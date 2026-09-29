Trực tiếp bóng đá Thái Lan - Việt Nam: Xứng danh Siêu kinh điển (FIFA ASEAN Cup)

19h30, 29/9 | Si Jalak Harupat Stadium ĐT Thái Lan 0 - 0 ĐT Việt Nam (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: ĐT Thái Lan vs ĐT Việt Nam ĐT Việt Nam Điểm Pathomakkakul Kritsada Kaman Manuel Tom Bihr Suphanan Bureerat Teerapat Pruethong Sarach Yooyen Seksan Ratree Yodsangwal Teerasak Poeiphimai Jude Soonsup-Bell Channarong Promsrikaew Điểm Lê Giang Patrik Tiến Anh Adou Minh Việt Anh Xuân Mạnh Quang Vinh Thành Long Hoàng Đức Hai Long Đình Bắc Hoàng Hên Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận ĐT Thái Lan ĐT Thái Lan ĐT Việt Nam Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Pathomakkakul, Kritsada Kaman, Manuel Tom Bihr, Suphanan Bureerat, Teerapat Pruethong, Sarach Yooyen, Seksan Ratree, Yodsangwal, Teerasak Poeiphimai, Jude Soonsup-Bell, Channarong Promsrikaew Lê Giang Patrik, Tiến Anh, Adou Minh, Việt Anh, Xuân Mạnh, Quang Vinh, Thành Long, Hoàng Đức, Hai Long, Đình Bắc, Hoàng Hên

Trận đấu có ý nghĩa then chốt

Việt Nam và Thái Lan cùng có 3 điểm sau lượt trận mở màn. Nếu Thái Lan thắng Pakistan 4-0 thì Việt Nam chỉ vượt qua Philippines với tỷ số 1-0, khiến cuộc đối đầu tại Bandung trở thành trận đấu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với cuộc đua ngôi đầu bảng B của FIFA ASEAN Cup 2026.

Sự vắng mặt đáng tiếc của Xuân Son

Chiến thắng Philippines giúp ĐT Việt Nam có khởi đầu thuận lợi nhưng cũng để lại tổn thất rất lớn. Xuân Son dính chấn thương và sau khi kiểm tra, tiền đạo này được xác định phải nghỉ dài ngày, qua đó chính thức chia tay FIFA ASEAN Cup 2026.

Sự vắng mặt của Xuân Son khiến HLV Kim Sang Sik mất đi phương án quan trọng trên hàng công. Tiền đạo này không chỉ có khả năng dứt điểm mà còn thường xuyên tạo sức ép, làm tường và kéo giãn hàng thủ đối phương.

Đề phòng "Messi Thái"

Ở phía bên kia, Thái Lan có thể đưa vào sân một quân bài đặc biệt quan trọng là Chanathip. “Messi Thái” không thi đấu trong chiến thắng 4-0 trước Pakistan. Việc được giữ sức giúp Chanathip có trạng thái tốt hơn để hướng tới cuộc đối đầu với Việt Nam.

Nếu xuất hiện, Chanathip sẽ mang đến thêm khả năng kiểm soát và tổ chức tấn công cho Thái Lan. Tiền vệ này có kỹ thuật, kinh nghiệm và khả năng xử lý bóng tốt trong không gian hẹp, đồng thời đặc biệt nguy hiểm khi Thái Lan chuyển trạng thái. Đó cũng là lý do cuộc đối đầu giữa Đình Bắc và Chanathip đáng được chờ đợi, dù hai cầu thủ hoạt động ở những vị trí và vai trò khác nhau.

Chờ đợi Đình Bắc ở trận cầu đinh

Trong bối cảnh đó, Đình Bắc nổi lên như niềm hy vọng lớn nhất của Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 chính là người ghi bàn duy nhất giúp Việt Nam đánh bại Philippines.

Trước đó, Đình Bắc cũng trải qua quãng thời gian có phong độ cao trong màu áo đội tuyển và đang dần trở thành một trong những nhân tố quan trọng trong cách vận hành của HLV Kim Sang Sik. Không còn Xuân Son, Việt Nam sẽ cần nhiều hơn những pha tăng tốc, khả năng di chuyển rộng và sự chủ động của Đình Bắc.

Cầu thủ này cũng cho thấy phẩm chất của một thủ lĩnh khi tiếp quản băng đội trưởng sau khi Xuân Son rời sân ở trận gặp Philippines. Trước Thái Lan, nhiệm vụ của Đình Bắc sẽ khó hơn rất nhiều. Hàng thủ “Voi chiến” chắc chắn là bài kiểm tra khác hẳn Philippines và mỗi khoảng trống dành cho tiền đạo Việt Nam sẽ trở nên quý giá.

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