Khi người Úc vẽ lại bản đồ bóng đá Đông Nam Á…

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Quốc Khánh 02/09/2025

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Panathinaikos vs Samsunspor
Logo Panathinaikos - PAO Panathinaikos
-
Logo Samsunspor - SAM Samsunspor
-
Rijeka vs PAOK
Logo Rijeka - RIJ Rijeka
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Thể Công - Viettel vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Bayern Munich vs RB Leipzig
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
-
West Ham United vs Chelsea
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Real Betis vs Alavés
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Hải Phòng vs PVF-CAND
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Sông Lam Nghệ An vs Thép Xanh Nam Định
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Ninh Bình vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
SHB Đà Nẵng vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Manchester City vs Tottenham Hotspur
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Hà Nội vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Burnley vs Sunderland
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Brentford vs Aston Villa
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
AFC Bournemouth vs Wolverhampton Wanderers
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
St. Pauli vs Borussia Dortmund
Logo St. Pauli - STP St. Pauli
-
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Sassuolo vs Napoli
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Genoa vs Lecce
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Arsenal vs Leeds United
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Atlético de Madrid vs Elche
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Roma vs Bologna
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Milan vs Cremonese
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Levante vs Barcelona
Logo Levante - LEV Levante
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Công An Hà Nội
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Everton vs Brighton & Hove Albion
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Crystal Palace vs Nottingham Forest
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Fulham vs Manchester United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Como vs Lazio
Logo Como - COM Como
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Cagliari vs Fiorentina
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Juventus vs Parma
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Parma - PAR Parma
-
Atalanta vs Pisa
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Real Oviedo vs Real Madrid
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Udinese vs Hellas Verona
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Inter Milan vs Torino
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Torino - TOR Torino
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-

Khi người Úc vẽ lại bản đồ bóng đá Đông Nam Á…

Sự kiện: Đội tuyển nữ Việt Nam
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

(PLO)- Trong bóng đá, đôi khi hành trình chinh phục danh hiệu lại mang nhiều kịch tính và bất ngờ hơn chính khoảnh khắc nâng cúp, như câu chuyện của đội tuyển nữ U-23 Úc tại giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025.

Từ vị thế của một tập thể tưởng chừng sẽ sớm dừng bước sau thất bại ngày ra quân, các cô gái trẻ Úc đã bền bỉ chiến đấu và bùng nổ trong giải Đông Nam Á, để rồi bước lên bục cao nhất, khép lại cuộc chơi bằng cách vẽ lại bản đồ mới.

Trận mở màn gặp Myanmar tưởng như đã dập tắt mọi hy vọng của người hâm mộ. Đội trẻ Úc nhập cuộc thiếu gắn kết, chậm chạp và gần như bị đối thủ lấn lướt hoàn toàn. Bàn gỡ muộn màng của Holly Furphy khi được tung vào sân từ ghế dự bị chỉ mang tính an ủi, và thất bại 1-2 phơi bày rõ những vấn đề lớn trong lối chơi. Ở thời điểm đó, không nhiều người tin rằng tập thể này có thể đi xa. Đặc biệt, ký ức buồn về việc bị loại ngay từ vòng bảng Đông Nam Á trong lần tham dự trước vẫn còn ám ảnh họ.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có chỗ cho sự thay đổi táo bạo. HLV Palatsides đã đưa ra quyết định gây sốc khi xoay vòng gần như toàn bộ đội hình trong trận gặp đương kim vô địch Philippines, chỉ giữ lại tiền đạo Annalise Rasmussen. Theo đánh giá của ESPN, sự thay đổi nhân sự lẫn chuyển từ sơ đồ 4-4-2 cứng nhắc sang 4-2-3-1 linh hoạt hơn, tận dụng tốc độ, sức cơ động của các cầu thủ trẻ đã mang lại gương mặt mới. Kết quả là U-23 Úc đã tạo nên cú sốc khi hạ gục Philippines 1-0, khiến cục diện bảng đấu đảo lộn.

Các cô gái Úc đã biến Philippines thành cựu vô địch Đông Nam Á rồi đi một mạch lên ngôi cao nhất. Ảnh: CCT.

Các cô gái Úc đã biến Philippines thành cựu vô địch Đông Nam Á rồi đi một mạch lên ngôi cao nhất. Ảnh: CCT.

Từ bước ngoặt đó, tinh thần cả đội được khích lệ mạnh mẽ. Trước đối thủ yếu Đông Timor, nữ Úc trút cơn mưa bàn thắng 9-0, trận thắng đậm nhất giải. Chính chiến thắng này đã giúp họ chắc suất vào bán kết và còn thể hiện tiềm năng tấn công bùng nổ vốn bị che mờ trong ngày ra quân. Sự tự tin trở lại, những đôi chân vốn rụt rè nay thi đấu với khát khao mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Vào bán kết gặp tuyển nữ Việt Nam giàu kinh nghiệm nhất giải, là một bài test thực sự. Khán giả Hải Phòng phủ kín khán đài, tạo nên bầu không khí sôi động và áp lực nghẹt thở cho đối thủ. Việt Nam có trong đội hình nhiều gương mặt từng dự World Cup, sở hữu hơn 170 bàn thắng quốc tế và ba trong bốn chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nữ khu vực.

