Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển U17 Việt Nam mới nhất

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Elche vs Atlético de Madrid
Logo Elche - ELC Elche
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Nantes
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
AFC Bournemouth vs Leeds United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Burnley vs Manchester City
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Barcelona vs Celta de Vigo
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Real Oviedo vs Villarreal
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Ninh Bình vs Hà Nội
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Napoli vs Cremonese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Brest vs Lens
Logo Brest - BRE Brest
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Sunderland vs Nottingham Forest
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Real Betis vs Real Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Fulham vs Aston Villa
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Auxerre - AJA Auxerre
-
Liverpool vs Crystal Palace
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
West Ham United vs Everton
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Getafe vs Barcelona
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Bologna vs Roma
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Arsenal vs Newcastle United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Atlético de Madrid vs Athletic Club
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Toulouse vs Monaco
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Rennes vs Nantes
Logo Rennes - REN Rennes
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Paris FC vs Lille
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Torino vs Inter Milan
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Milan vs Juventus
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Olympique Marseille vs Nice
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Villarreal vs Celta de Vigo
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Lazio vs Udinese
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Manchester United vs Brentford
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Freiburg
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026, lịch thi đấu đội tuyển U17 Việt Nam mới nhất

Sự kiện: Bóng đá

Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026 cập nhật đầy đủ các trận vòng bảng đến chung kết, diễn ra tại Indonesia, với sự góp mặt của 12 đội tuyển trẻ hàng đầu khu vực.

Lịch thi đấu U17 Đông Nam Á 2026, lịch đội tuyển U17 Việt Nam mới nhất

Thời gian

Cặp đấu

Bảng

Trực tiếp

Bán kết

22/04

15:30

U17 Lào

U17 Malaysia

Bán kết 1

TV360

22/04

19:30

U17 Việt Nam

U17 Australia

Bán kết 2

TV360

Tranh hạng 3

24/04

15:30

Thua bán kết 1

Thua bán kết 2

Hạng 3

TV360

Chung kết 

24/04

19:30

Thắng bán kết 2

Thắng bán kết 1

Chung kết

TV360

Kết quả các trận đã đấu

Vòng bảng - lượt trận 3

19/04

19:30

U17 Indonesia

0-0

U17 Việt Nam

A

TV360

19/04

19:30

U17 Malaysia

2-0

U17 Timor-Leste

A

TV360

Vòng bảng - lượt trận 3

17/04

15:30

U17 Australia

2-0

U17 Campuchia

C

TV360

17/04

15:30

U17 Singapore

5-0

U17 Brunei

C

TV360

18/04

15:30

U17 Thái Lan

2-3

U17 Lào

B

TV360

18/04

15:30

U17 Myanmar

1-2

U17 Philippines

B

TV360

Vòng bảng - lượt trận 2

14/04

15:30

U17 Brunei

0-1

U17 Campuchia

C

TV360

14/04

19:30

U17 Singapore

0-1

U17 Australia

C

TV360

15/04

15:30

U17 Philippines

3-4

U17 Lào

B

TV360

15/04

19:30

U17 Myanmar

1-0

U17 Thái Lan

B

TV360

16/04

15:30

U17 Timor-Leste

0-10

U17 Việt Nam

A

TV360

16/04

19:30

U17 Malaysia

1-0

U17 Indonesia

A

TV360

Vòng bảng - lượt trận 1

11/04

15:30

U17 Australia

12-0

U17 Brunei

C

TV360

11/04

19:30

U17 Campuchia

0-0

U17 Singapore

C

TV360

12/04

15:30

U17 Thái Lan

5-1

U17 Philippines

B

TV360

12/04

19:30

U17 Lào

0-0

U17 Myanmar

B

TV360

13/04

15:30

U17 Việt Nam

4-0

U17 Malaysia

A

TV360

13/04

19:30

U17 Indonesia

4-0

U17 Timor-Leste

A

TV360

* Lịch thi đấu có thể có những thay đổi, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật.

Giải U17 Đông Nam Á 2026 (ASEAN U-17 Boys' Championship) là lần thứ 21 được tổ chức, diễn ra tại Indonesia từ ngày 11 đến 24/4, với 12 đội tham dự và không có vòng loại. Các trận đấu được tổ chức tại hai sân Gelora Joko Samudro (Gresik) và Gelora Delta (Sidoarjo), thuộc khu vực Greater Surabaya.

Giải đấu chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt. Ba đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ vào bán kết. Ở vòng knock-out, nếu hòa sẽ đá luân lưu ngay, không có hiệp phụ.

Thứ tự xếp hạng trong bảng ưu tiên điểm số, sau đó là đối đầu trực tiếp (điểm, hiệu số, bàn thắng), rồi mới đến hiệu số toàn bảng và các chỉ số phụ. Khi so sánh các đội nhì, chỉ xét điểm, hiệu số, bàn thắng và fair-play, không tính đối đầu.

U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng Indonesia, Malaysia và Timor-Leste, trong bối cảnh các ứng viên vô địch gồm Australia (đương kim vô địch), Thái Lan, Malaysia và chủ nhà Indonesia.

Lịch thi đấu bóng đá nữ U20 châu Á, lịch ĐT nữ U20 Việt Nam mới nhất

Lịch thi đấu VCK (vòng chung kết) U20 nữ châu Á 2026 diễn ra từ 1-18/4 tại Thái Lan, quy tụ 12 đội mạnh. Tuyển U20 nữ Việt Nam nằm ở bảng A, cạnh...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/04/2026 17:47 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Bóng đá Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN