Kết quả bóng đá Indonesia - Singapore: Dàn sao nhập tịch phô trương uy thế (FIFA ASEAN Cup)

Đội hình của Indonesia ở FIFA ASEAN Cup gần như khác hoàn toàn đội hình dự AFF Cup khi 11 cầu thủ đá chính không có ai là cầu thủ bản địa, và thế trận của họ cũng khác hẳn so với những gì diễn ra trước Singapore ở vòng bảng AFF Cup. Indonesia chơi biên tạt vào rất nhiều với tụ điểm là cánh phải, và phút 13 Vickery từ cánh này đã căng vào đúng tầm cho Oratmangoen đệm 1 chạm đưa Indonesia dẫn trước.

Oratmangoen ghi bàn đưa Indonesia dẫn trước

Indonesia chơi không thực sự mượt dù có nhiều bóng hơn, dù vậy họ gần như không bị Singapore đe dọa trong suốt hiệp 1. Cuối hiệp, Oratmangoen và Romeny đều có cơ hội gia tăng cách biệt nhưng người sút vọt xà, người đưa bóng sạt cột dọc.

Singapore chỉ có chút cơ hội ở đầu hiệp 2 khi họ đánh trung lộ và tung ra những cú sút xa. Nhưng trong khoảng 4 phút từ phút 70 trở đi, vận xui ập liên tục đến đội bóng này: thẻ vàng cho trung vệ Maharudin bị chuyển thành thẻ đỏ do trọng tài xác định anh này truy cản Baker khi Baker gần có cơ hội ghi bàn rõ rệt, và sau đó cú sút phạt từ pha bóng đó đã chạm tay Song Ui Young trong vòng cấm.

Romeny thực hiện chính xác quả penalty đưa Singapore dẫn 2-0, và từ lúc này đội chủ nhà đá rất ung dung cũng như rút dần các cầu thủ trụ cột để giữ sức. Sau trận thắng này, Indonesia sẽ gặp Malaysia lúc 18h30 ngày 28/9, trong khi Singapore gặp Bangladesh cùng ngày nhưng đá trước vào lúc 15h.

Tỷ số trận đấu: Indonesia 2-0 Singapore.

Ghi bàn: Oratmangoen 13', Romeny 74' (pen)

Thẻ đỏ: Maharudin 70'

Đội hình xuất phát:

Indonesia: Supriadi, Diks, Baggott, Hubner, James, Verdonk, Pelupessy, Vickery, Oratmangoen, Romeny, Baker.

Singapore: Mahbud, R. Stewart, Harun, Baharudin, Abdullah, Nakamura, Ui-young, Shahiran, Zulkifli, Fandi Ahmad, Anuar.