Nhưng nữ U-23 Úc đã nhập cuộc đầy tự tin, ghi liền hai bàn trong 17 phút đầu nhờ Aideen Keane và Leticia McKenna. Dù tiền vệ Bích Thùy gỡ lại một bàn cuối trận cho chủ nhà Việt Nam, các cô gái trẻ từ xứ sở chuột túi vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1, chính thức giành vé vào chung kết giải nữ Đông Nam Á.

Các học trò của HLV Palatsides xuất sắc vượt qua chủ nhà Việt Nam 2-1 ở bán kết. Ảnh: CCT.

Các học trò của HLV Palatsides xuất sắc vượt qua chủ nhà Việt Nam 2-1 ở bán kết. Ảnh: CCT.

Nếu như trận thắng trước Philippines mang lại niềm tin, thì trận hạ gục Việt Nam giúp U-23 Úc tìm thấy bản lĩnh. HLV Palatsides chứng minh ông không phải mẫu cầm quân e ngại rủi ro. Trước trận chung kết tái đấu Myanmar, ông tiếp tục điều chỉnh bất ngờ khi quay lại sơ đồ 4-4-2, hệ thống từng bị coi là thất bại.

Ông đưa Sasha Grove và Georgia Cassidy vào đội hình chính, đồng thời bất ngờ gạt McKenna, cầu thủ chơi xuất sắc ở bán kết. Isabel Gomez được đẩy cao đá như một tiền đạo ảo, trong khi Furphy và Alana Jancevski hoán đổi vai trò, tạo nên những biến hóa khó lường. Nó khiến cho Myanmar, vốn tự tin sau chiến thắng ở vòng bảng, lần này lại hoàn toàn lép vế.

Và rồi điều gì phải đến cũng đến. Phút 66, sau pha dàn xếp bên cánh trái, Keane chuyền bóng thông minh vào trong, Furphy lẻn giữa ba hậu vệ Myanmar rồi dứt điểm một chạm tinh tế, đưa bóng vào góc xa. Đó là bàn thắng vàng để mang về chiến thắng 1-0 trong trận chung kết và khẳng định dấu ấn của Furphy từ kẻ dự bị vô danh đã trở thành người hùng đưa U-23 Úc lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Furphy ghi bàn cho tuyển nữ U-23 Úc. Ảnh: CCT.

Furphy ghi bàn cho tuyển nữ U-23 Úc. Ảnh: CCT.

Hàng phòng ngự của Úc trong thời gian còn lại cũng xứng đáng được ngợi khen. Họ đứng vững trước những pha dồn ép của Myanmar, đặc biệt là khi đối mặt với mũi nhọn nguy hiểm Win Theingi Tun, nữ hoàng phá lưới của giải. Sự gắn kết, kỷ luật và quyết tâm đã giúp đội bóng trẻ này vượt qua mọi sức ép để bảo toàn chiến thắng.

Điều đặc biệt ở hành trình này chính là sự trưởng thành chỉ trong vòng 12 ngày ở giải Đông Nam Á. Từ thất bại ê chề trong trận ra quân, U-23 Úc dần hoàn thiện lối chơi, học cách tận dụng ưu điểm của từng cá nhân và trở thành một tập thể gắn kết. Sự linh hoạt trong chiến thuật của HLV Palatsides, tinh thần không bỏ cuộc của cầu thủ, cùng khả năng tạo đột biến từ những nhân tố trẻ đã biến họ thành một nhà vô địch xứng đáng.

Bóng đá trẻ Úc vẽ lại bản đồ Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Bóng đá trẻ Úc vẽ lại bản đồ Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Chiến thắng này còn mang ý nghĩa lịch sử. Đây là lần thứ hai bóng đá nữ Úc giành chức vô địch Đông Nam Á, sau lần đầu tiên vào năm 2008. Quan trọng hơn, họ đã xóa đi ký ức thất vọng khi từng bị loại từ vòng bảng. Với những cầu thủ mới chỉ ở lứa tuổi U-23, thành tích này hứa hẹn mở ra tương lai sáng sủa cho bóng đá nữ xứ chuột túi.

Từ trận thua mở màn bị nghi ngờ, tuyển nữ U-23 Úc đã viết nên hành trình vô địch đầy cảm hứng, với sự kiên trì và lòng tin có thể xoay chuyển cả số phận của một giải đấu. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận chung kết, các cô gái trẻ Úc đã nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á và cho thấy sự thất bại chỉ là điểm khởi đầu cho một chiến thắng vĩ đại.

Nhìn từ AFF Cup, tuyển Việt Nam săn vé dự World Cup 2027 ra sao?
Nhìn từ AFF Cup, tuyển Việt Nam săn vé dự World Cup 2027 ra sao?

(CHAP)- Màn trình diễn ở AFF Cup 2025 đã phản ánh cơ hội của tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2026, cũng là vòng loại World Cup 2027.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo NGỌC ANH ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-20/08/2025 16:39 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Đội tuyển nữ Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN