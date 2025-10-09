Indonesia thua vòng loại World Cup 2026, huyền thoại Hà Lan chưa tâm phục khẩu phục

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Ba Lan vs New Zealand
Logo Ba Lan - POL Ba Lan
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Anh vs Wales
Logo Anh - ENG Anh
-
Logo Wales - WAL Wales
-
Nhật Bản vs Paraguay
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Hàn Quốc vs Brazil
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Argentina vs Venezuela
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Logo Venezuela - VEN Venezuela
-
Mỹ vs Ecuador
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
UAE vs Oman
Logo UAE - UAE UAE
-
Logo Oman - OMA Oman
-
Iraq vs Indonesia
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Logo Indonesia - IDN Indonesia
-
Puerto Rico vs Argentina
Logo Puerto Rico - PUR Puerto Rico
-
Logo Argentina - ARG Argentina
-
Nhật Bản vs Brazil
Logo Nhật Bản - JPN Nhật Bản
-
Logo Brazil - BRA Brazil
-
Hàn Quốc vs Paraguay
Logo Hàn Quốc - KOR Hàn Quốc
-
Logo Paraguay - PAR Paraguay
-
Na Uy vs New Zealand
Logo Na Uy - NOR Na Uy
-
Logo New Zealand - NZL New Zealand
-
Nga vs Bolivia
Logo Nga - RUS Nga
-
Logo Bolivia - BOL Bolivia
-
Qatar vs UAE
Logo Qatar - QAT Qatar
-
Logo UAE - UAE UAE
-
Saudi Arabia vs Iraq
Logo Saudi Arabia - KSA Saudi Arabia
-
Logo Iraq - IRQ Iraq
-
Mỹ vs Australia
Logo Mỹ - USA Mỹ
-
Logo Australia - AUS Australia
-
Mexico vs Ecuador
Logo Mexico - MEX Mexico
-
Logo Ecuador - ECU Ecuador
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
Indonesia thua vòng loại World Cup 2026, huyền thoại Hà Lan chưa tâm phục khẩu phục

Sự kiện: World Cup 2026 Bóng đá Indonesia
Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia - ông Patrick Kluivert khẳng định thất bại 2-3 trước Saudi Arabia ở lượt trận đầu bảng B, vòng 4 vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á là “một kết quả không công bằng”.

   

⚽ Indonesia mở tỉ số sớm, Saudi Arabia ngược dòng dữ dội

Trận đấu rạng sáng 9/10 (giờ Hà Nội) khởi đầu đầy hứng khởi cho đội tuyển Indonesia khi Kevin Diks ghi bàn mở tỉ số trên chấm phạt đền ở phút thứ 11. Tuy nhiên, chỉ 6 phút sau, Mohammad Waheed Abu Al Shamat tung cú sút xa chuẩn xác, quân bình 1-1 cho "The Green Falcons".

Saudi Arabia (áo trắng) giành chiến thắng khó nhọc trước Indonesia

Saudi Arabia (áo trắng) giành chiến thắng khó nhọc trước Indonesia

Đến phút 36, Firas Al-Buraikan đưa Saudi Arabia vươn lên dẫn trước bằng một quả penalty, rồi tiếp tục lập công ở phút 62 với pha đá bồi trong vòng cấm. Trước khi trận đấu khép lại, Kevin Diks một lần nữa tỏa sáng với cú sút phạt đền rút ngắn tỉ số 2-3 ở phút 88.

Dù đối thủ phải chơi thiếu người từ phút 90+3, "Tim Garuda" vẫn không thể tìm được bàn gỡ và đành chấp nhận thất bại sát nút.

🗣️ Patrick Kluivert: “Chúng tôi xứng đáng nhiều hơn thế”

Phát biểu sau trận, HLV Patrick Kluivert cho rằng kết quả thua 2-3 không phản ánh đúng những gì Indonesia thể hiện: “Đây là bóng đá. Chúng tôi khởi đầu tốt, nhưng lại thủng lưới từ những bàn thua dễ tránh. Các cầu thủ đã chơi đầy quyết tâm, nên kết quả này thật không công bằng”.

Chiến lược gia người Hà Lan cũng chỉ ra rằng các bàn thắng của Saudi Arabia đến quá dễ dàng, đồng thời nhấn mạnh tinh thần chiến đấu của học trò là điều khiến ông tự hào.

🏆 Thừa nhận đẳng cấp đối thủ nhưng không buông xuôi

Kluivert thừa nhận sức mạnh vượt trội của Saudi Arabia: “Họ là một đội bóng mạnh với nhiều cầu thủ chất lượng ở mọi vị trí. Họ kỹ thuật, khó theo kèm và luôn biết cách tạo áp lực".

Dù vậy, huyền thoại người Hà Lan khẳng định Indonesia sẽ không bỏ cuộc, và thất bại này sẽ là động lực để đội bóng đứng dậy mạnh mẽ hơn.

HLV Kluivert tiếc nuối vì ĐT Indonesia thất bại

HLV Kluivert tiếc nuối vì ĐT Indonesia thất bại

📉 Kết quả khiến cơ hội World Cup của Indonesia hẹp lại

Thất bại 2-3 khiến chuỗi phong độ ấn tượng của Indonesia trước Saudi Arabia trong một năm qua (1 hòa, 1 thắng) bị chấm dứt. Hiện tại, đội bóng "xứ Vạn đảo" tạm đứng cuối bảng B vòng 4 khu vực châu Á.

Muốn giành vé tới World Cup 2026, Indonesia buộc phải thắng Iraq vào ngày 12/10 với cách biệt ít nhất 2 bàn, đồng thời hy vọng Iraq chỉ thắng Saudi Arabia với cách biệt 1 bàn.

Nếu kịch bản này xảy ra, "Tim Garuda" sẽ vươn lên dẫn đầu bảng nhờ hiệu số bàn thắng bại và giành quyền lần đầu tiên trong lịch sử góp mặt tại World Cup.

Theo Hạ My

Nguồn: [Link nguồn]

09/10/2025 08:38 AM (GMT+7)
