Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Real Madrid vs Bayern Munich
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Sporting CP vs Arsenal
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Sporting Braga vs Real Betis
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Paris Saint-Germain vs Liverpool
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Freiburg vs Celta de Vigo
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Porto vs Nottingham Forest
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Bologna vs Aston Villa
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-

Kết quả bóng đá Napoli - AC Milan: McTominay hụt siêu phẩm, thắp hy vọng đua vô địch (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 AC Milan Luka Modric

(Vòng 31) Napoli tiếp tục nuôi hy vọng bảo vệ chức vô địch Serie A sau khi đánh bại đối thủ cạnh tranh trực tiếp AC Milan.

  

Matteo Politano vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng duy nhất ở phút 79, mang về chiến thắng 1-0 cho Napoli, qua đó giúp đội bóng chủ sân Diego Armando Maradona nối dài chuỗi thắng liên tiếp lên con số 5. Napoli giành trọn 3 điểm dù không có sự phục vụ của Romelu Lukaku, người gây tranh cãi khi ở lại Bỉ để điều trị chấn thương hông, cũng như Rasmus Hojlund (vắng mặt vì vấn đề dạ dày).

McTominay suýt tạo siêu phẩm&nbsp;ngả bàn đèn

Napoli tỏ ra nhỉnh hơn trong cuộc tiếp đón AC Milan, trong trận đấu không có quá nhiều điểm nhấn. McTominay khiến các CĐV Napoli tiếc nuối trong hiệp một khi thực hiện cú “xe đạp chổng ngược”, nhưng lần này anh không thể tái hiện khoảnh khắc bùng nổ như trước Đan Mạch hồi tháng 11 năm ngoái, khi bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Tân binh mùa đông Giovane của Napoli buộc thủ môn Mike Maignan bên phía AC Milan phải trổ tài với cú sút xa uy lực ở phút 50. Điểm nhấn quyết định đến ở cuối trận khi Politano tận dụng sai lầm pha phá bóng không tốt của De Winter để tung cú dứt điểm một chạm đầy uy lực, ấn định chiến thắng cho Napoli.

Politano ghi bàn thắng quyết định vào lưới AC Milan

Kết quả này giúp Napoli vượt qua chính AC Milan để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Serie A. Tuy nhiên, thầy trò HLV Antonio Conte vẫn còn nhiều việc phải làm khi kém đội đầu bảng Inter Milan 7 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu.

Về phía AC Milan, thất bại khiến họ kém kình địch cùng thành phố Inter Milan tới 9 điểm và gần như phải từ bỏ hy vọng đua vô địch.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã hết cơ hội cạnh tranh Scudetto. Chúng tôi kém Inter Milan 9 điểm và giờ Napoli cũng đã vượt lên. Chúng tôi đang có lợi thế trong cuộc đua top 4, và cần duy trì điều đó bằng cách giành thêm chiến thắng”, HLV Massimiliano Allegri của AC Milan thừa nhận.

Tỷ số chung cuộc: Napoli 1-0 AC Milan (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Napoli: Politano (79')

Đội hình xuất phát

Napoli: Milinkovic Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane

AC Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku

Kết quả bóng đá Inter Milan - Roma: Đại tiệc 7 bàn, tan nát trong hiệp 2 (Serie A)
Cuộc chạm trán thứ 186 trong lịch sử Serie A giữa Inter Milan và AS Roma diễn ra căng thẳng và kịch tính. Bởi lẽ, trận đấu này mang tính bước ngoặt...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-07/04/2026 05:28 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Serie A 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN