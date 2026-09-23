Kết quả bóng đá U23 Iran – U23 CHDCND Triều Tiên: Ngược dòng đầy bất ngờ (ASIAD)

U23 Iran đối đầu với U23 CHDCND Triều Tiên trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng. Iran chỉ cần hòa là đi tiếp trong khi đối thủ của họ cần phải thắng với cách biệt ít nhất 2 bàn. Hai đội nhập cuộc thận trọng với những pha tranh bóng quyết liệt ngay từ đầu.

U23 CHDCND Triều Tiên ngược dòng ngay trong hiệp một

Phút 17, U23 Iran có đường lên bóng tốt và Hosseinzadeh đã băng vào đá nối rất hay để mở tỉ số trận đấu. Nhận bàn thua đau, CHDCND Triều Tiên dồn lên tấn công mạnh mẽ nhưng vấp phải hàng phòng ngự dày đặc của Iran. HLV của Ri Kwang Chon không ngần ngại thay tới 2 người để sớm thay đổi thế trận.

Phút 41, hai cầu thủ Triều Tiên phối hợp nhịp nhàng ở trung lộ và Choe Kuk đã tung ra cú dứt điểm không thể cản phá để ghi bàn gỡ hòa. Bất ngờ chưa dừng lại ở đó khi chỉ 3 phút, Ra Myong Song tung chân dứt điểm ở góc hẹp giúp CHDCND Triều Tiên vượt lên dẫn trước ngay trong hiệp một.

Sang hiệp hai, U23 Iran định dồn lên tấn công tìm bàn gỡ nhưng U23 CHDCND Triều Tiên chơi rất chủ động. Phút 51, Ra Myong Song băng lên từ tuyến hai và tung cú dứt điểm trái phá để nâng tỉ số lên thành 3-1. Tới lúc này, U23 Iran buộc phải chơi tấn công tổng lực.

Thế nhưng, bàn gỡ chưa tới, bàn thua tiếp theo lại xuất hiện. Phút 68, Paek Chung Song cướp bóng được từ phần sân nhà, dốc một mạch lên vòng cấm đối thủ và dứt điểm hạ gục thủ môn để nâng tỉ số thành 4-1. Bàn thua này khiến tâm lý của các cầu thủ Iran gần như sụp đổ.

Triều Tiên liên tục có cơ hội trong những phút tiếp theo nhưng không tận dụng được. Chung cuộc, CHDCND Triều Tiên giành chiến thắng 4-1 trước Iran qua đó đoạt vé vào vòng trong từ chính tay Iran.

Tỉ số chung cuộc: U23 Iran 1-4 U23 CHDCND Triều Tiên (H1: 1-2)

Ghi bàn

U23 Iran: Hosseinzadeh 17’

U23 CHDCND Triều Tiên: Choe Kuk 41’, Ra Myong Song 44’ 51', Paek Chung Song 68'

Đội hình xuất phát

U23 Iran: Khalifeh, Koohi, Iri, Hazbavi, Deghan, Saharkhizan, Hosseinzadeh, Taheri, Jorjani, Mazraeh, Razaghina

U23 CHDCND Triều Tiên: Kang Ju Hyok, Ri Song Hung, Jong Hwi Nam, Ki Kum Chol, Yom Chol Gyong, Choe Ryong Il, Ra Myong Song, Kim Yu Song, Choe Kuk, Paek Chung Song, Kim Kuk Bom