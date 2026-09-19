HLV Amorim họp khẩn với giới chủ Milan, dễ đi vào vết xe đổ ở MU

Amorim họp khẩn với chủ sở hữu Milan

Theo truyền thông Italia, HLV Ruben Amorim đã được Gerry Cardinale, chủ sở hữu AC Milan, triệu tập tham dự cuộc trao đổi quan trọng trong tuần này sau thất bại 0-2 trước Benfica tại Europa League.

Theo Gazzetta dello Sport, cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Milan có khởi đầu không thuận lợi và Amorim chịu nhiều áp lực. Dù vậy, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn nhận được sự tin tưởng từ ban lãnh đạo và được đảm bảo về tương lai trước mắt.

Amorim có cuộc họp với giới chủ Milan

Amorim mới được AC Milan bổ nhiệm vào mùa hè thay thế Massimiliano Allegri. Trước đó, ông cũng trải qua quãng thời gian khó khăn tại MU và bị đội bóng này sa thải sau 14 tháng tại vị.

Hiện Milan đứng thứ 6 tại Serie A. Những kết quả chưa đáp ứng kỳ vọng cùng một số phát biểu công khai của Amorim về đội hình khiến áp lực dành cho HLV người Bồ Đào Nha ngày càng lớn.

Nhà báo Italia chỉ trích Amorim vì "nói quá nhiều"

Alessandro Bocci, nhà báo của Corriere della Sera, đưa ra những nhận xét gay gắt về tình trạng hiện tại của Milan. Theo ông, thất bại trước Benfica là kết quả của nhiều vấn đề, trong đó có tinh thần thi đấu chưa tốt, những sai sót thường xuyên ở hàng phòng ngự và cách tổ chức chiến thuật thiếu ổn định.

Bocci không chỉ đề cập đến Amorim, mà còn đặt câu hỏi về cách chủ sở hữu Gerry Cardinale xây dựng đội bóng. Theo phân tích được bài báo dẫn lại, Milan liên tục thay đổi đội ngũ chuyên môn, từ Paulo Fonseca đến Allegri rồi Amorim, trong khi chưa hình thành được một định hướng ổn định và rõ ràng.

Với riêng Amorim, Bocci đặt vấn đề về cách lựa chọn đội hình xuất phát, quản lý việc xoay vòng cầu thủ và mối quan hệ với những cầu thủ giàu kinh nghiệm trong phòng thay đồ.

Trước đó, bình luận viên Adam Summerton của kênh TNT Sports cũng cho rằng Amorim "nói quá nhiều": "Một trong những điều tốt nhất Ruben Amorim có thể làm lúc này là ngừng nói. Ông ấy nói quá nhiều rồi".

Mâu thuẫn trong phát biểu về chuyển nhượng

Một điểm khác được Bocci đề cập là sự thay đổi trong phát biểu của Amorim về chất lượng đội hình sau kỳ chuyển nhượng mùa hè. Ngay trước trận đấu với Juventus, Amorim từng chấm công tác chuyển nhượng mùa hè của Milan “10 trên 10”. Tuy nhiên, chỉ 11 ngày sau, ông lại nói rằng đội bóng chưa có đầy đủ những cầu thủ phù hợp để triển khai hệ thống chiến thuật của mình.

Theo Bocci, một HLV trong giai đoạn khó khăn cần tìm cách khai thác những cầu thủ hiện có để xây dựng đội hình phù hợp, thay vì chỉ ra sự không tương thích giữa đội hình và hệ thống chiến thuật.

Đây cũng là vấn đề từng xuất hiện trong giai đoạn Amorim dẫn dắt MU, khi ông nhiều lần cho rằng đội hình tại Old Trafford chưa phù hợp với cách chơi mà mình muốn triển khai.

Amorim bị báo chí Italia chỉ trích dữ dội

Trách nhiệm được đặt lên cả ban lãnh đạo Milan

Theo phân tích của Corriere della Sera, những khó khăn hiện tại không chỉ thuộc về Amorim, mà ban lãnh đạo Milan cũng phải chịu trách nhiệm về cách đội bóng được xây dựng.

Bocci mô tả Milan là một CLB có “nhiều ý tưởng, nhưng gần như tất cả đều hỗn loạn”. CLB thường bắt đầu mỗi mùa giải với một kế hoạch, nhưng sau đó liên tục thay đổi hướng đi để ứng phó với những vấn đề phát sinh.

Việc thiếu kế hoạch xây dựng đội bóng nhất quán đã góp phần tạo ra tập thể thiếu ổn định. Màn trình diễn của Goncalo Ramos được xem là ví dụ rõ ràng cho vấn đề này. Tiền đạo người Bồ Đào Nha gia nhập Milan trong mùa hè với mức phí 74 triệu euro nhưng trong 3 trận đấu chính thức gần nhất, anh không có nổi cú sút nào.