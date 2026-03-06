Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Burnley vs AFC Bournemouth
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Arsenal vs Everton
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Chelsea vs Newcastle United
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
West Ham United vs Manchester City
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Crystal Palace vs Leeds United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Manchester United vs Aston Villa
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs Fulham
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
AFC Bournemouth vs Manchester United
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Brighton & Hove Albion vs Liverpool
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Burnley
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Everton vs Chelsea
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Leeds United vs Brentford
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Newcastle United vs Sunderland
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Aston Villa vs West Ham United
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Tottenham Hotspur vs Nottingham Forest
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-

Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay Wolverhampton Liverpool

(Vòng 5 FA Cup) Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 thuộc về Liverpool. Như vậy, thầy trò HLV Slot đoạt tấm vé đi tiếp.

Danh sách các trận đấu HOT

Vuốt ngang để xem tiếp bảng
Burnley vs AFC Bournemouth
Burnley
-
AFC Bournemouth
-
Đang cập nhật
Sunderland vs Brighton & Hove Albion
Sunderland
-
Brighton & Hove Albion
-
Đang cập nhật
Arsenal vs Everton
Arsenal
-
Everton
-
Đang cập nhật
Chelsea vs Newcastle United
Chelsea
-
Newcastle United
-
Đang cập nhật
West Ham United vs Manchester City
West Ham United
-
Manchester City
-
Đang cập nhật
Crystal Palace vs Leeds United
Crystal Palace
-
Leeds United
-
Đang cập nhật
Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
-
Aston Villa
-
Đang cập nhật
Nottingham Forest vs Fulham
Nottingham Forest
-
Fulham
-
Đang cập nhật
Liverpool vs Tottenham Hotspur
Liverpool
-
Tottenham Hotspur
-
Đang cập nhật
Brentford vs Wolverhampton Wanderers
Brentford
-
Wolverhampton Wanderers
-
Đang cập nhật

FA Cup | 3h, 7/3 | SVĐ Molineux

Wolves
Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 1
1 - 3
Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 1
Liverpool
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thống kê Thông tin trước trận
Hwang Hee Chan 90+2'
50' Robertson
53' Salah
74' Curtis Jones

Đội hình Wolves

Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 1

Đội hình Liverpool

Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 2

1’

 Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 3

Trận đấu bắt đầu

Liverpool giao bóng.

2’

Wolves tấn công chủ động

Tốc độ trận đấu đang diễn ra rất cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong đó đội chủ nhà Wolves đang là những người chủ động hơn.

6’

BÓNG TRÚNG CỘT DỌC!

Sau cú đánh đầu của Gakpo, bóng đi trúng cột dọc khung thành Wolves. Sau đó, trọng tài cắt còi báo Gakpo việt vị.

11’

Sao trẻ Ngumoha dứt điểm!

Một đường chuyền ngang khung thành đến đúng vị trí của Rio Ngumoha (Liverpool) và tạo cơ hội dứt điểm. Anh cố gắng đánh bại thủ môn bằng cú sút vào góc trái khung thành, nhưng Sam Johnstone đã cản phá thành công.

17’

 Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 3

Thẻ vàng!

Santiago Bueno (Wolves) nhận thẻ vàng từ trọng tài vì một pha phạm lỗi mà anh ta đã thực hiện trước đó không lâu.

21’

Tạt bóng nguy hiểm!

Hugo Bueno thực hiện quả tạt chất lượng vào vòng cấm địa Liverpool, tiếc rằng không cầu thủ Wolves nào có thể dứt điểm cận thành.

25’

KHÔNG VÀO!!!

Gravenberch thực hiện động tác giả tuyệt hay để loại bỏ 2 hậu vệ của Wolves, nhưng cú dứt điểm của anh vẫn bị 1 cầu thủ chủ nhà ngăn chặn kịp thời.

30’

 Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 3

Sút xa bất thành

Thêm một cú dứt điểm của Gravenberch nhưng lần này bóng đi không trúng đích.

34’

Liverpool tiếp tục dồn ép

Joe Gomez (Liverpool) đón được bóng bật ra ở rìa vòng cấm và tung cú sút một chạm về phía khung thành, nhưng cú sút thiếu chính xác và bay chệch cột dọc bên trái. Bóng đi ra ngoài sân và Wolves được hưởng quả phát bóng lên.

40’

Phạm lỗi!

Trọng tài Farai Hallam thổi còi sau khi Joao Gomes (Wolves) đá vào chân đối thủ thay vì bóng. Liverpool được hưởng một quả đá phạt từ vị trí nguy hiểm.

41’

Phung phí cơ hội rõ ràng!!!

Dominik Szoboszlai (Liverpool) ôm đầu thất vọng sau khi bỏ lỡ một cơ hội rất lớn! Anh nhận bóng từ quả đá phạt, khống chế bóng tốt và tung cú sút mạnh từ tầm trung nhưng bị một hậu vệ cản phá.

42’

CỨU THUA ẤN TƯỢNG!

Ryan Gravenberch (Liverpool) có khoảng trống ngay ngoài vòng cấm, đón bóng bật ra và tung cú sút về phía khung thành. Sam Johnstone đã thực hiện một pha phản xạ tuyệt vời để cản phá cú sút, ngăn không cho bóng đi vào giữa khung thành.

45’

Thời gian bù giờ

Hiệp 1 có thêm 1 phút.

45+1’

Đến lượt Van Dijk thử vận may

Virgil van Dijk (Liverpool) thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương trong vòng cấm từ quả phạt góc, anh căn thời điểm bật nhảy tốt nhưng cú đánh đầu cận thành của anh lại đi chệch cột dọc bên phải khá xa. Bóng đi ra ngoài sân và Wolves được hưởng quả phát bóng lên.

