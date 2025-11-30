Kết quả bóng đá Everton - Newcastle: Tưng bừng bắn phá (Ngoại hạng Anh)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Milan vs Lazio 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Milan - MIL Milan
0
Logo Lazio - LAZ Lazio
0
Tottenham Hotspur vs Fulham 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
0
Logo Fulham - FUL Fulham
2
Atlético de Madrid vs Real Oviedo 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
2
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
0
Olympique Marseille vs Toulouse 30/11/25 - Trực tiếp
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
0
Logo Toulouse - TFC Toulouse
1
Crystal Palace vs Manchester United
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Pisa vs Inter Milan
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
West Ham United vs Liverpool
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Nottingham Forest vs Brighton & Hove Albion
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Aston Villa vs Wolverhampton Wanderers
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Sevilla vs Real Betis
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Chelsea vs Arsenal
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Atalanta vs Fiorentina
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Freiburg vs Mainz 05
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Logo Mainz 05 - M05 Mainz 05
-
Roma vs Napoli
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Olympique Lyonnais vs Nantes
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Girona vs Real Madrid
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Fulham vs Manchester City
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
AFC Bournemouth vs Everton
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Logo Everton - EVE Everton
-
Barcelona vs Atlético de Madrid
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Newcastle United vs Tottenham Hotspur
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Athletic Club vs Real Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Wolverhampton Wanderers vs Nottingham Forest
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Burnley vs Crystal Palace
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Arsenal vs Brentford
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Liverpool vs Sunderland
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Chelsea
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Manchester United vs West Ham United
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Real Betis vs Barcelona
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Athletic Club vs Atlético de Madrid
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Celta de Vigo
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-

Kết quả bóng đá Everton - Newcastle: Tưng bừng bắn phá (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Clip Ngoại hạng Anh 2025/26 Newcastle United
(Vòng 14 Ngoại hạng Anh) Everton có thể đã thắng MU với 10 người nhưng khi đủ người họ lại chẳng làm gì nổi trước sức mạnh của Newcastle.

   

Everton không những đang bất bại 4 trận gần nhất trước Newcastle, mà cá nhân Jordan Pickford đang có 255 phút (hơn 4 giờ) không để thủng lưới trước kình địch khó ưa của CLB cũ Sunderland. Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút sau khi trận đấu bắt đầu, Newcastle đã ghi bàn khi Thiaw tận dụng quả phạt góc của Miley để mở điểm.

Thiaw (phải) mở điểm cho Newcastle chỉ sau chưa đầy 1 phút

Thiaw (phải) mở điểm cho Newcastle chỉ sau chưa đầy 1 phút

Đó thậm chí còn không phải cơ hội đầu tiên của trận đấu vì trước đó Pickford đã phải đẩy ra cú đá của Elanga, và phần còn lại của hiệp 1 chứng kiến đội chủ nhà ăn thêm đòn dù rất cố gắng đánh trả. Phút 25, chính Pickford mắc sai lầm khi để cho bóng lọt qua tay đi vào lưới trước cú sút thẳng vào vị trí của anh từ Miley.

2 bàn chưa đủ, Newcastle đã biết bài học của Man City trước Leeds và họ vẫn tràn lên. Lewis Hall sút đập trúng xà ngang ở phút 29 và đến phút 45 trung phong của đội khách đã lập công, Elanga lao lên đè mặt Iroegbunam trước khi chuyền sang ngang cho Woltemade, người trong pha đối mặt Pickford đã rất bình tĩnh bấm bóng qua đầu thủ môn ĐT Anh.

Sang hiệp 2, Everton có chút tiến bộ khi Carlos Alcaraz sút ra đập xà ngang ở phút 53. Nhưng 5 phút sau Thiaw đã có cú đúp, Tarkowski đã ngăn được Woltemade ghi bàn trên vạch vôi nhưng Lewis Hall sau đó tạt bóng trở lại vòng cấm và Thiaw bật lên rất cao ở cột xa để đánh đầu nâng lên 4-0.

Thiaw (trái) ghi cú đúp cho Newcastle

Thiaw (trái) ghi cú đúp cho Newcastle

Everton bị VAR tước bàn thắng ở phút 64 sau khi Barry để bóng chạm tay trước khi ghi bàn, nhưng đến phút 69 Dewsbury-Hall đã có pha xử lý rất điệu nghệ qua cả Burn và Livramento trước khi sút hiểm rút ngắn 1-4. Đó rốt cuộc là bàn danh dự cho chủ nhà, và Newcastle đã chấm dứt mạch không thắng trên sân khách để tạm vươn lên hơn MU 1 bậc do hơn đúng 1 đơn vị hiệu số.

Tỷ số trận đấu: Everton 1-4 Newcastle (hiệp 1: 0-3)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Everton: Dewsbury-Hall 69' (Tarkowski)

- Newcastle: Thiaw 1' (Miley) 58' (Hall), Miley 25' (Burn), Woltemade 45' (Elanga)

Đội hình xuất phát: 

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Garner, Iroegbunam, Grealish, Dewsnbury-Hall, Ndiaye, Barry.

Newcastle: Ramsdale, Livramento, Burn, Thiaw, Hall, Bruno, Miley, Joelinton, Barnes, Woltemade, Elanga.

8

