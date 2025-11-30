Kết quả bóng đá Everton - Newcastle: Tưng bừng bắn phá (Ngoại hạng Anh)

Everton không những đang bất bại 4 trận gần nhất trước Newcastle, mà cá nhân Jordan Pickford đang có 255 phút (hơn 4 giờ) không để thủng lưới trước kình địch khó ưa của CLB cũ Sunderland. Nhưng chỉ chưa đầy 1 phút sau khi trận đấu bắt đầu, Newcastle đã ghi bàn khi Thiaw tận dụng quả phạt góc của Miley để mở điểm.

Thiaw (phải) mở điểm cho Newcastle chỉ sau chưa đầy 1 phút

Đó thậm chí còn không phải cơ hội đầu tiên của trận đấu vì trước đó Pickford đã phải đẩy ra cú đá của Elanga, và phần còn lại của hiệp 1 chứng kiến đội chủ nhà ăn thêm đòn dù rất cố gắng đánh trả. Phút 25, chính Pickford mắc sai lầm khi để cho bóng lọt qua tay đi vào lưới trước cú sút thẳng vào vị trí của anh từ Miley.

2 bàn chưa đủ, Newcastle đã biết bài học của Man City trước Leeds và họ vẫn tràn lên. Lewis Hall sút đập trúng xà ngang ở phút 29 và đến phút 45 trung phong của đội khách đã lập công, Elanga lao lên đè mặt Iroegbunam trước khi chuyền sang ngang cho Woltemade, người trong pha đối mặt Pickford đã rất bình tĩnh bấm bóng qua đầu thủ môn ĐT Anh.

Sang hiệp 2, Everton có chút tiến bộ khi Carlos Alcaraz sút ra đập xà ngang ở phút 53. Nhưng 5 phút sau Thiaw đã có cú đúp, Tarkowski đã ngăn được Woltemade ghi bàn trên vạch vôi nhưng Lewis Hall sau đó tạt bóng trở lại vòng cấm và Thiaw bật lên rất cao ở cột xa để đánh đầu nâng lên 4-0.

Thiaw (trái) ghi cú đúp cho Newcastle

Everton bị VAR tước bàn thắng ở phút 64 sau khi Barry để bóng chạm tay trước khi ghi bàn, nhưng đến phút 69 Dewsbury-Hall đã có pha xử lý rất điệu nghệ qua cả Burn và Livramento trước khi sút hiểm rút ngắn 1-4. Đó rốt cuộc là bàn danh dự cho chủ nhà, và Newcastle đã chấm dứt mạch không thắng trên sân khách để tạm vươn lên hơn MU 1 bậc do hơn đúng 1 đơn vị hiệu số.

Tỷ số trận đấu: Everton 1-4 Newcastle (hiệp 1: 0-3)

Ghi bàn (kiến tạo):

- Everton: Dewsbury-Hall 69' (Tarkowski)

- Newcastle: Thiaw 1' (Miley) 58' (Hall), Miley 25' (Burn), Woltemade 45' (Elanga)

Đội hình xuất phát:

Everton: Pickford, O'Brien, Tarkowski, Keane, Mykolenko, Garner, Iroegbunam, Grealish, Dewsnbury-Hall, Ndiaye, Barry.

Newcastle: Ramsdale, Livramento, Burn, Thiaw, Hall, Bruno, Miley, Joelinton, Barnes, Woltemade, Elanga.