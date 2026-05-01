Thép Xanh Nam Định vs Công An TP Hồ Chí Minh
Hà Nội vs SHB Đà Nẵng
Leeds United vs Burnley
PVF-CAND vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Hải Phòng vs Công An Hà Nội
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Đông Á Thanh Hóa
Nantes vs Olympique Marseille
Bayern Munich vs Heidenheim
Brentford vs West Ham United
Newcastle United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Sunderland
Valencia vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Lorient
Como vs Napoli
Arsenal vs Fulham
Bayer Leverkusen vs RB Leipzig
Metz vs Monaco
Atalanta vs Genoa
Osasuna vs Barcelona
Nice vs Lens
Sông Lam Nghệ An vs Hoàng Anh Gia Lai
Thể Công - Viettel vs Ninh Bình
AFC Bournemouth vs Crystal Palace
Sassuolo vs Milan
Manchester United vs Liverpool
Borussia M'gladbach vs Borussia Dortmund
Juventus vs Hellas Verona
Real Betis vs Real Oviedo
Freiburg vs Wolfsburg
Aston Villa vs Tottenham Hotspur
Inter Milan vs Parma
Olympique Lyonnais vs Rennes
Espanyol vs Real Madrid
Chelsea vs Nottingham Forest
Cremonese vs Lazio
Roma vs Fiorentina
Everton vs Manchester City
Yamal hạnh phúc bên tình nhân mới, sao trẻ giải sầu khi dưỡng thương

Sự kiện: La liga 2025-26 Barcelona Lamine Yamal

Lamine Yamal dường như có bạn gái mới, khi những dấu hiệu rõ rệt xuất hiện gần đây.

  

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết Yamal đang tận hưởng mối quan hệ chớm nở với cô gái có tên Ines Garcia. Đã có dấu hiệu cho thấy họ yêu nhau từ việc bạn bè của Yamal vô tình tiết lộ thông tin và họ được bắt gặp nơi công cộng. 

Souhaib, người bạn thân của Yamal, vô tình nhắc đến cái tên “Ines” khi livestream ở một trận đấu thuộc Kings League. Lúc đó, Souhaib gọi điện với người anh họ Mohamed của Yamal. Mohamed lúc ấy tỏ ra khá bối rối. 

Chân dung&nbsp;Garcia, bạn gái tin đồn của Yamal

Ngoài ra, Yamal và Garcia được cho là đã xuất hiện cùng nhau ở nhà hàng cao cấp Cupula del Garraf (Tây Ban Nha) trong thời gian qua. Yamal và Garcia cùng rời khỏi nhà hàng Cupula del Garraf với đồng đội Fermin Lopez và bạn gái Berta Gallardo. 

Trên mạng xã hội, Yamal và Garcia chăm tương tác. Họ theo dõi nhau và còn "thả tim" ở các bài viết của đôi bên. Việc này không khỏi khiến người hâm mộ nghi vấn rằng Yamal và Garcia đã có mối quan hệ tình cảm. 

Phía Yamal hay Garcia đều chưa lên tiếng xác nhận mối quan hệ. Nhưng với những dấu hiệu kể trên, có lẽ việc đôi bên công khai tình cảm chỉ là chuyện thời gian.

Yamal chỉ đang ở tuổi 18 nhưng trải qua nhiều mối tình. Trước khi quen Garcia, ngôi sao người Tây Ban Nha quen Nicki Nicole, một ca sĩ có tiếng ở Argentina. 

Giai đoạn hiện tại diễn ra không hề dễ dàng với Yamal. Anh chấn thương nặng và phải nghỉ phần còn lại mùa giải 2025/26. Ngôi sao người Tây Ban Nha đang trong quá trình hồi phục tích cực nhằm hướng tới World Cup 2026.

Yamal & dàn sao gặp đại họa: Ác mộng chấn thương dễ xóa sổ giấc mơ World Cup

Chưa đầy 2 tháng trước World Cup, hàng loạt ngôi sao hàng đầu thế giới đối diện với những chấn thương nghiêm trọng. Từ Yamal, Güler đến Ekitike, có...

Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-01/05/2026 12:04 PM (GMT+7)
