Liverpool rơi tự do, thua 6/7 trận gần nhất: HLV Slot bị chỉ trích thậm tệ

Hoàng Anh Gia Lai vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Augsburg vs Borussia Dortmund
Logo Augsburg - FCA Augsburg
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Ninh Bình vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Sông Lam Nghệ An
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
RB Leipzig vs Stuttgart
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Nottingham Forest vs Manchester United
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Fulham vs Wolverhampton Wanderers
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Brentford
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Burnley vs Arsenal
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Brighton & Hove Albion vs Leeds United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Sevilla
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Paris Saint-Germain vs Nice
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Napoli vs Como
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Como - COM Como
-
Bayern Munich vs Bayer Leverkusen
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Tottenham Hotspur vs Chelsea
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Monaco vs Paris FC
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Cremonese vs Juventus
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Liverpool vs Aston Villa
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Real Madrid vs Valencia
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Đông Á Thanh Hóa vs Thể Công - Viettel
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hellas Verona vs Inter Milan
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Newcastle United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Nantes vs Metz
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Metz - MET Metz
-
Manchester City vs AFC Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Barcelona vs Elche
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Milan vs Roma
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Brest vs Olympique Lyonnais
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Real Betis vs Mallorca
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Sunderland vs Everton
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Hà Nội vs PVF-CAND
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Napoli vs Eintracht Frankfurt
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
Slavia Praha vs Arsenal
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Tottenham Hotspur vs Copenhagen
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Copenhagen - FCK Copenhagen
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Liverpool vs Real Madrid
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Juventus vs Sporting CP
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Bodø / Glimt vs Monaco
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Union Saint-Gilloise - STG Union Saint-Gilloise
-
SHB Đà Nẵng vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Hải Phòng
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Sông Lam Nghệ An
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Qarabağ vs Chelsea
Logo Qarabağ - QAR Qarabağ
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Benfica vs Bayer Leverkusen
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Manchester City vs Borussia Dortmund
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Inter Milan vs Kairat
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Club Brugge vs Barcelona
Logo Club Brugge - CLU Club Brugge
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Sturm Graz vs Nottingham Forest
Logo Sturm Graz - STU Sturm Graz
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Utrecht vs Porto
Logo Utrecht - UTR Utrecht
-
Logo Porto - POR Porto
-
Midtjylland vs Celtic
Logo Midtjylland - FCM Midtjylland
-
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Stuttgart vs Feyenoord
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Real Betis vs Olympique Lyonnais
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Rangers vs Roma
Logo Rangers - RAN Rangers
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Aston Villa vs Maccabi Tel Aviv
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
PVF-CAND vs Thể Công - Viettel
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Hải Phòng vs SHB Đà Nẵng
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Thép Xanh Nam Định vs Hà Nội
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Công An Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-

Liverpool rơi tự do, thua 6/7 trận gần nhất: HLV Slot bị chỉ trích thậm tệ

Sự kiện: Liverpool HLV Arne Slot League Cup
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Liverpool thua thảm 0-3 ngay trên sân nhà trước Crystal Palace ở League Cup. Sau trận đấu, HLV Arne Slot thừa nhận một thực tế đáng lo ngại đang bám riết lấy Liverpool.

⚽ Thảm bại cay đắng ngay tại Anfield

Liverpool bị loại khỏi League Cup một cách không thương tiếc sau thất bại 0-3 trước Crystal Palace ngay tại thánh địa Anfield. HLV Arne Slot gây sốc khi thay tới 10 vị trí so với đội hình vừa thua Brentford cuối tuần trước, tung ra sân một tập thể non trẻ không đủ sức chống lại “Đại bàng” đang bay cao của Premier League.

Sau trận, bầu không khí tại Anfield trở nên ngột ngạt. Các CĐV thể hiện sự phẫn nộ rõ ràng với Slot sau chuỗi kết quả thảm hại của đội bóng.

Liverpool thua thảm Crystal Palace

Liverpool thua thảm Crystal Palace

🧩 Đội hình chắp vá và non kinh nghiệm

Milos Kerkez là cái tên duy nhất giữ được suất đá chính so với trận thua Brentford. Trước khung gỗ là Freddie Woodman, được bảo vệ bởi hàng thủ 5 người gồm Calvin Ramsay, Wataru Endo, Joe Gomez, Andy Robertson và Kerkez.

