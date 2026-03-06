Trực tiếp bóng đá Wolves - Liverpool: Chủ nhà ghi bàn phút bù giờ (Kết thúc)
(Vòng 5 FA Cup) Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 thuộc về Liverpool. Như vậy, thầy trò HLV Slot đoạt tấm vé đi tiếp.
FA Cup | 3h, 7/3 | SVĐ Molineux
Điểm
Johnstone 6.9
Mosquera 5.9
S. Bueno 5.4
Toti 5.7
Tchatchoua 6.0
Bellegarde 6.1
Mane 4.7
Joao Gomes 5.9
H. Bueno 6.1
Angel Gomes 5.7
Arokodare 5.7
Điểm
Alisson 6.9
Szoboszlai 8.2
Gomez 6.8
Van Dijk 8.0
Robertson 9.3
Mac Allister 6.6
Gravenberch 7.6
Jones 8.7
Salah 7.8
Ngumoha 7.7
Gakpo 6.8
Thay người
Armstrong 6.1
R. Gomes 6.1
Hwang Hee Chan 7.4
Wolfe 6.0
Thay người
Wirtz 6.8
Frimpong 6.7
Konate 6.0
Nyoni 6.0
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
Tình huống nổi bật
Đội hình Wolves
Đội hình Liverpool
1’
Trận đấu bắt đầu
Liverpool giao bóng.
2’
Wolves tấn công chủ động
Tốc độ trận đấu đang diễn ra rất cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Trong đó đội chủ nhà Wolves đang là những người chủ động hơn.
6’
BÓNG TRÚNG CỘT DỌC!
Sau cú đánh đầu của Gakpo, bóng đi trúng cột dọc khung thành Wolves. Sau đó, trọng tài cắt còi báo Gakpo việt vị.
11’
Sao trẻ Ngumoha dứt điểm!
Một đường chuyền ngang khung thành đến đúng vị trí của Rio Ngumoha (Liverpool) và tạo cơ hội dứt điểm. Anh cố gắng đánh bại thủ môn bằng cú sút vào góc trái khung thành, nhưng Sam Johnstone đã cản phá thành công.
17’
Thẻ vàng!
Santiago Bueno (Wolves) nhận thẻ vàng từ trọng tài vì một pha phạm lỗi mà anh ta đã thực hiện trước đó không lâu.
21’
Tạt bóng nguy hiểm!
Hugo Bueno thực hiện quả tạt chất lượng vào vòng cấm địa Liverpool, tiếc rằng không cầu thủ Wolves nào có thể dứt điểm cận thành.
25’
KHÔNG VÀO!!!
Gravenberch thực hiện động tác giả tuyệt hay để loại bỏ 2 hậu vệ của Wolves, nhưng cú dứt điểm của anh vẫn bị 1 cầu thủ chủ nhà ngăn chặn kịp thời.
30’
Sút xa bất thành
Thêm một cú dứt điểm của Gravenberch nhưng lần này bóng đi không trúng đích.
34’
Liverpool tiếp tục dồn ép
Joe Gomez (Liverpool) đón được bóng bật ra ở rìa vòng cấm và tung cú sút một chạm về phía khung thành, nhưng cú sút thiếu chính xác và bay chệch cột dọc bên trái. Bóng đi ra ngoài sân và Wolves được hưởng quả phát bóng lên.
40’
Phạm lỗi!
Trọng tài Farai Hallam thổi còi sau khi Joao Gomes (Wolves) đá vào chân đối thủ thay vì bóng. Liverpool được hưởng một quả đá phạt từ vị trí nguy hiểm.
41’
Phung phí cơ hội rõ ràng!!!
Dominik Szoboszlai (Liverpool) ôm đầu thất vọng sau khi bỏ lỡ một cơ hội rất lớn! Anh nhận bóng từ quả đá phạt, khống chế bóng tốt và tung cú sút mạnh từ tầm trung nhưng bị một hậu vệ cản phá.
42’
CỨU THUA ẤN TƯỢNG!
Ryan Gravenberch (Liverpool) có khoảng trống ngay ngoài vòng cấm, đón bóng bật ra và tung cú sút về phía khung thành. Sam Johnstone đã thực hiện một pha phản xạ tuyệt vời để cản phá cú sút, ngăn không cho bóng đi vào giữa khung thành.
45’
Thời gian bù giờ
Hiệp 1 có thêm 1 phút.
45+1’
Đến lượt Van Dijk thử vận may
Virgil van Dijk (Liverpool) thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương trong vòng cấm từ quả phạt góc, anh căn thời điểm bật nhảy tốt nhưng cú đánh đầu cận thành của anh lại đi chệch cột dọc bên phải khá xa. Bóng đi ra ngoài sân và Wolves được hưởng quả phát bóng lên.
