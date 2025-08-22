Khi người Úc vẽ lại bản đồ bóng đá Đông Nam Á…

Từ vị thế của một tập thể tưởng chừng sẽ sớm dừng bước sau thất bại ngày ra quân, các cô gái trẻ Úc đã bền bỉ chiến đấu và bùng nổ trong giải Đông Nam Á, để rồi bước lên bục cao nhất, khép lại cuộc chơi bằng cách vẽ lại bản đồ mới.

Trận mở màn gặp Myanmar tưởng như đã dập tắt mọi hy vọng của người hâm mộ. Đội trẻ Úc nhập cuộc thiếu gắn kết, chậm chạp và gần như bị đối thủ lấn lướt hoàn toàn. Bàn gỡ muộn màng của Holly Furphy khi được tung vào sân từ ghế dự bị chỉ mang tính an ủi, và thất bại 1-2 phơi bày rõ những vấn đề lớn trong lối chơi. Ở thời điểm đó, không nhiều người tin rằng tập thể này có thể đi xa. Đặc biệt, ký ức buồn về việc bị loại ngay từ vòng bảng Đông Nam Á trong lần tham dự trước vẫn còn ám ảnh họ.

Tuy nhiên, bóng đá luôn có chỗ cho sự thay đổi táo bạo. HLV Palatsides đã đưa ra quyết định gây sốc khi xoay vòng gần như toàn bộ đội hình trong trận gặp đương kim vô địch Philippines, chỉ giữ lại tiền đạo Annalise Rasmussen. Theo đánh giá của ESPN, sự thay đổi nhân sự lẫn chuyển từ sơ đồ 4-4-2 cứng nhắc sang 4-2-3-1 linh hoạt hơn, tận dụng tốc độ, sức cơ động của các cầu thủ trẻ đã mang lại gương mặt mới. Kết quả là U-23 Úc đã tạo nên cú sốc khi hạ gục Philippines 1-0, khiến cục diện bảng đấu đảo lộn.

Các cô gái Úc đã biến Philippines thành cựu vô địch Đông Nam Á rồi đi một mạch lên ngôi cao nhất. Ảnh: CCT.

Từ bước ngoặt đó, tinh thần cả đội được khích lệ mạnh mẽ. Trước đối thủ yếu Đông Timor, nữ Úc trút cơn mưa bàn thắng 9-0, trận thắng đậm nhất giải. Chính chiến thắng này đã giúp họ chắc suất vào bán kết và còn thể hiện tiềm năng tấn công bùng nổ vốn bị che mờ trong ngày ra quân. Sự tự tin trở lại, những đôi chân vốn rụt rè nay thi đấu với khát khao mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Vào bán kết gặp tuyển nữ Việt Nam giàu kinh nghiệm nhất giải, là một bài test thực sự. Khán giả Hải Phòng phủ kín khán đài, tạo nên bầu không khí sôi động và áp lực nghẹt thở cho đối thủ. Việt Nam có trong đội hình nhiều gương mặt từng dự World Cup, sở hữu hơn 170 bàn thắng quốc tế và ba trong bốn chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá nữ khu vực.

Nhưng nữ U-23 Úc đã nhập cuộc đầy tự tin, ghi liền hai bàn trong 17 phút đầu nhờ Aideen Keane và Leticia McKenna. Dù tiền vệ Bích Thùy gỡ lại một bàn cuối trận cho chủ nhà Việt Nam, các cô gái trẻ từ xứ sở chuột túi vẫn bảo toàn chiến thắng 2-1, chính thức giành vé vào chung kết giải nữ Đông Nam Á.

Các học trò của HLV Palatsides xuất sắc vượt qua chủ nhà Việt Nam 2-1 ở bán kết. Ảnh: CCT.

Nếu như trận thắng trước Philippines mang lại niềm tin, thì trận hạ gục Việt Nam giúp U-23 Úc tìm thấy bản lĩnh. HLV Palatsides chứng minh ông không phải mẫu cầm quân e ngại rủi ro. Trước trận chung kết tái đấu Myanmar, ông tiếp tục điều chỉnh bất ngờ khi quay lại sơ đồ 4-4-2, hệ thống từng bị coi là thất bại.

Ông đưa Sasha Grove và Georgia Cassidy vào đội hình chính, đồng thời bất ngờ gạt McKenna, cầu thủ chơi xuất sắc ở bán kết. Isabel Gomez được đẩy cao đá như một tiền đạo ảo, trong khi Furphy và Alana Jancevski hoán đổi vai trò, tạo nên những biến hóa khó lường. Nó khiến cho Myanmar, vốn tự tin sau chiến thắng ở vòng bảng, lần này lại hoàn toàn lép vế.

Và rồi điều gì phải đến cũng đến. Phút 66, sau pha dàn xếp bên cánh trái, Keane chuyền bóng thông minh vào trong, Furphy lẻn giữa ba hậu vệ Myanmar rồi dứt điểm một chạm tinh tế, đưa bóng vào góc xa. Đó là bàn thắng vàng để mang về chiến thắng 1-0 trong trận chung kết và khẳng định dấu ấn của Furphy từ kẻ dự bị vô danh đã trở thành người hùng đưa U-23 Úc lên ngôi vô địch Đông Nam Á.

Furphy ghi bàn cho tuyển nữ U-23 Úc. Ảnh: CCT.

Hàng phòng ngự của Úc trong thời gian còn lại cũng xứng đáng được ngợi khen. Họ đứng vững trước những pha dồn ép của Myanmar, đặc biệt là khi đối mặt với mũi nhọn nguy hiểm Win Theingi Tun, nữ hoàng phá lưới của giải. Sự gắn kết, kỷ luật và quyết tâm đã giúp đội bóng trẻ này vượt qua mọi sức ép để bảo toàn chiến thắng.

Điều đặc biệt ở hành trình này chính là sự trưởng thành chỉ trong vòng 12 ngày ở giải Đông Nam Á. Từ thất bại ê chề trong trận ra quân, U-23 Úc dần hoàn thiện lối chơi, học cách tận dụng ưu điểm của từng cá nhân và trở thành một tập thể gắn kết. Sự linh hoạt trong chiến thuật của HLV Palatsides, tinh thần không bỏ cuộc của cầu thủ, cùng khả năng tạo đột biến từ những nhân tố trẻ đã biến họ thành một nhà vô địch xứng đáng.

Bóng đá trẻ Úc vẽ lại bản đồ Đông Nam Á. Ảnh: CCT.

Chiến thắng này còn mang ý nghĩa lịch sử. Đây là lần thứ hai bóng đá nữ Úc giành chức vô địch Đông Nam Á, sau lần đầu tiên vào năm 2008. Quan trọng hơn, họ đã xóa đi ký ức thất vọng khi từng bị loại từ vòng bảng. Với những cầu thủ mới chỉ ở lứa tuổi U-23, thành tích này hứa hẹn mở ra tương lai sáng sủa cho bóng đá nữ xứ chuột túi.

Từ trận thua mở màn bị nghi ngờ, tuyển nữ U-23 Úc đã viết nên hành trình vô địch đầy cảm hứng, với sự kiên trì và lòng tin có thể xoay chuyển cả số phận của một giải đấu. Khi trọng tài thổi còi kết thúc trận chung kết, các cô gái trẻ Úc đã nâng cao chiếc cúp vô địch Đông Nam Á và cho thấy sự thất bại chỉ là điểm khởi đầu cho một chiến thắng vĩ đại.