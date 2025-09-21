Kết quả bóng đá Bournemouth - Newcastle: Trọng tài gây tranh cãi, "người nhện" cứu rỗi (Ngoại hạng Anh)

Bournemouth đang bay rất cao tại Ngoại hạng Anh mùa này. Nếu đánh bại được Newcastle trên sân nhà, đoàn quân của HLV Iraola tạm thời leo lên ngôi nhì bảng. Với mục tiêu như vậy, không ngạc nhiên khi Bournemouth là đội chơi lấn lướt trong suốt hiệp đầu tiên.

Trận đấu giữa Bournemouth (áo đỏ đen) và Newcastle diễn ra căng thẳng

Ngược lại, Newcastle vừa trở lại từ đầu trường Champions League hồi giữa tuần. Thất bại cay đắng 1-2 trước Barcelona đã ảnh hưởng lớn đến tinh thần thi đấu của đoàn quân dưới quyền HLV Eddie Howe.

Đã thế, "Chích chòe" còn thiếu vắng hàng loạt nhân sự như Gordon, Schar, Wissa trong khi bộ đôi tiền vệ Bruno Guimaraes và Joelinton ngồi dự bị. Thế nên, Newcastle chấp nhận chơi chậm, chắc và tìm kiếm cơ hội thông qua các pha phản công chớp nhoáng.

Điểm nhấn lớn nhất trong hiệp 1 là bàn thắng không được công nhận của David Brooks bên phía Bournemouth ở phút 15. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài xác định cầu thủ của đội chủ nhà việt vị trước khi nhận bóng. Hiệp 1 cũng vì thế kết thúc mà không bên nào có bàn thắng.

Sau giờ nghỉ, Newcastle cố gắng cải thiện khả năng tấn công. Dù vậy, "bom tấn" Woltemade gây thất vọng. Ngược lại, "Chích chòe" nhiều phen thoát hiểm nhờ các pha cứu thua của thủ môn Nick Pope.

Phút 80, trọng tài Robert Jones khiến các cầu thủ, ban huấn luyện và cổ động viên Bournemouth vô cùng phẫn nộ khi không rút thẻ vàng thứ hai với Thiaw của Newcastle, trong một tình huống mà đội khách xứng đáng phải chơi thiếu người trong những phút cuối. Nhờ vậy, Newcastle giành được 1 điểm ra về.

Tỷ số chung cuộc: Bournemouth 0-0 Newcastle

Đội hình thi đấu

Bournemouth: Petrovic, Jimenez, Diakite, Senesi, Truffert, Adams, Scott, Brooks, Tavernier, Semenyo, Evanilson

Newcastle: Pope, Thiaw, Botman, Burn, Livramento, Miley, Tonali, Willock, Hall, Murphy, Woltemade

Thông số trận đấu (Theo ESPN)

Bournemouth Newcastle Sút khung thành 11 (2) 4 (1) Thời gian kiểm soát bóng 56% 44% Phạm lỗi 7 10 Thẻ vàng 2 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 3 2 Phạt góc 5 2 Cứu thua 1 2

Chấm điểm cầu thủ (Theo Whoscored)