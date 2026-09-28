5 “ngựa ô” đại náo Ngoại hạng Anh bằng sức mạnh cơ bắp khủng khiếp

Khi “ngựa ô” không ngại va chạm

Sau 5 vòng đấu, Man City dẫn đầu với 15 điểm tuyệt đối, Arsenal đứng thứ hai với 12 điểm. Nhưng đáng chú ý hơn cả là Brighton đang xếp thứ ba với 10 điểm, trong khi Brentford, Leeds và Liverpool cùng có 9 điểm, Everton cũng sở hữu 9 điểm còn Hull City đứng thứ tám với 8 điểm.

Các đội bóng "ngựa ô" đang gây sốc cho giải Ngoại hạng Anh

Đó không còn là vài kết quả gây sốc đơn lẻ. Nhóm đội này đang cho thấy một điểm chung khá rõ: sức mạnh thể chất được đặt vào trung tâm của hệ thống thi đấu.

Ở Brighton, Mats Wieffer và Malick Yalcouye là những cái tên tiêu biểu cho xu hướng đó. Wieffer mang đến khả năng tranh chấp, che chắn và thu hồi bóng, trong khi Yalcouye có nguồn năng lượng dồi dào để liên tục áp sát đối thủ. Dữ liệu mùa này cho thấy Yalcouye nằm trong nhóm cầu thủ Brighton có số lần chạy nước rút cao, trong khi Wieffer cũng thường xuyên tham gia những pha tăng tốc.

Nhưng Brighton không chỉ dựa vào sức mạnh ở giữa sân. Georginio Rutter cũng đặc biệt nguy hiểm khi gây sức ép ở 1/3 cuối sân, hiện dẫn đầu đội về số lần giành lại bóng tại khu vực này theo dữ liệu hiện tại.

Đó là thứ giúp Brighton có thể pressing từ nhiều lớp: tuyến trên bóp nghẹt, tuyến giữa áp sát và hàng thủ sẵn sàng dâng cao. Bởi thế, Brighton giành tới 15 lần đoạt bóng ở khu vực cao trước Arsenal trong chiến thắng oanh liệt 3-0 mới đây, gần gấp đôi bất kỳ đối thủ nào khác trong mẫu thống kê năm 2026.

Brentford, Leeds: Những “máy cày” không biết mệt

Nếu Brighton gây ấn tượng bằng khả năng pressing đồng bộ, Brentford lại biến pressing thành một thứ vũ khí mang tính hệ thống.

Sức mạnh thể chất đáng nể của Leeds

Vitaly Janelt là hình mẫu điển hình. Tiền vệ người Đức không chỉ tranh chấp mạnh mà còn có nhiệm vụ liên tục nhảy lên áp sát tiền vệ đối phương, lấp khoảng trống và lập tức chuyển sang phản pressing – tức ngay lập tức gây sức ép để đoạt lại bóng sau khi Brentford mất bóng. Chính Janelt từng mô tả nhiệm vụ của mình là phải nhanh chóng áp sát đối thủ, đồng thời cân nhắc thời điểm cần phạm lỗi chiến thuật để chặn phản công.

Yehor Yarmoliuk cũng là một “máy cày” đáng chú ý. Tiền vệ Ukraine sở hữu khả năng pressing mạnh, chơi được nhiều vị trí ở tuyến giữa và đặc biệt hiệu quả trong việc giành lại bóng. Brentford từng ghi nhận Yarmoliuk nằm trong nhóm dẫn đầu Premier League về số lần giành quyền kiểm soát bóng.

Leeds lại có Ethan Ampadu. Đội trưởng Leeds không phải mẫu tiền vệ chỉ biết lao vào tranh chấp mà còn phải bao quát không gian, che chắn trước hàng thủ và lập tức ngăn chặn các pha chuyển trạng thái của đối phương.

Bên cạnh Ampadu, Anton Stach đem đến thêm chất thép cho hàng tiền vệ Leeds. Sự kết hợp giữa Ampadu và Stach giúp đội bóng của HLV Daniel Farke có thể lựa chọn cách tiếp cận giàu thể lực khi đối đầu những đối thủ mạnh.

Brighton đánh bại Arsenal bằng khả năng pressing không ngừng nghỉ

Everton, Hull City và cuộc chiến bằng cơ bắp

Everton có lẽ là ví dụ rõ nhất cho việc một đội bóng có thể biến thể lực thành bản sắc. Kiernan Dewsbury-Hall nổi bật với khả năng di chuyển không ngừng và gây áp lực liên tục lên đối phương. Mùa trước, anh dẫn đầu Everton về tổng số lần gây sức ép và nằm trong nhóm những cầu thủ thực hiện nhiều pha pressing cường độ cao nhất đội.

Christian Norgaard cũng bổ sung chất “máy quét” ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Cựu cầu thủ Brentford sở hữu khả năng tắc bóng, đánh chặn và thu hồi bóng, qua đó cho phép những cầu thủ giàu sáng tạo hơn phía trên được tự do hoạt động.

Trong khi đó Hull City đang chứng minh rằng một tân binh cũng có thể sống bằng thứ bóng đá giàu sức mạnh. Regan Slater là điểm tựa ở tuyến giữa, trong khi Darko Gyabi với chiều cao tới 1,96 m mang đến thêm khả năng tranh chấp và bao phủ không gian. Matt Crooks cũng là mẫu tiền vệ giàu thể lực, tạo nên một khu trung tuyến không dễ bị bắt nạt.

Sự hiện diện của những “máy cày” ấy phần nào lý giải vì sao nhóm ngựa ô đang đứng sát nhóm đầu. Họ không nhất thiết phải sở hữu những ngôi sao đắt giá nhất, nhưng có những cầu thủ đủ sức chạy, pressing, tranh chấp và duy trì cường độ trong suốt 90 phút.

Ngoại hạng Anh vốn là cuộc chơi của tốc độ và thể chất. Mùa này, Brighton, Brentford, Leeds, Everton và Hull City đang đẩy giới hạn ấy lên một nấc mới: không chỉ chơi bóng bằng kỹ thuật, họ còn dùng cơ bắp để bóp nghẹt đối thủ.