Khu trung tuyến là sự pha trộn lạ lẫm giữa Kieran Morrison, Rio Ngumoha, Alexis Mac Allister và Trey Nyoni, trong khi Federico Chiesa gánh vác hàng công. Đáng nói, HLV Slot không đăng ký bất kỳ cầu thủ trụ cột nào trên ghế dự bị – những Mohamed Salah, Virgil Van Dijk hay Alexander Isak đều vắng bóng.

Kết quả, Liverpool bị Crystal Palace hành hạ không thương tiếc. Ismaila Sarr lập cú đúp trước giờ nghỉ, rồi Yeremy Pino ấn định tỷ số 3-0. Thậm chí, trung vệ trẻ Amara Nallo còn bị truất quyền thi đấu chỉ 12 phút sau khi vào sân.

Cầu thủ trẻ Nallo bị đuổi

Cầu thủ trẻ Nallo bị đuổi

🗣️ Slot lên tiếng: “Tôi muốn tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ”

Trước trận, Slot đã giải thích trên Sky Sports về quyết định xoay tua đội hình: “Những ai theo dõi Liverpool đều biết chúng tôi dùng đấu trường này để tạo cơ hội cho cầu thủ trẻ. Chúng tôi muốn họ được trải nghiệm chơi bóng trước 60.000 khán giả. Đó là một phần trong định hướng phát triển của CLB”.

Slot cũng viện dẫn vấn đề thể lực và lịch thi đấu dày đặc: “Chúng tôi chỉ có 4-5 ca chấn thương, nhưng nếu cứ phải đá với cùng một đội hình thì rất rủi ro. Một số cầu thủ như Isak chưa có tiền mùa giải đầy đủ, và nếu ép họ thi đấu, nguy cơ chấn thương sẽ tăng cao. Hiện chúng tôi chỉ có khoảng 15 - 16 cầu thủ thực sự sẵn sàng”.

HLV Slot chịu sức ép khủng khiếp

HLV Slot chịu sức ép khủng khiếp

💢 CĐV Liverpool nổi giận: “Ông ta không còn hiểu đội bóng này nữa”

Bất chấp lời giải thích, quyết định của Slot vấp phải làn sóng phẫn nộ dữ dội trên mạng xã hội.

Một tài khoản X (Twitter) viết: “Arne Slot xứng đáng với mọi chỉ trích. Thật nực cười khi tung ra đội hình như thế trước 61.000 CĐV đã bỏ tiền, bỏ thời gian để đến Anfield. Ông ta hoàn toàn mất kết nối với CLB”.

Một người khác bức xúc: “Bất kỳ ai đến sân hôm nay đều xứng đáng được hoàn tiền. Mua vé, trả tiền di chuyển để xem đội hình như vậy trong bối cảnh thua 5/6 trận gần nhất. Thật không thể chấp nhận!”.

Thậm chí có người gọi Slot là “kẻ bịp bợm lớn nhất lịch sử Liverpool”, còn một tài khoản khác chỉ đăng đúng 2 từ: “Arne Slot out” và lặp lại tới 18 lần.

Lịch thi đấu dày đặc chờ Liverpool

Lịch thi đấu dày đặc chờ Liverpool

📉 Chuỗi phong độ tệ hại chưa dừng lại

Thất bại trước Crystal Palace khiến Liverpool thua 6/7 trận gần nhất trên mọi đấu trường. Chiến thắng duy nhất của họ là trận 5-1 trước Eintracht Frankfurt – một điểm sáng hiếm hoi trong giai đoạn ảm đạm.

Và cơn ác mộng chưa dừng lại: cuối tuần này, họ phải làm khách trước Aston Villa, trước khi chạm trán Real Madrid ở Champions League, nơi Trent Alexander-Arnold có thể tái ngộ đồng đội cũ.

Kết thúc chuỗi trận này, Liverpool sẽ đối đầu Manchester City trước kỳ nghỉ quốc tế tháng 11. Với 4 trận thua liên tiếp ở Premier League, Liverpool giờ đây đã rơi xuống sau cả Manchester United và kém Arsenal 7 điểm sau 9 vòng đấu.

