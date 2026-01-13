Liverpool ôm mộng chiêu mộ Bellingham 156 triệu bảng, phá kỷ lục Ngoại hạng Anh

🔴 Liverpool dần ổn định nhưng cơn đau đầu nhân sự vẫn kéo dài

Liverpool đang từng bước tìm lại hình ảnh sau quãng thời gian khó khăn dưới thời HLV Arne Slot. Chuỗi 10 trận bất bại gần đây giúp "Lữ đoàn đỏ" chặn đứng đà sa sút ở Premier League và lấy lại sự tự tin cần thiết. Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng bị phủ bóng khi vấn đề chấn thương tiếp tục bào mòn lực lượng, đặc biệt ở hàng thủ.

Bradley của Liverpool nghỉ hết mùa

Theo xác nhận từ Fabrizio Romano, Conor Bradley đã chính thức phải nghỉ hết mùa sau chấn thương nghiêm trọng gặp Arsenal giữa tuần. Điều này khiến Slot rơi vào tình cảnh khan hiếm ở vị trí hậu vệ phải, khi chỉ còn Jeremie Frimpong và Calvin Ramsay là hai lựa chọn khả dĩ. Bradley sẽ phải phẫu thuật và nghỉ thi đấu dài hạn, buộc ban huấn luyện Liverpool phải tính toán lại toàn bộ kế hoạch nhân sự cho giai đoạn quyết định của mùa giải.

🧩 Liverpool ráo riết tìm phương án vá đội hình

Không chỉ hành lang phải, Liverpool còn cân nhắc gia cố trục xương sống đội hình. Trung vệ Jacobo Ramon (Como) đã lọt vào danh sách theo dõi, trong khi Marc Guehi vẫn là mục tiêu dài hạn kể từ mùa hè và có thể được "Lữ đoàn đỏ" quay lại hỏi mua trong tháng này hoặc chờ đến khi hợp đồng đáo hạn.

Jude Bellingham lọt vào tầm ngắm của Liverpool

Việc Slot liên tục phải xoay tua vì chấn thương khiến sự ổn định trở thành điều xa xỉ. Áp lực tại Anfield vì thế ngày càng lớn, khi Liverpool cần giành ít nhất một danh hiệu – Champions League hoặc FA Cup – đồng thời đảm bảo suất dự Champions League mùa tới. Đây được xem là yếu tố then chốt khi đội bóng vùng Merseyside đánh giá và theo đuổi những “bom tấn” tiềm năng.

💣 Jude Bellingham & giấc mơ phá kỷ lục

Theo truyền thông Tây Ban Nha, tập đoàn FSG sẵn sàng thực hiện một “động thái mạnh”, thậm chí phá kỷ lục chuyển nhượng của CLB để chiêu mộ Jude Bellingham.

Không dễ để Liverpool lấy đi siêu sao của Real Madrid

Mức phí cho thương vụ này được cho là có thể vượt 156 triệu bảng, biến tiền vệ người Anh thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Liverpool cũng như bóng đá Anh. Kỷ lục hiện tại được chính Liverpool thiết lập ở hè 2025 với thương vụ Alexander Isak trị giá 125 triệu bảng.

Được Bruno Guimaraes ca ngợi là “tiền vệ xuất sắc nhất thế giới”, Bellingham đã ghi 5 bàn, có 4 kiến tạo sau 22 trận mùa này, nâng tổng thành tích lên 43 bàn sau 122 lần ra sân cho Real Madrid.

Dẫu vậy, việc lôi kéo ngôi sao ĐT Anh này rời Santiago Bernabeu được đánh giá là cực kỳ khó khăn. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chưa sẵn sàng đàm phán, nhất là khi Bellingham đang giữ vai trò trung tâm trong hệ thống của HLV Xabi Alonso. Liverpool có thể mơ lớn, nhưng để biến giấc mơ ấy thành hiện thực, Anfield sẽ cần nhiều hơn, không chỉ là tiền bạc.