấn thương. Đây có thể là cơ hội để tân binh Eberechi Eze đánh dấu màn ra mắt Arsenal.

Với lợi thế sân nhà và sự vắng mặt của dàn trụ cột bên phía Arsenal, Liverpool có thể tận dụng cơ hội để giành chiến thắng.

🔴 MU - Man City chờ trút giận

MU khởi đầu mùa giải thảm họa với 1 trận hòa và 1 thất bại, xếp thứ 16. Trận thua đội hạng 4 Grimsby Town ở vòng 2 League Cup mới đây cũng khiến niềm tin dành cho thầy trò HLV Ruben Amorim "chạm đáy". Hơn bao giờ hết, MU cần chiến thắng để xốc lại tinh thần, cũng như trở lại với cuộc đua tốp đầu Ngoại hạng Anh.

Rõ ràng, cuộc chạm trán "tân binh" Burnley (21h, 30/8) là cơ hội không thể tốt hơn để họ đạt được mục đích. Dù Burnley xếp trên (3 điểm/2 trận, hạng 11), MU vẫn được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình. Những tân binh như Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và đặc biệt là Benjamin Sesko sẽ quyết tâm "mở tài khoản" ở Ngoại hạng Anh 2025/26.

Tottenham tiếp đà thăng hoa, Man City - MU trút giận?

Tương tự MU, Man City vừa gây thất vọng vì thất bại 0-2 trước Tottenham. Trong tình cảnh đó, Brighton, đội chưa biết mùi chiến thắng, là "miếng mồi ngon" cho thầy trò Pep Guardiola trút giận vào 20h ngày 31/8.

🔵 Chelsea tiếp đà thăng hoa, Tottenham "ngư ông đắc lợi"

Sau khi cầm hòa MU 1-1, Fulham sẽ tiếp tục chạm trán Chelsea (18h30, 30/8). Tất nhiên xét về phong độ, "The Blues" là chướng ngại khó nhằn hơn nhiều.

HLV Enzo Maresca đang làm rất tốt trong việc kết nối dàn sao tấn công đắt giá của Chelsea, điều đó được thể hiện qua trận thắng tưng bừng West Ham 5-1. Không ngạc nhiên nếu Liam Delap, Joao Pedro, Cole Palmer duy trì đà hưng phấn để giành 3 điểm tại Stamford Bridge.

Cùng Arsenal và Liverpool, Tottenham trở thành 1 trong 3 đội bóng hiếm hoi toàn thắng sau 2 vòng đầu. Chiến tích đả bại Man City 2-0 chứng minh, đoàn quân do HLV Thomas Frank dẫn dắt đủ khả năng, tham vọng để thách thức các đội bóng lớn.

Trong bối cảnh Liverpool, Arsenal đối đầu trực tiếp, Tottenham có thể sắm vai "ngư ông đắc lợi" để độc chiếm ngôi đầu bảng nếu đánh bại Bournemouth (21h, 30/8).