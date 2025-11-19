Kết quả bóng đá nữ Melbourne City - TP HCM: Hai đòn phủ đầu choáng váng 

CLB bóng đá nữ TP HCM đối đầu với CLB Melbourne City ở vòng bảng cúp C1 châu Á của nữ. Đại diện tới từ Australia chỉ mất vài chục giây để có bàn mở tỉ. Từ pha tạt bóng bên cánh trái, McNamara tận dụng sự hỗn loạn và ra chân cực nhanh để sút tung lưới thủ thành Kim Thanh.

CLB TP HCM nhận 2 đòn phủ đầu cực choáng váng

Melbourne City có đòn phủ đầu tiếp theo ở phút thứ 4. Tận dụng sai lầm của Maria Khan, Apostolakis tung cú dứt điểm từ xa khiến Kim Thanh không có cơ hội cản phá. Đại diện tới từ Australia làm chủ hoàn toàn thế trận.

Sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ, Melbourne City có bàn thắng thứ ba ở phút 39. Người lập công lần này là McMahon sau đường chuyền trả ngược của Davidson. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng trong hiệp một.

Sang hiệp hai, Melbourne City chủ động giảm nhịp độ và đó là cơ hội để CLB nữ TP HCM dồn lên. Tuy nhiên, khác biệt về mặt trình độ khiến Huỳnh Như cùng các đồng đội không thể tìm được bàn rút ngắn tỉ số. Ở chiều hướng ngược lại, Melbourne City có thêm một số tình huống nguy hiểm. McNamara thậm chí còn vượt qua cả thủ môn Kim Thanh nhưng dứt điểm trượt. Chung cuộc, Melbourne City thắng 3-0.

Tỉ số chung cuộc: Nữ Melbourne City 3-0 Nữ TP HCM (H1: 3-0)

Ghi bàn: McNamara 1', Apostolakis 4', McMahone 39'

Đội hình xuất phát

Melbourne City: Garcia, Turner, Otto, McKenna, Apostolakis, McNamara, McMahon, Scott, Hughes, Davidson, Keane

TP HCM: Kim Anh, Gorman, Goodwill, Hoài Lương, Tuyết Ngân, Huỳnh như, Yoshida, Thu Thảo, Ouni, Mason, Maria Khan