Nhận định trận HOT Ngoại hạng Anh: Man City thăng hoa, MU âu lo đến London

Man City - Sunderland: 20h, 20/9, vòng 5 ngoại hạng Anh

Vừa khởi đầu Europa League bằng chiến thắng hôm giữa tuần, Sunderland nhiều khả năng sẽ trở lại mặt đất khi phải làm khách của Manchester City, đội đang duy trì thành tích toàn thắng tại Premier League mùa này.

Man City đang có phong độ cao

Dù phải chơi gần 70 phút với 10 người, Man City vẫn vượt qua MU trong trận derby Manchester đầy tranh cãi với tỷ số 1-0, qua đó toàn thắng cả 4 vòng đấu đầu tiên dưới thời HLV Enzo Maresca.

“The Citizens” đứng trước cơ hội lần thứ năm trong lịch sử mở màn mùa giải bằng 5 chiến thắng liên tiếp. Man City đang có phong độ ấn tượng khi thắng 20/30 trận Premier League gần nhất, hòa 8 và chỉ thua 2. Trở lại sân Etihad cũng là lợi thế lớn khi họ thắng 16/20 trận sân nhà gần nhất tại giải VĐQG.

Sunderland vừa tạo dấu ấn lịch sử khi đánh bại AZ Alkmaar 1-0, qua đó có lần đầu tiên dự đấu trường châu Âu sau hơn 50 năm. Tuy nhiên, việc phải phân bổ sức lực cho nhiều mặt trận có thể trở thành bài toán khó đối với tân binh Premier League.

Dù thua Arsenal 0-2 tuần trước, Sunderland vẫn thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen. “Mèo đen” cũng ghi bàn trong 8 chuyến làm khách liên tiếp tại giải đấu. Tuy nhiên, họ chưa thắng trong 17 trận gần nhất gặp các đội trong nhóm 2 đội dẫn đầu, với 4 hòa và 13 thua.

Sunderland chưa từng thắng Man City trên sân khách tại Premier League, chỉ giành được 2 trận hòa và nhận 12 thất bại. Tính trên mọi sân đấu, Sunderland cũng không thắng trong 9 lần đối đầu gần nhất trước nửa xanh thành Manchester ở giải VĐQG, gồm 2 hòa và 7 thua.

Dự đoán: Man City 3-0 Sunderland Thông tin lực lượng Man City: Vắng Jeremy Doku, Savinho, John Stones, Josko Gvardiol và Mateo Kovacic do chấn thương. Abdukodir Khusanov để ngỏ khả năng ra sân. Fulham: Sasa Lukic, Tom Cairney vắng mặt vì chấn thương. Đội hình dự kiến Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, Ait-Nouri; Rodri, O'Reilly; Bernardo, Cherki; Semenyo, Haaland Fulham: Leno; Tete, Andersen, Cuenca, Robinson; Iwobi, Berge; Wilson, Smith Rowe, Chukwueze; Jimenez

Fulham - MU: 22h30, 20/9, vòng 5 Ngoại hạng Anh

Sau tuần biến động nhất kể từ khi dẫn dắt Manchester United, HLV Michael Carrick đang chịu sức ép lớn. “Quỷ đỏ” cần chiến thắng hơn bao giờ hết trước chuyến hành quân đến sân Fulham, đội bóng vẫn chưa biết mùi chiến thắng tại Premier League mùa này.

MU (áo đỏ) cần trở lại với nhịp chiến thắng

Về phần mình, Alvaro Arbeloa đã trải qua một tuần đáng khích lệ, dù ông trở thành HLV Fulham đầu tiên trong 7 năm qua không thể giành chiến thắng ở cả 4 trận đấu đầu tiên tại Premier League (hòa 1, thua 3). Sau trận hòa 0-0 đầy quả cảm trên sân Liverpool cuối tuần trước, Fulham tiếp tục đánh bại West Ham 3-2 trong trận derby London tại League Cup hồi giữa tuần.

Chiến thắng đầu tiên tại Premier League đang là ưu tiên hàng đầu của Arbeloa. Tuy nhiên, những vấn đề của Fulham đã xuất hiện từ trước khi nhà cầm quân người Tây Ban Nha đến. Kể từ đầu tháng 2, “The Cottagers” đã nhận 10 thất bại tại giải VĐQG, con số thuộc nhóm cao nhất giải đấu.

MU để thua Manchester City 0-1 trong trận derby sau một quyết định sai của VAR, trước khi tiếp tục đánh mất lợi thế dẫn trước hai bàn và thua ngược Brighton 2-3 trên sân nhà tại League Cup hồi giữa tuần.

Đây là mùa thứ hai liên tiếp MU chỉ giành được 4 điểm sau 4 vòng đấu đầu tiên. Chiến thắng duy nhất của họ đến trước tân binh Ipswich với tỷ số 5-2.

Việc phải thi đấu xa nhà có thể giúp MU tránh phần nào sức ép từ các CĐV trên sân Old Trafford, nhưng phong độ sân khách lại là vấn đề đáng lo. “Quỷ đỏ” chỉ thắng 2 trong 7 trận sân khách gần nhất, bên cạnh 3 trận hòa và 2 thất bại. Điều đó cho thấy Carrick cùng các học trò có thể đối mặt với một trận đấu khó khăn bất kể thi đấu ở đâu.

Fulham có lẽ là đối thủ mà MU muốn gặp nhất ở thời điểm hiện tại. Bởi “Quỷ đỏ” đã thắng 16 trong 21 lần đối đầu gần nhất tại Premier League, hòa 4 và chỉ thua 1. Đáng chú ý, MU cũng bất bại trong 10 chuyến làm khách gần nhất tại Craven Cottage, với 8 chiến thắng và 2 trận hòa.