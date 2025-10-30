Liverpool rơi tự do, thua 6/7 trận gần nhất: HLV Slot bị chỉ trích thậm tệ

⚽ Thảm bại cay đắng ngay tại Anfield

Liverpool bị loại khỏi League Cup một cách không thương tiếc sau thất bại 0-3 trước Crystal Palace ngay tại thánh địa Anfield. HLV Arne Slot gây sốc khi thay tới 10 vị trí so với đội hình vừa thua Brentford cuối tuần trước, tung ra sân một tập thể non trẻ không đủ sức chống lại “Đại bàng” đang bay cao của Premier League.

Sau trận, bầu không khí tại Anfield trở nên ngột ngạt. Các CĐV thể hiện sự phẫn nộ rõ ràng với Slot sau chuỗi kết quả thảm hại của đội bóng.

Liverpool thua thảm Crystal Palace

🧩 Đội hình chắp vá và non kinh nghiệm

Milos Kerkez là cái tên duy nhất giữ được suất đá chính so với trận thua Brentford. Trước khung gỗ là Freddie Woodman, được bảo vệ bởi hàng thủ 5 người gồm Calvin Ramsay, Wataru Endo, Joe Gomez, Andy Robertson và Kerkez.

Khu trung tuyến là sự pha trộn lạ lẫm giữa Kieran Morrison, Rio Ngumoha, Alexis Mac Allister và Trey Nyoni, trong khi Federico Chiesa gánh vác hàng công. Đáng nói, HLV Slot không đăng ký bất kỳ cầu thủ trụ cột nào trên ghế dự bị – những Mohamed Salah, Virgil Van Dijk hay Alexander Isak đều vắng bóng.

Kết quả, Liverpool bị Crystal Palace hành hạ không thương tiếc. Ismaila Sarr lập cú đúp trước giờ nghỉ, rồi Yeremy Pino ấn định tỷ số 3-0. Thậm chí, trung vệ trẻ Amara Nallo còn bị truất quyền thi đấu chỉ 12 phút sau khi vào sân.

Cầu thủ trẻ Nallo bị đuổi

🗣️ Slot lên tiếng: “Tôi muốn tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ”

Trước trận, Slot đã giải thích trên Sky Sports về quyết định xoay tua đội hình: “Những ai theo dõi Liverpool đều biết chúng tôi dùng đấu trường này để tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ. Chúng tôi muốn họ được trải nghiệm chơi bóng trước 60.000 khán giả. Đó là một phần trong định hướng phát triển của CLB”.

Slot cũng viện dẫn vấn đề thể lực và lịch thi đấu dày đặc: “Chúng tôi chỉ có 4-5 ca chấn thương, nhưng nếu cứ phải đá với cùng một đội hình thì rất rủi ro. Một số cầu thủ như Isak chưa có tiền mùa giải đầy đủ, và nếu ép họ thi đấu, nguy cơ chấn thương sẽ tăng cao. Hiện chúng tôi chỉ có khoảng 15 - 16 cầu thủ thực sự sẵn sàng”.

HLV Slot chịu sức ép khủng khiếp

💢 CĐV Liverpool nổi giận: “Ông ta không còn hiểu đội bóng này nữa”

Bất chấp lời giải thích, quyết định của Slot vấp phải làn sóng phẫn nộ dữ dội trên mạng xã hội.

Một tài khoản X (Twitter) viết: “Arne Slot xứng đáng với mọi chỉ trích. Thật nực cười khi tung ra đội hình như thế trước 61.000 CĐV đã bỏ tiền, bỏ thời gian để đến Anfield. Ông ta hoàn toàn mất kết nối với CLB”.

Một người khác bức xúc: “Bất kỳ ai đến sân hôm nay đều xứng đáng được hoàn tiền. Mua vé, trả tiền di chuyển để xem đội hình như vậy trong bối cảnh thua 5/6 trận gần nhất. Thật không thể chấp nhận!”.

Thậm chí có người gọi Slot là “kẻ bịp bợm lớn nhất lịch sử Liverpool”, còn một tài khoản khác chỉ đăng đúng 2 từ: “Arne Slot out” và lặp lại tới 18 lần.

Lịch thi đấu dày đặc chờ Liverpool

📉 Chuỗi phong độ tệ hại chưa dừng lại

Thất bại trước Crystal Palace khiến Liverpool thua 6/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Chiến thắng duy nhất của họ là trận 5-1 trước Eintracht Frankfurt – một điểm sáng hiếm hoi trong giai đoạn ảm đạm.

Và cơn ác mộng chưa dừng lại: cuối tuần này, họ phải làm khách trước Aston Villa, trước khi chạm trán Real Madrid ở Champions League, nơi Trent Alexander-Arnold có thể tái ngộ đồng đội cũ.

Kết thúc chuỗi trận này, Liverpool sẽ đối đầu Manchester City trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 11. Với 4 trận thua liên tiếp ở Premier League, Liverpool giờ đây đã rơi xuống sau cả Manchester United và kém Arsenal 7 điểm sau 9 vòng đấu.