45+2’

 Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 3

Hiệp 1 kết thúc

Hai đội hòa nhau 0-0.

46’

 Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 3

Hiệp 2 bắt đầu

Wolves giao bóng.

50’

 Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 3

VÀO, VÀO, VÀO!!! WOLVES 0-1 LIVERPOOL

Bàn thắng! Pha phối hợp tuyệt vời giữa Andrew Robertson (Liverpool) và Curtis Jones tạo cơ hội dứt điểm rõ ràng cho Robertson ngay sát vòng cấm. Anh không làm người hâm mộ thất vọng và đánh bại thủ môn bằng cú sút vào góc dưới bên phải khung thành.

53’

 Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 3

VÀO, VÀO, VÀO!!! WOLVES 0-2 LIVERPOOL

Mohamed Salah (Liverpool) có khoảng trống trong vòng cấm để đón đường chuyền của Andrew Robertson, rồi dứt điểm vào góc lưới. Sau nhiều phút kiểm tra VAR, trọng tài công nhận bàn thắng cho Salah.

60’

Dấu ấn của sao trẻ Ngumoha

Rio Ngumoha (Liverpool) không có nhiều lựa chọn nên đã tự mình dứt điểm. Đó là một pha đi bóng tốt và cú sút đẹp mắt từ trong vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc. Bóng đi ra ngoài sân và Wolves được hưởng quả phát bóng lên.

66’

Liverpool tổ chức đá phạt bất thành

Pha đá phạt của Liverpool đã bị một trong những cầu thủ phòng ngự đối phương dễ dàng chặn lại.

71’

 Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 3

Thẻ vàng!

Trọng tài Farai Hallam phạt Dominik Szoboszlai (Liverpool) thẻ vàng.

74’

 Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 3

VÀO, VÀO, VÀO!!! WOLVES 0-3 LIVERPOOL

Bàn thắng! Curtis Jones (Liverpool) khéo léo vượt qua các đối thủ và tung ra cú sút tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm, bóng đi sát cột dọc bên trái. Sam Johnstone không có cơ hội cản phá. Tỷ số là 0:3.

80’

Chủ nhà bất lực

Rất muốn tấn công để rút ngắn tỷ số nhưng Wolves gặp quá nhiều khó khăn trong khâu luân chuyển bóng.

84’

Liverpool tìm kiếm bàn thắng tiếp theo

Nếu Frimpong xử lý tốt, rất có thể Liverpool đã có bàn thứ tư trong tình huống 4 đánh 2.

89’

Chưa có bàn thứ tư cho Liverpool

Kieran Morrison (Liverpool) nhận được đường chuyền trong vòng cấm và có cơ hội dứt điểm, nhưng cú sút của anh lại đi vọt xà ngang. Bóng đi ra ngoài sân và Wolves được hưởng quả phát bóng lên.

90’

Thời gian bù giờ

Hiệp 2 có thêm 4 phút.

90+1’

PHUNG PHÍ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI!!!

Ryan Gravenberch (Liverpool) vượt qua các pha truy cản trong vòng cấm, nhưng lại chuyền bóng quá mạnh cho Ibrahima Konate.

90+2’

 Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 3

VÀO, VÀO, VÀO!!! WOLVES 1-3 LIVERPOOL

Bàn thắng! Sam Johnstone thực hiện một đường chuyền chính xác vào vòng cấm, Hwang Hee Chan (Wolves) đón bóng và dứt điểm vào góc dưới bên phải, đánh bại thủ môn Alisson và hàng phòng ngự Liverpool.

90+6’

 Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 3

Trận đấu kết thúc

Liverpool đánh bại Wolves 3-1.

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 1
Johnstone, Mosquera, S. Bueno, Toti, Tchatchoua, Bellegarde, Mane, Joao Gomes, H. Bueno, Angel Gomes, Arokodare
Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc) - 1
Alisson, Szoboszlai, Gomez, Van Dijk, Robertson, Mac Allister, Gravenberch, Jones, Salah, Ngumoha, Gakpo

Cơ hội đòi nợ

Hai đội đã chạm trán nhau tại Premier League hồi giữa tuần, khi Andre ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ cuối cùng giúp Wolves gây sốc với chiến thắng 2-1 trước Liverpool, qua đó nối dài đà hưng phấn sau khi đánh bại Aston Villa.

Dù vậy, thất bại của “Lữ đoàn đỏ” không gây quá nhiều tổn thất trong cuộc đua giành vé dự Champions League, khi cả Aston Villa lẫn MU cũng đều đồng loạt sảy chân.

Giờ đây, sự chú ý tạm rời khỏi đấu trường Premier League để hướng về FA Cup, nơi đội thắng trong cặp đấu này sẽ trở thành cái tên đầu tiên giành vé vào tứ kết, đồng nghĩa chỉ còn cách Wembley đúng một trận đấu.

8

Real Madrid - Man City 12.03

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Real Madrid
Man City
Gửi dự đoán
Trước 03:00 ngày 12/03
Thể lệ
Dự đoán tỷ số vòng 5 FA Cup: Newcastle tái đấu Man City, Liverpool đề phòng thua tiếp Wolves
Dự đoán tỷ số vòng 5 FA Cup: Newcastle tái đấu Man City, Liverpool đề phòng thua tiếp Wolves

(Vòng 5 FA Cup) Tiêu điểm của vòng 5 FA Cup sẽ là màn tái ngộ của Newcastle và Man City, Liverpool trở lại sân của Wolves sau cú sốc cách đây vài...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tiến Sơn ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/03/2026 17:59 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Trực tiếp bóng đá hôm nay Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN