"ĐT Việt Nam chưa bước lên một tầm cao hoàn toàn khác"

ĐT Việt Nam được gì và mất gì sau FIFA ASEAN Cup 2026?

ĐT Việt Nam khép lại hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 với vị trí thứ tư, sau khi lần lượt thất bại trước ĐT Thái Lan ở trận đấu quan trọng nhất bảng B và ĐT Malaysia trong trận tranh hạng ba. Kết quả này tạo ra cảm giác hụt hẫng, đặc biệt khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào giải đấu với vị thế của nhà vô địch ASEAN Cup và từng có chuỗi thành công khiến kỳ vọng của người hâm mộ tăng cao. Tuy nhiên, theo BLV Quang Huy, thay vì bi quan sau hai thất bại liên tiếp, đây lại là thời điểm bóng đá Việt Nam cần nhìn thẳng vào thực lực và những khoảng cách còn tồn tại.

“Điều quan trọng nhất mà ĐT Việt Nam nhận được sau giải đấu là chúng ta biết mình đang ở đâu”, BLV Quang Huy nhận định.

ĐT Việt Nam thua ĐT Thái Lan rồi ĐT Malaysia khiến NHM nước nhà hụt hẫng. Ảnh: VFF.

Đây có lẽ cũng là giá trị lớn nhất của FIFA ASEAN Cup 2026 đối với ĐT Việt Nam. Sau những thành công liên tiếp, vị thế của đội tuyển trong mắt người hâm mộ đã được nâng lên đáng kể. Tuy nhiên, hai thất bại trước ĐT Thái Lan và ĐT Malaysia cho thấy Việt Nam vẫn chưa tạo ra khoảng cách rõ rệt với nhóm đối thủ mạnh nhất khu vực.

BLV Quang Huy cho rằng ĐT Việt Nam chưa thể khẳng định mình đã “bước lên một tầm cao hoàn toàn khác” so với các đối thủ. Đội tuyển có thể ngang ngửa, có thể thắng, cũng có thể thua những đội bóng mạnh nhất Đông Nam Á, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc chúng ta vẫn phải tiếp tục nỗ lực để duy trì khả năng cạnh tranh.

Sự tỉnh táo ấy càng cần thiết khi nhìn vào bối cảnh của FIFA ASEAN Cup 2026. ĐT Việt Nam không có lực lượng mạnh nhất, thiếu nhiều cầu thủ quan trọng và cũng không đạt điểm rơi phong độ tốt nhất. Trong khi đó, các đội bóng mạnh khác đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sân chơi này.

Vì thế, thất bại không thể chỉ được nhìn dưới góc độ một đội tuyển vô địch giải đấu trước đó nhưng lại không thể vào chung kết ở giải đấu tiếp theo. Nó phải được đặt trong tương quan lực lượng, tình trạng chấn thương, phong độ và sự chuẩn bị của từng đội.

Từ góc nhìn đó, FIFA ASEAN Cup 2026 cũng cho ĐT Việt Nam một bài học quan trọng về cách xác định ưu tiên.

BLV Quang Huy cho rằng nếu tình trạng hai giải đấu lớn diễn ra quá gần nhau tiếp tục xuất hiện, ĐT Việt Nam cần có tính toán rõ ràng hơn, đồng thời ông thiên về phương án coi trọng sân chơi FIFA, giống như cách ĐT Thái Lan, ĐT Indonesia, ĐT Malaysia hay ĐT Philippines đang làm.

“Ở sân chơi này, các đội tuyển có thể tập hợp lực lượng tốt nhất, các cầu thủ đủ quân và giải đấu diễn ra trong hệ thống FIFA. Đây mới là bức tranh thực chiến rõ ràng nhất về tương quan lực lượng giữa các đội tuyển”, BLV Quang Huy phân tích.

Nếu FIFA ASEAN Cup tiếp tục được tổ chức trong tương lai, đây có thể là vấn đề mà VFF và ban huấn luyện cần tính toán nghiêm túc. Bởi một giải đấu mà các đội tuyển đều tập hợp lực lượng tốt nhất sẽ phản ánh rõ hơn vị thế thực tế của bóng đá Việt Nam so với các đối thủ trong khu vực.

Một điểm tích cực khác là sau giải đấu, HLV Kim Sang-sik có trong tay một bức tranh rõ hơn về chiều sâu đội hình. Trước đây, có những vị trí mà chỉ cần mất một cầu thủ quan trọng, đội tuyển lập tức đối mặt với sự bất ổn. Nhưng FIFA ASEAN Cup 2026 cho thấy ở một số vị trí, ĐT Việt Nam đã có thêm những lựa chọn đáng kể.

Ngược lại, cũng có những khu vực vẫn rất mỏng và cần được bổ sung.

Thất bại tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ giúp ĐT Việt Nam rút ra nhiều bài học. Ảnh: VFF.

Đây là điều quan trọng bởi ĐT Việt Nam không thể chỉ xây dựng dựa trên một nhóm cầu thủ chủ chốt. Lực lượng cần được mở rộng với sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm, những người đang có phong độ tốt và các nhân tố trẻ.

Những cầu thủ mới được trao cơ hội tại FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ cần thêm thời gian thi đấu và tích lũy kinh nghiệm. Qua đó, HLV Kim Sang-sik có thể từng bước hình thành một lực lượng đủ chiều sâu cho những mục tiêu tiếp theo, đặc biệt là Asian Cup 2027.

