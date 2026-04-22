Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển U17 Việt Nam mới nhất

Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026, lịch đội tuyển U17 Việt Nam mới nhất Thời gian Cặp đấu Bảng Trực tiếp Bán kết 22/04 15:30 U17 Lào U17 Malaysia Bán kết 1 TV360 22/04 19:30 U17 Việt Nam U17 Australia Bán kết 2 TV360 Tranh hạng 3 24/04 15:30 Thua bán kết 1 Thua bán kết 2 Hạng 3 TV360 Chung kết 24/04 19:30 Thắng bán kết 2 Thắng bán kết 1 Chung kết TV360 Kết quả các trận đã đấu Vòng bảng - lượt trận 3 19/04 19:30 U17 Indonesia 0-0 U17 Việt Nam A TV360 19/04 19:30 U17 Malaysia 2-0 U17 Timor-Leste A TV360 Vòng bảng - lượt trận 3 17/04 15:30 U17 Australia 2-0 U17 Campuchia C TV360 17/04 15:30 U17 Singapore 5-0 U17 Brunei C TV360 18/04 15:30 U17 Thái Lan 2-3 U17 Lào B TV360 18/04 15:30 U17 Myanmar 1-2 U17 Philippines B TV360 Vòng bảng - lượt trận 2 14/04 15:30 U17 Brunei 0-1 U17 Campuchia C TV360 14/04 19:30 U17 Singapore 0-1 U17 Australia C TV360 15/04 15:30 U17 Philippines 3-4 U17 Lào B TV360 15/04 19:30 U17 Myanmar 1-0 U17 Thái Lan B TV360 16/04 15:30 U17 Timor-Leste 0-10 U17 Việt Nam A TV360 16/04 19:30 U17 Malaysia 1-0 U17 Indonesia A TV360 Vòng bảng - lượt trận 1 11/04 15:30 U17 Australia 12-0 U17 Brunei C TV360 11/04 19:30 U17 Campuchia 0-0 U17 Singapore C TV360 12/04 15:30 U17 Thái Lan 5-1 U17 Philippines B TV360 12/04 19:30 U17 Lào 0-0 U17 Myanmar B TV360 13/04 15:30 U17 Việt Nam 4-0 U17 Malaysia A TV360 13/04 19:30 U17 Indonesia 4-0 U17 Timor-Leste A TV360 * Lịch thi đấu có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

Giải U17 Đông Nam Á 2026 (ASEAN U-17 Boys' Championship) là lần thứ 21 được tổ chức, diễn ra tại Indonesia từ ngày 11 đến 24/4, với 12 đội tham dự và không có vòng loại. Các trận đấu được tổ chức tại hai sân Gelora Joko Samudro (Gresik) và Gelora Delta (Sidoarjo), thuộc khu vực Greater Surabaya.

Giải đấu chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Ở vòng knock-out, nếu hòa sẽ đá luân lưu ngay, không có hiệp phụ.

Thứ tự xếp hạng trong bảng ưu tiên điểm số, sau đó là đối đầu trực tiếp (điểm, hiệu số, bàn thắng), rồi mới đến hiệu số toàn bảng và các chỉ số phụ. Khi so sánh các đội nhì, chỉ xét điểm, hiệu số, bàn thắng và fair-play, không tính đối đầu.

U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Malaysia và Timor-Leste, trong bối cảnh các ứng viên vô địch gồm Australia (đương kim vô địch), Thái Lan, Malaysia và chủ nhà Indonesia.