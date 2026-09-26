Kết quả bóng đá Pakistan - Thái Lan: Áp đảo hoàn toàn (FIFA ASEAN Cup)

Thái Lan đối đầu với Pakistan trong ngày ra quân tại FIFA ASEAN Cup 2026. HLV Hudson quyết định cất những con bài tốt nhất như Supachok, Chanathip trên băng ghế dự bị và tung vào sân những cầu thủ trẻ. Mặc dù vậy, họ vẫn áp đảo hoàn toàn so với đối thủ tới từ Nam Á.

Thái Lan dồn ép đối thủ từ sớm

"Voi chiến" sớm tạo ra cơ hội nhưng không tận dụng được. Pakistan cũng phòng ngự khá kiên cường nhưng họ phản công quá yếu ớt. Thái Lan liên tục gia tăng áp lực và có được bàn thắng mở tỉ số ở phút 31. Thủ thành của Pakistan đã chơi rất nỗ lực khi cứu thua tới 2 lần nhưng tới lần thứ ba, Teerasak băng vào đá bồi quá nhanh.

Bàn thắng này giúp Thái Lan giải tỏa được áp lực tâm lý. Phút 41, Ratree băng xuống đáy biên rồi chuyền ngược ra cho Soonsup-Bell băng vào dứt điểm một chạm, nâng tỉ số lên thành 2-0. 3 phút sau, Teerasak có lần thứ hai làm tung lưới đối thủ nhưng trọng tài không công nhận do lỗi việt vị.

Sang hiệp hai, Pakistan dồn lên tấn công nhưng khả năng gây áp lực của họ lại không tốt. Thái Lan bắt đầu lấy lại thế trận sau khi tung Supachok và Supachai vào sân. Phút 63, Supachock chuyền bóng không quá tốt nhưng Teerasak đã xử lý xuất sắc với cú vô lê ở góc hẹp.

Phút 84, Teerasak tiếp tục tỏa sáng với pha xử lý tinh tế trong pha đối mặt với thủ môn đối phương. Chung cuộc, Thái Lan thắng 4-0 trước Pakistan.

Tỉ số chung cuộc: Pakistan 0-4 Thái Lan (H1: 2-0)

Ghi bàn: Teerasak 31' 63' 84', Soonsup-Bell 41'

Đội hình xuất phát

Pakistan: Butt, Agha, Arshad, Fazal, Iqbal, Khan, Raza, Shah, Ullah, Uzair, Zeb

Thái Lan: Khammai, Bihr, Suphanan, Kritsada, Kakana, Chaiyaphon, Teerasak, Seksan, Nattapong, Sarach, Soonsup-Bell