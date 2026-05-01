Yamal hạnh phúc bên tình nhân mới, sao trẻ giải sầu khi dưỡng thương

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Yamal đang tận hưởng mối quan hệ chớm nở với cô gái có tên Ines Garcia. Đã có dấu hiệu cho thấy họ yêu nhau từ việc bạn bè của Yamal vô tình tiết lộ thông tin và họ được bắt gặp nơi công cộng.

Souhaib, người bạn thân của Yamal, vô tình nhắc đến cái tên “Ines” khi livestream ở một trận đấu thuộc Kings League. Lúc đó, Souhaib gọi điện với người anh họ Mohamed của Yamal. Mohamed lúc ấy tỏ ra khá bối rối.

Chân dung Garcia, bạn gái tin đồn của Yamal

Ngoài ra, Yamal và Garcia được cho là đã xuất hiện cùng nhau ở nhà hàng cao cấp Cupula del Garraf (Tây Ban Nha) trong thời gian qua. Yamal và Garcia cùng rời khỏi nhà hàng Cupula del Garraf với đồng đội Fermin Lopez và bạn gái Berta Gallardo.

Trên mạng xã hội, Yamal và Garcia chăm tương tác. Họ theo dõi nhau và còn "thả tim" ở các bài viết của đôi bên. Việc này không khỏi khiến người hâm mộ nghi vấn rằng Yamal và Garcia đã có mối quan hệ tình cảm.

Phía Yamal hay Garcia đều chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Nhưng với những dấu hiệu kể trên, có lẽ việc đôi bên công khai tình cảm chỉ là chuyện thời gian.

Yamal chỉ đang ở tuổi 18 nhưng trải qua nhiều mối tình. Trước khi quen Garcia, ngôi sao người Tây Ban Nha quen Nicki Nicole, một ca sĩ có tiếng ở Argentina.

Giai đoạn hiện tại diễn ra không hề dễ dàng với Yamal. Anh chấn thương nặng và phải nghỉ phần còn lại mùa giải 2025/26. Ngôi sao người Tây Ban Nha đang trong quá trình hồi phục tích cực nhằm hướng tới World Cup 2026.