Kết quả bóng đá Napoli - AC Milan: McTominay hụt siêu phẩm, thắp hy vọng đua vô địch (Serie A)

Matteo Politano vào sân từ ghế dự bị và ghi bàn thắng duy nhất ở phút 79, mang về chiến thắng 1-0 cho Napoli, qua đó giúp đội bóng chủ sân Diego Armando Maradona nối dài chuỗi thắng liên tiếp lên con số 5. Napoli giành trọn 3 điểm dù không có sự phục vụ của Romelu Lukaku, người gây tranh cãi khi ở lại Bỉ để điều trị chấn thương hông, cũng như Rasmus Hojlund (vắng mặt vì vấn đề dạ dày).

McTominay suýt tạo siêu phẩm ngả bàn đèn

Napoli tỏ ra nhỉnh hơn trong cuộc tiếp đón AC Milan, trong trận đấu không có quá nhiều điểm nhấn. McTominay khiến các CĐV Napoli tiếc nuối trong hiệp một khi thực hiện cú “xe đạp chổng ngược”, nhưng lần này anh không thể tái hiện khoảnh khắc bùng nổ như trước Đan Mạch hồi tháng 11 năm ngoái, khi bóng đi chệch khung thành trong gang tấc.

Tân binh mùa đông Giovane của Napoli buộc thủ môn Mike Maignan bên phía AC Milan phải trổ tài với cú sút xa uy lực ở phút 50. Điểm nhấn quyết định đến ở cuối trận khi Politano tận dụng sai lầm pha phá bóng không tốt của De Winter để tung cú dứt điểm một chạm đầy uy lực, ấn định chiến thắng cho Napoli.

Politano ghi bàn thắng quyết định vào lưới AC Milan

Kết quả này giúp Napoli vượt qua chính AC Milan để vươn lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Serie A. Tuy nhiên, thầy trò HLV Antonio Conte vẫn còn nhiều việc phải làm khi kém đội đầu bảng Inter Milan 7 điểm trong bối cảnh mùa giải chỉ còn 7 vòng đấu.

Về phía AC Milan, thất bại khiến họ kém kình địch cùng thành phố Inter Milan tới 9 điểm và gần như phải từ bỏ hy vọng đua vô địch.

“Tôi nghĩ chúng tôi đã hết cơ hội cạnh tranh Scudetto. Chúng tôi kém Inter Milan 9 điểm và giờ Napoli cũng đã vượt lên. Chúng tôi đang có lợi thế trong cuộc đua top 4, và cần duy trì điều đó bằng cách giành thêm chiến thắng”, HLV Massimiliano Allegri của AC Milan thừa nhận.

Tỷ số chung cuộc: Napoli 1-0 AC Milan (Hiệp 1: 0-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Napoli: Politano (79')

Đội hình xuất phát

Napoli: Milinkovic Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane

AC Milan: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Fullkrug, Nkunku