Kết quả bóng đá Inter Milan - Roma: Đại tiệc 7 bàn, tan nát trong hiệp 2 (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 A.S Roma Inter Milan

Cuộc chạm trán thứ 186 trong lịch sử Serie A giữa Inter Milan và AS Roma diễn ra căng thẳng và kịch tính. Bởi lẽ, trận đấu này mang tính bước ngoặt cho cả cuộc đua vô địch lẫn top 4.

  

AS Roma nhập cuộc với quyết tâm tìm kiếm chiến thắng thứ hai liên tiếp tại Serie A lần đầu kể từ giữa tháng 1, nhưng tham vọng ấy nhanh chóng bị dội gáo nước lạnh.

Inter Milan (áo xanh thẫm) giành chiến thắng ấn tượng

Ngay phút đầu tiên, Marcus Thuram bứt tốc bên cánh phải trước khi kiến tạo để Lautaro Martinez mở tỷ số. Thủ thành Mile Svilar dù sau đó có một vài pha cứu thua đáng chú ý, vẫn không thể ngăn Inter áp đảo thế trận ngay từ đầu.

Đội khách dần lấy lại thế trận và suýt gỡ hòa khi Yann Sommer xuất sắc cản phá cú đánh đầu của Donyell Malen. Nỗ lực của Roma được đền đáp ở phút 40, khi Gianluca Mancini đánh đầu ghi bàn từ đường tạt bóng của Devyne Rensch.

Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài lâu, bởi trước khi hiệp một khép lại, Hakan Calhanoglu tung cú sút xa đẹp mắt tái lập lợi thế cho Inter.

Bước sang hiệp hai, Inter hoàn toàn làm chủ cuộc chơi. Lautaro Martinez hoàn tất cú đúp sau pha phối hợp với Thuram, trước khi chính tiền đạo người Pháp ghi tên mình lên bảng tỷ số từ một tình huống phạt góc. Nicolo Barella sau đó nâng tỷ số lên 5-1 với pha dứt điểm cận thành.

Roma chỉ kịp gỡ lại một bàn danh dự nhờ công Lorenzo Pellegrini. Chiến thắng này giúp Inter tiếp tục khẳng định vị thế số một, đồng thời nâng thành tích đối đầu vượt trội với 10 chiến thắng trong 12 lần gặp Roma gần nhất.

Tỷ số chung cuộc: Inter Milan 5-2 Roma (hiệp 1: 2-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Inter Milan: Martinez 1' (Thuram) - 52' (Thuram), Calhanoglu 45+2' (Zielinski), Thuram 55' (Calhanoglu), Barella 63'

Roma: Mancini 40' (Rensch), Pellegrini 70'

Đội hình thi đấu

Inter Milan: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Martinez, Thuram

Roma: Svilar, Mancini, Ndicka, Hermoso, Rensch, Cristante, Pisilli, Celik, Soule, Pellegrini, Malen

Chủ tịch LĐBĐ Italia từ chức sau 'thảm họa' ở vòng loại World Cup 2026
TPO - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia (FIGC), Gabriele Gravina đã từ chức sau khi đội tuyển quốc gia không giành được vé tham dự World Cup 2026 tại...

-06/04/2026 03:20 AM (GMT+7)
Serie A 2025-26