Tuy nhiên, nếu nói về những gì Việt Nam “mất” sau giải đấu, đó không chỉ là cơ hội vào chung kết hay một danh hiệu. Điều đáng lo hơn nằm ở những vấn đề chuyên môn được bộc lộ khá rõ.

Theo BLV Quang Huy, ĐT Việt Nam có những thời điểm kiểm soát trận đấu và dồn ép được ĐT Thái Lan cũng như ĐT Malaysia. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy đội tuyển dưới thời HLV Kim Sang-sik có khả năng kiểm soát trận đấu tốt hơn.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ ĐT Việt Nam chưa biến được thế trận ấy thành những cơ hội đủ rõ ràng và bàn thắng.

“Chúng ta vẫn thiếu những yếu tố để biến thế trận tốt thành những cơ hội thực sự ngon ăn và sau đó là các bàn thắng”, BLV Quang Huy chỉ ra.

Đây là một hạn chế đáng chú ý. ĐT Việt Nam có thể kiểm soát bóng, đẩy đối phương lùi sâu và duy trì sức ép, nhưng khi tiến gần vòng cấm, những phương án xử lý cuối cùng chưa đủ sắc bén. Khả năng ra quyết định, dứt điểm và tạo ra đột biến vẫn là vấn đề.

Hàng phòng ngự cũng cần được đặc biệt lưu tâm. BLV Quang Huy cho rằng ĐT Việt Nam gần đây khá dễ để đối phương ghi bàn, trong đó khoảng trống giữa tuyến tiền vệ và hàng hậu vệ, đặc biệt ở khu vực trước vòng cấm, thường xuyên xuất hiện.

Bàn thua từ cú sút xa của ĐT Thái Lan là một ví dụ. Đối phương có đủ khoảng trống để xử lý và dứt điểm. Trước ĐT Malaysia, những khoảng trống tương tự tiếp tục xuất hiện khi đội bạn nhiều lần đánh trực diện vào hàng phòng ngự ĐT Việt Nam.

Nhưng bài toán lớn nhất có lẽ vẫn nằm ở hàng công, đặc biệt khi nguyễn Xuân Son không thể thi đấu.

Phía trước ĐT Việt Nam sẽ là quãng ngày chuẩn bị cho Asian Cup 2027. Ảnh: VFF.

“Thật là tiếc chúng ta vắng Nguyễn Xuân Son ở đúng cái thời điểm quan trọng trong cuộc đấu với ĐT Thái Lan”, BLV Quang Huy nói, đồng thời đưa ra một cảnh báo đáng suy nghĩ: ĐT Việt Nam phải tính đến khả năng trong tương lai có thể không còn một cầu thủ nào có khả năng tạo ảnh hưởng tương tự Nguyễn Xuân Son.

Nói cách khác, sự vắng mặt của một cá nhân không thể mãi trở thành lời giải thích cho những thất bại. Nếu đội tuyển muốn tiến lên, hệ thống phải đủ tốt để thích ứng khi không có một tiền đạo đặc biệt.

ĐT Việt Nam cần những phương án tấn công nhanh, gọn và đa dạng hơn. Một trong những giải pháp được BLV Quang Huy nhắc tới là khả năng sút xa.

Khi đối phương biết ĐT Việt Nam không có nhiều cầu thủ đủ khả năng tạo ra những cú sút xa bất ngờ, họ có thể thoải mái duy trì quân số đông trong vòng cấm. Ngược lại, nếu ĐT Việt Nam sở hữu những cầu thủ có khả năng dứt điểm từ xa, hàng phòng ngự đối phương sẽ buộc phải dâng lên, qua đó tạo ra những khoảng trống để khai thác.

Nhìn tổng thể, FIFA ASEAN Cup 2026 có thể xem là một bước lùi về thành tích nhưng chưa chắc là bước lùi về quá trình phát triển.

ĐT Việt Nam đứng thứ tư, nhưng đổi lại, HLV Kim Sang-sik có thêm dữ liệu thực tế để đánh giá lực lượng, nhìn rõ những vị trí có chiều sâu và những khu vực còn thiếu người, đồng thời nhận ra rằng khoảng cách với các đối thủ mạnh nhất Đông Nam Á vẫn chưa được san lấp hoàn toàn.

Đây cũng là lúc bóng đá Việt Nam cần giữ sự tỉnh táo sau những thành công trước đó. Như BLV Quang Huy nhấn mạnh: “Có vô địch thì cũng không nên tự mãn, không nên nghĩ là mình có tầm cao nào đó”.

Nếu phải trả lời câu hỏi ĐT Việt Nam có trưởng thành hơn sau FIFA ASEAN Cup 2026 hay không, câu trả lời là có, nếu những thất bại này thực sự được biến thành hành động.

Trưởng thành không chỉ là giành thêm một chức vô địch, mà còn là biết mình đang ở đâu, hiểu mình thiếu gì, nhận diện những điểm yếu và tìm được phương án khắc phục. FIFA ASEAN Cup 2026 vì thế không chỉ khép lại bằng vị trí thứ tư, mà còn có thể trở thành phép thử cần thiết để bóng đá Việt Nam thực tế hơn trong hành trình cạnh tranh với những đội bóng mạnh nhất khu vực.

Như BLV Quang Huy đúc kết, hai giải đấu vừa qua mang đến cho ĐT Việt Nam “rất nhiều bài học”. Đội tuyển vẫn có nội lực và hướng phát triển nhìn chung vẫn đúng, nhưng điều quan trọng là phải biết lựa chọn mục tiêu, chuẩn bị lực lượng và tìm được điểm rơi phong độ tốt nhất.