Kết quả bóng đá Juventus - Genoa: "Kẻ đóng thế" hóa người hùng, áp sát top 4 (Serie A)

Juventus nhập cuộc như vũ bão và sớm có bàn mở tỷ số ngay từ phút thứ 4. Sau pha tấn công bị cản phá, bóng bật trở lại vòng cấm đúng vị trí của Bremer, và trung vệ người Brazil không bỏ lỡ cơ hội với cú đánh đầu dũng mãnh, đưa “Bà đầm già” vượt lên dẫn trước.

Thủ môn vào sân thay người Di Gregorio tỏa sáng với pha cứu thua kép xuất sắc cho Juventus

Đoàn quân của HLV Luciano Spalletti không hề giảm nhịp độ mà tiếp tục dồn ép nhằm tìm kiếm bàn nhân đôi cách biệt. Phút 17, từ pha phản công chớp nhoáng, Conceicao kiến tạo để McKennie dứt điểm lạnh lùng, nâng tỷ số lên 2-0.

Juventus hoàn toàn kiểm soát thế trận trong phần còn lại của hiệp một, với các tình huống nguy hiểm chủ yếu đến từ hai cánh. Chính Conceicao và Kenan Yildiz tiếp tục tạo cơ hội cho McKennie, nhưng tiền vệ người Mỹ lại bỏ lỡ đáng tiếc khi sút vọt xà ở cự ly rất gần.

Sau giờ nghỉ, Juventus tiếp tục gia tăng sức ép và liên tục thử thách thủ thành Bijlow bên phía Genoa, nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. McKennie lỡ nhịp trong một pha băng cắt, còn Jonathan David đưa bóng dội cột dọc trong sự tiếc nuối.

Khi trận đấu còn khoảng 15 phút, Genoa có cơ hội vàng để thắp lại hy vọng sau khi được hưởng quả phạt đền. Tuy nhiên, trên chấm 11m, Martin không thể đánh bại thủ môn vào sân thay người Di Gregorio bên phía Juventus. Thủ thành người Italia còn cản phá cú vô lê bồi của Vitinha.

Ngay sau pha cứu thua xuất sắc, Di Gregorio đã được các đồng đội vây quanh ăn mừng như người hùng, trong bối cảnh anh vừa được trao cơ hội sau chấn thương của Perin. Đó cũng là cơ hội đáng kể cuối cùng của Genoa, khi đội khách dường như chấp nhận thất bại trong những phút còn lại.

Thắng trận, Juventus thu hẹp khoảng cách với Como (đội xếp thứ tư) xuống chỉ còn 1 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Juventus 2-0 Genoa (Hiệp 1: 2-0)

Ghi bàn (kiến tạo)

Juventus: Bremer (4', Kelly), McKennie (17', Conceicao)

Đội hình xuất phát

Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David

Genoa: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha; Colombo