Kết quả bóng đá Atalanta – Juventus: Trả giá sai lầm cực đắt (Serie A)

Atalanta đối đầu với Juventus trên sân nhà ở vòng 32 Serie A. Cả hai đang cạnh tranh suất dự Champions League mùa sau nên trận đấu được dự đoán sẽ rất quyết liệt. Chủ nhà nhập cuộc tốt và sớm có 2 cơ hội.

Đôi bên chơi cân tài cân sức

Tuy nhiên, một lần bóng đi sát sạt cột dọc, còn một lần bóng tìm tới thẳng cột dọc sau cú dứt điểm của Scalvini. Sau đó, Juventus cũng có lời đáp trả nhưng cả hai đội không tìm được bàn thắng trong hiệp đầu tiên.

Bước ngoặt của trận đấu tới ở phút 48 với sai lầm của thủ môn bên phía chủ nhà. Bóng tìm tới đúng chỗ Boga và cầu thủ này nhanh chân dứt điểm tung lưới đối thủ.

Nhận bàn thua đau, Atalanta vùng lên mạnh mẽ. Họ suýt nữa có bàn gỡ hòa nhưng thủ thành Di Gregorio lại cản phá quá xuất sắc. Những phút còn lại, Juventus cũng có cơ hội nhân đôi cách biệt, đáng tiếc Thuram lại không tận dụng được. Mặc dù vậy, chiến thắng 1-0 là đủ để Juventus giành trọn 3 điểm.

Tỉ số chung cuộc: Atalanta 0-1 Juventus (H1: 0-0)

Ghi bàn: Boga 48’

Đội hình xuất phát

Atalanta: Carnesecchi, Scalvini, Djimisiti, Kolasinac, Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi, De Ketelaere, Zalewski, Krstovic

Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Bremer, Kelly, Holm, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Conceicao, Yildiz, Boga