"Hoa khôi" tennis Ivanovic khoe vóc dáng vạn người mê với bikini hồng, hậu chia tay cựu sao MU

Cuộc sống tự do và vóc dáng vạn người mê ở tuổi 38

Cựu tay vợt số 1 thế giới Ana Ivanovic đang có những ngày tháng thư giãn tuyệt vời dưới ánh nắng mặt trời tại hòn đảo Capri thơ mộng thuộc nước Ý.

Ana Ivanovic thả dáng quyến rũ với bikini trong chuyến nghỉ dưỡng tại Capri.

Người hâm mộ khen ngợi Ana Ivanovic là "người phụ nữ đẹp nhất" khi cô khoe vóc dáng thon gọn, săn chắc.

Nhà vô địch Roland Garros 2008 đã chia sẻ với người hâm mộ loạt khoảnh khắc đầy cuốn hút trong chuyến đi, thu hút sự chú ý đặc biệt nhờ sắc vóc rạng rỡ.

Dù đã giải nghệ từ năm 2016, mỹ nhân người Serbia vẫn giữ được thân hình vô cùng thon gọn và săn chắc.

Ivanovic đang tận hưởng thời gian nghỉ ngơi thư giãn sau khi chia tay Bastian Schweinsteiger.

Trong bộ bikini màu hồng huỳnh quang nổi bật, cô tự tin thả dáng trên chiếc cano giữa biển xanh, khoe trọn đường cong quyến rũ.

Kèm theo dòng trạng thái "Capri recap", Ivanovic đăng tải nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè, trong đó có cựu tay vợt nổi tiếng Angelique Kerber.

Dưới bài đăng, đông đảo người hâm mộ đã để lại những lời khen có cánh, ca ngợi vẻ đẹp quyến rũ, thần thái sang trọng và sự tự nhiên vượt thời gian của cô.

Tìm lại niềm vui sau biến cố hôn nhân vỡ tan

Chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh này là khoảng thời gian xả hơi cần thiết của Ivanovic sau những biến động lớn trong cuộc sống cá nhân.

Cô đã đường ai nấy đi với cựu ngôi sao tuyển Đức vào năm ngoái.

Cô và cựu ngôi sao bóng đá Đức Bastian Schweinsteiger đã đường ai nấy đi vào năm ngoái sau 9 năm gắn bó đầy hạnh phúc.

Cặp đôi từng là biểu tượng đẹp của làng thể thao thế giới từ khi hẹn hò vào năm 2014 và chính thức kết hôn sau đó.

Cặp đôi từng gắn bó 9 năm và có với nhau 3 người con trai.

Tuy nhiên, khoảng cách địa lý và lịch trình bận rộn đã khiến mối quan hệ của họ dần rạn nứt khi khó tìm được tiếng nói chung.

Sau khi chia tay, Schweinsteiger hiện sống tại Munich, trong khi Ivanovic chuyển về Belgrade cùng ba con trai Luke, Leon và Theo.

Gạt đi những tổn thương sau đổ vỡ, tay vợt 38 tuổi đang dần lấy lại cân bằng, tập trung chăm sóc bản thân và tận hưởng trọn vẹn cuộc sống độc thân bên những người bạn thân thiết.