45+2’
Hiệp 1 kết thúc
Hai đội hòa nhau 0-0.
46’
Hiệp 2 bắt đầu
Wolves giao bóng.
50’
VÀO, VÀO, VÀO!!! WOLVES 0-1 LIVERPOOL
Bàn thắng! Pha phối hợp tuyệt vời giữa Andrew Robertson (Liverpool) và Curtis Jones tạo cơ hội dứt điểm rõ ràng cho Robertson ngay sát vòng cấm. Anh không làm người hâm mộ thất vọng và đánh bại thủ môn bằng cú sút vào góc dưới bên phải khung thành.
53’
VÀO, VÀO, VÀO!!! WOLVES 0-2 LIVERPOOL
Mohamed Salah (Liverpool) có khoảng trống trong vòng cấm để đón đường chuyền của Andrew Robertson, rồi dứt điểm vào góc lưới. Sau nhiều phút kiểm tra VAR, trọng tài công nhận bàn thắng cho Salah.
60’
Dấu ấn của sao trẻ Ngumoha
Rio Ngumoha (Liverpool) không có nhiều lựa chọn nên đã tự mình dứt điểm. Đó là một pha đi bóng tốt và cú sút đẹp mắt từ trong vòng cấm, nhưng bóng đi chệch cột dọc bên trái trong gang tấc. Bóng đi ra ngoài sân và Wolves được hưởng quả phát bóng lên.
66’
Liverpool tổ chức đá phạt bất thành
Pha đá phạt của Liverpool đã bị một trong những cầu thủ phòng ngự đối phương dễ dàng chặn lại.
71’
Thẻ vàng!
Trọng tài Farai Hallam phạt Dominik Szoboszlai (Liverpool) thẻ vàng.
74’
VÀO, VÀO, VÀO!!! WOLVES 0-3 LIVERPOOL
Bàn thắng! Curtis Jones (Liverpool) khéo léo vượt qua các đối thủ và tung ra cú sút tuyệt đẹp từ rìa vòng cấm, bóng đi sát cột dọc bên trái. Sam Johnstone không có cơ hội cản phá. Tỷ số là 0:3.
80’
Chủ nhà bất lực
Rất muốn tấn công để rút ngắn tỷ số nhưng Wolves gặp quá nhiều khó khăn trong khâu luân chuyển bóng.
84’
Liverpool tìm kiếm bàn thắng tiếp theo
Nếu Frimpong xử lý tốt, rất có thể Liverpool đã có bàn thứ tư trong tình huống 4 đánh 2.
89’
Chưa có bàn thứ tư cho Liverpool
Kieran Morrison (Liverpool) nhận được đường chuyền trong vòng cấm và có cơ hội dứt điểm, nhưng cú sút của anh lại đi vọt xà ngang. Bóng đi ra ngoài sân và Wolves được hưởng quả phát bóng lên.
90’
Thời gian bù giờ
Hiệp 2 có thêm 4 phút.
90+1’
PHUNG PHÍ CƠ HỘI MƯỜI MƯƠI!!!
Ryan Gravenberch (Liverpool) vượt qua các pha truy cản trong vòng cấm, nhưng lại chuyền bóng quá mạnh cho Ibrahima Konate.
90+2’
VÀO, VÀO, VÀO!!! WOLVES 1-3 LIVERPOOL
Bàn thắng! Sam Johnstone thực hiện một đường chuyền chính xác vào vòng cấm, Hwang Hee Chan (Wolves) đón bóng và dứt điểm vào góc dưới bên phải, đánh bại thủ môn Alisson và hàng phòng ngự Liverpool.
90+6’
Trận đấu kết thúc
Liverpool đánh bại Wolves 3-1.
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Cơ hội đòi nợ
Hai đội đã chạm trán nhau tại Premier League hồi giữa tuần, khi Andre ghi bàn quyết định ở những phút bù giờ cuối cùng giúp Wolves gây sốc với chiến thắng 2-1 trước Liverpool, qua đó nối dài đà hưng phấn sau khi đánh bại Aston Villa.
Dù vậy, thất bại của “Lữ đoàn đỏ” không gây quá nhiều tổn thất trong cuộc đua giành vé dự Champions League, khi cả Aston Villa lẫn MU cũng đều đồng loạt sảy chân.
Giờ đây, sự chú ý tạm rời khỏi đấu trường Premier League để hướng về FA Cup, nơi đội thắng trong cặp đấu này sẽ trở thành cái tên đầu tiên giành vé vào tứ kết, đồng nghĩa chỉ còn cách Wembley đúng một trận đấu.
