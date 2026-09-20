Lộ diện "tội đồ" khiến MU hỗn loạn, không phải Carrick hay dàn sao

Dù mới chỉ trải qua 6 trận ở Ngoại hạng Anh 2026/27, MU đã sớm đối mặt với một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Những thất bại trước Hull City, Man City trong thế chỉ còn 10 người, cùng việc bị Brighton & Hove Albion loại khỏi League Cup khiến HLV Michael Carrick chịu sức ép ngày càng lớn.

Các số liệu thống kê cũng cho thấy Carrick đang gặp khó khăn trong việc tái hiện phong độ ở giai đoạn nửa cuối mùa trước, dẫn dắt việc ban lãnh đạo quyết định thưởng cho ông bản hợp đồng chính thức. Thậm chí theo truyền thông Anh, tập đoàn INEOS đã bắt đầu xem xét các phương án dự phòng trong trường hợp MU không thể vượt qua Fulham vào đêm nay (22h30, 20/9).

Tuy nhiên, Carrick không phải nhân vật duy nhất bị đặt dấu hỏi về những gì đã diễn ra tại Old Trafford từ đầu mùa.

Carrick chịu nhiều sức ép

Carrick chịu sức ép, nhưng INEOS mới là bên bị đặt dấu hỏi

Sau khi giúp Man United trở lại Champions League lần đầu tiên sau 2 năm, Carrick được kỳ vọng sẽ nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ các đồng sở hữu CLB. Kết quả, INEOS chỉ đưa về 4 cầu thủ tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa hè, bao gồm một tân binh gia nhập theo dạng chuyển nhượng tự do (Karl Darlow).

Theo The Peoples Person, những mục tiêu hàng đầu của INEOS trong mùa hè là Elliot Anderson, Mateus Fernandes và Aurelien Tchouameni. Tuy nhiên, không ai trong số này cập bến Old Trafford. Ban lãnh đạo MU được cho là muốn kiểm soát chi phí và không chấp nhận chi quá mức cho các mục tiêu chuyển nhượng.

Youri Tielemans vẫn đang thi đấu ấn tượng, nhưng "Quỷ đỏ" rõ ràng cần nhiều hơn thế. Đội bóng 20 lần vô địch nước Anh đặc biệt cần tăng cường chất lượng ở hàng phòng ngự.

Không chỉ thất bại trong việc bổ sung lực lượng, MU còn không thể thanh lý những cầu thủ không còn nằm trong kế hoạch. Điều này khiến nhiều vị trí quan trọng trên hàng công và hai hành lang cánh tiếp tục không được giải quyết.

Matt Hargreaves trở thành tâm điểm chỉ trích

Theo nguồn tin được Sully cung cấp, bầu không khí nội bộ MU hiện rất tiêu cực. Nhân viên CLB và người hâm mộ đều thất vọng với cách INEOS xử lý các vấn đề liên quan đến đội bóng. Trong đó, Matt Hargreaves, Giám đốc đàm phán bóng đá đang phải nhận những chỉ trích đáng kể.

Nguồn tin cho rằng Hargreaves bị nhiều người tại CLB xem là thất bại, đặc biệt bởi sự thận trọng quá mức trong việc chi tiền trên thị trường chuyển nhượng trước khi cuối cùng phải chịu sức ép và nhượng bộ.

Hargreaves cũng kéo dài các cuộc đàm phán không cần thiết, góp phần khiến đội bóng bỏ lỡ Mateus Fernandes trong mùa hè. Đáng chú ý hơn, ông không thể giúp đội bóng bán được bất kỳ cầu thủ nổi bật nào. Đây được xem là một trong những vấn đề lớn nhất trong hoạt động chuyển nhượng của "Quỷ đỏ".

"MU trông chẳng khác gì trò hề”

Một nguồn tin được Roundtable dẫn lời cho rằng vấn đề của Hargreaves đã trở nên nghiêm trọng trong mắt nhiều nhân vật tại Old Trafford: “Có một người gần như không được truyền thông nhắc đến nhưng lại là một vấn đề rất lớn, đó là Matt Hargreaves – Giám đốc đàm phán bóng đá của MU.

Matt Hargreaves, Giám đốc đàm phán bóng đá MU đưa ra nhiều quyết định gây tranh cãi

Roundtable hiểu rằng nhiều nhân vật trong nội bộ MU xem Hargreaves là nỗi xấu hổ và cho rằng ông ấy không phù hợp với công việc hiện tại. Hargreaves đã khiến MU trông chẳng khác gì một trò hề trên thị trường chuyển nhượng. CLB liên tục kéo dài các cuộc đàm phán, nhưng cuối cùng vẫn phải trả đúng mức giá mà đội bóng bán cầu thủ yêu cầu ngay từ đầu.

MU cũng bị cho là trả quá cao cho một số cầu thủ so với giá trị thị trường, trong khi việc bán cầu thủ lại thiếu hiệu quả. Những vấn đề này đều xuất hiện trong kỳ chuyển nhượng vừa qua. MU gần như không bán được cầu thủ đội một nào, sẵn sàng trả giá cao cho Mateus Fernandes sau nhiều tháng đàm phán và không thể chiêu mộ một hậu vệ trái dù đây là vị trí được ưu tiên".

Điều đáng chú ý là Hargreaves vẫn tại vị, trong khi Carrick đang phải hứng chịu phần lớn sức ép từ những kết quả thất vọng đầu mùa.

Trước khi gia nhập MU, Hargreaves từng giữ chức Giám đốc Marketing tại hãng sản xuất đồ thể thao nổi tiếng và sau đó kế nhiệm Matt Judge trong bộ máy điều hành CLB. Tuy nhiên, những diễn biến trên thị trường chuyển nhượng đang đặt dấu hỏi về tuyên bố của INEOS rằng họ đã xây dựng một đội ngũ nhân sự “đẳng cấp hàng đầu” để điều hành MU.