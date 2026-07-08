Vợ chồng Jeff Bezos thất vọng nhìn tuyển Mỹ bị loại khỏi World Cup

Jeff Bezos và Lauren Sanchez trên khán đài sân Seattle. Ảnh: FIFA

Vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos là hai trong số nhiều người nổi tiếng xuất hiện tại sân Seattle tối 6/7 để theo dõi trận đấu giữa Mỹ và Bỉ ở vòng 1/8 World Cup 2026. Tuy nhiên, niềm vui của họ nhanh chóng nhường chỗ cho thất vọng khi đội chủ nhà nhận thất bại nặng nề 1-4 và chính thức bị loại.

Là người sáng lập Amazon có trụ sở tại Seattle, Bezos cùng Sanchez được máy quay truyền hình nhiều lần bắt gặp trên khán đài. Cả hai đều mặc trang phục mang màu sắc tuyển Mỹ và chăm chú theo dõi trận đấu. Trước giờ bóng lăn, Sanchez còn đăng ảnh lên Instagram với áo đấu, kèm dòng trạng thái: "Quá háo hức" và sau đó tiếp tục chia sẻ khoảnh khắc chụp cùng con trai Evan với lời cổ vũ: "Tiến lên nào, tuyển Mỹ!".

Lauren Sanchez và con trai Evan (phải) trước trận đấu. Ảnh: Instagram

Bên cạnh vợ chồng Bezos, nữ doanh nhân Paris Hilton cũng có mặt để cổ vũ đội chủ nhà. Cô diện áo đấu tuyển Mỹ kết hợp cardigan sọc và kính trắng nổi bật, tạo dáng trước trận. Trước đó không lâu, Paris từng đảm nhận vai trò "Đội trưởng danh dự" tại một trận World Cup ở Los Angeles và đưa chồng Carter Reum cùng hai con Phoenix, London đến sân theo dõi bóng đá lần đầu.

Khán đài Seattle còn quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng khác như HLV trưởng đội bóng bầu dục Seattle Seahawks Mike Macdonald và ca sĩ Eddie Vedder, thủ lĩnh ban nhạc Pearl Jam.

Paris Hilton mặc áo sọc trắng, xanh, đỏ để cổ vũ đội nhà. Ảnh: FIFA

Trên sân, tuyển Mỹ khởi đầu không như mong muốn khi Charles De Ketelaere mở tỷ số cho Bỉ ngay phút thứ 9. Malik Tillman gỡ hòa 1-1 bằng cú đá phạt ở phút 31, nhưng chỉ hai phút sau De Ketelaere hoàn tất cú đúp, giúp Bỉ tái lập lợi thế.

Sang hiệp hai, Hans Vanaken và Romelu Lukaku ghi thêm hai bàn, ấn định chiến thắng 4-1 cho đại diện châu Âu. Kết quả này khiến Mỹ khép lại hành trình World Cup ngay tại vòng 1/8, còn Bỉ giành vé vào tứ kết gặp Tây Ban Nha.

Trận đấu cũng thu hút sự chú ý sau khi Tổng thống Donald Trump xác nhận đã gọi điện cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino để đề nghị xem xét lại án treo giò đối với tiền đạo Folarin Balogun. FIFA sau đó hủy án treo giò một trận, giúp Balogun đủ điều kiện ra sân trước Bỉ, nhưng sự trở lại của anh không thể giúp tuyển Mỹ tránh khỏi thất bại.