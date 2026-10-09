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FIFA "đem con bỏ chợ", ĐT Indonesia thành... nhà vô địch duy nhất của FIFA ASEAN Cup?

Sự kiện: FIFA ASEAN Cup 2026 Bóng đá Indonesia

FIFA ASEAN Cup 2026 khép lại ngày 5/10 với chức vô địch hạng Nhất thuộc về chủ nhà Indonesia, trong khi Hong Kong đăng quang ở hạng Nhì. Với ĐT Indonesia, đây là phần thưởng cho hành trình thi đấu trên sân nhà, nhưng cũng tạo nên một nghịch lý: họ đang là nhà vô địch của một giải đấu do FIFA khai sinh, song tương lai của chính sân chơi này lại đang trở nên mờ mịt.

FIFA "đem con bỏ chợ", ĐT Indonesia thành... nhà vô địch duy nhất của FIFA ASEAN Cup?

ĐT Indonesia bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tham vọng lớn và cuối cùng hoàn tất mục tiêu vô địch. Tuy nhiên, hành trình đăng quang của đội bóng xứ vạn đảo không phải lúc nào cũng thuyết phục. Đội tuyển này từng vướng vào những tranh cãi liên quan đến cách điều hành trận đấu, đáng chú ý là cuộc đối đầu với ĐT Bangladesh khi thời gian bù giờ ban đầu được thông báo chỉ 2 phút nhưng sau đó kéo dài lên tới 7 phút, qua đó giúp họ hoàn tất chiến thắng chung cuộc 9-2 để giành vé vào chung kết (hơn ĐT Malaysia về hiệu số bàn thắng bại).

ĐT Indonesia cũng trải qua một trận đấu đầy nhọc nhằn trước ĐT Thái Lan. Dù được chơi hơn người, đội bóng xứ vạn đảo vẫn không dễ dàng áp đặt thế trận và phải chiến đấu rất vất vả trước đối thủ. Những diễn biến ấy khiến hành trình lên ngôi của ĐT Indonesia không hoàn toàn mang dáng dấp của một nhà vô địch áp đảo.

Nhưng câu chuyện đáng nói hơn nằm ở phía sau chiếc cúp.

FIFA "đem con bỏ chợ", ĐT Indonesia thành... nhà vô địch duy nhất của FIFA ASEAN Cup? - 1

ĐT Indonesia nâng cao chiếc cúp vô địch FIFA ASEAN Cup 2026. Ảnh: Bola.

FIFA ASEAN Cup được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino kỳ vọng trở thành một giải đấu có tầm vóc khu vực, tạo thêm sân chơi cho các đội tuyển Đông Nam Á và mở rộng ảnh hưởng của FIFA. Thế nhưng, ngay sau mùa giải đầu tiên, tương lai của giải đấu đã xuất hiện hàng loạt dấu hỏi.

FIFA thừa nhận chưa chắc chắn thời điểm tổ chức kỳ giải thứ hai. Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström nói với truyền thông Indonesia rằng ưu tiên trước mắt là bảo đảm sự thành công của lần đầu tổ chức, đồng thời để ngỏ khả năng FIFA ASEAN Cup chỉ diễn ra 4 năm một lần nhằm bảo đảm tính bền vững.

Đây rõ ràng là một bước lùi so với kỳ vọng ban đầu. Một giải đấu được quảng bá như sân chơi lớn của khu vực nhưng lại chưa xác định được lịch tổ chức tiếp theo, chẳng khác nào đang rơi vào cảnh “đem con bỏ chợ”.

Những vấn đề về thương mại càng khiến tương lai FIFA ASEAN Cup trở nên đáng lo. Giải đấu không đạt kỳ vọng về doanh thu, bản quyền truyền hình gặp khó khăn. Thái Lan thậm chí không mua sóng, trong khi Việt Nam chỉ chốt bản quyền sát thời điểm giải khởi tranh. Khi thị trường truyền hình chưa thực sự mặn mà, bài toán tài chính của một giải đấu cấp khu vực do FIFA tổ chức càng trở nên khó giải.

Trong khi đó, lịch thi đấu quốc tế ngày càng chật chội. FIFA Days vốn đã kín, AFC lại được cho là đang rục rịch triển khai AFC Nations League, còn ASEAN Cup (AFF Cup) truyền thống vẫn tồn tại. Nếu FIFA ASEAN Cup tiếp tục được tổ chức thường xuyên, các đội tuyển Đông Nam Á sẽ phải đối mặt với bài toán quá tải lực lượng và lịch thi đấu.

Chưa hết, tương lai giải đấu còn bị đặt trong bối cảnh chính FIFA đang có quá nhiều vấn đề cần giải quyết. Chiếc ghế Chủ tịch của ông Gianni Infantino chịu sức ép lớn từ những tranh cãi liên quan kế hoạch cổ phần hóa World Cup. Nếu định hướng của FIFA thay đổi theo người đứng đầu hoặc ưu tiên thương mại thay đổi, FIFA ASEAN Cup càng khó được bảo đảm vị trí lâu dài.

Vì thế, ĐT Indonesia có thể nâng cúp và trở thành nhà vô địch của mùa giải đầu tiên, nhưng lại chưa chắc có cơ hội bảo vệ danh hiệu trong một kỳ FIFA ASEAN Cup tiếp theo.

Đó chính là nghịch lý lớn nhất của giải đấu này: nhà vô địch đã có, nhưng tương lai của chiếc cúp thì chưa chắc chắn. FIFA đã tạo ra sân chơi, trao danh hiệu cho ĐT Indonesia, nhưng nếu không sớm tìm được mô hình thương mại, lịch thi đấu và vị trí phù hợp trong hệ thống bóng đá khu vực, FIFA ASEAN Cup hoàn toàn có nguy cơ trở thành một dự án được đầu tư rầm rộ ở mùa đầu tiên rồi dần bị bỏ quên.

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Theo Quốc An ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-08/10/2026 14:10 PM (GMT+7)
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