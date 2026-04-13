Fiorentina vs Lazio
Manchester United vs Leeds United
Atlético de Madrid vs Barcelona
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich vs Real Madrid
Arsenal vs Sporting CP
Celta de Vigo vs Freiburg
Real Betis vs Sporting Braga
Nottingham Forest vs Porto
Aston Villa vs Bologna
Kết quả bóng đá Como - Inter Milan: Rượt đuổi 7 bàn, ngược dòng đẳng cấp (Serie A)

Sự kiện: Serie A 2025-26 Inter Milan

(Vòng 32) Inter Milan và đội bóng do Cesc Fabregas dẫn dắt đã tạo nên một trong những trận đấu hay nhất mùa giải.

Sau khi Napoli và AC Milan lần lượt sảy chân, đội đầu bảng Inter Milan bước vào cuộc chạm trán "ngựa ô" Como với sức ép đè nặng. Kết quả, không những bế tắc suốt phần lớn hiệp 1, thầy trò HLV Chivu còn nhận 2 bàn thua từ khoảnh khắc tỏa sáng của Alex Valle (36') và Nico Paz (45').

Inter (áo trắng) ngược dòng đánh bại Como

Inter (áo trắng) ngược dòng đánh bại Como

Tưởng chừng hiệp đấu thảm họa sẽ khép lại với Inter thì đúng vào phút 45+1, Marcus Thuram thắp sáng hy vọng giành điểm cho đội khách bằng pha lập công rút ngắn cách biệt xuống 1-2. Bàn thắng này cũng khởi đầu cho khoảng thời gian "điên rồ" tiếp theo.

Bước sang hiệp 2, Inter bừng tỉnh và sớm có bàn gỡ 2-2 ngay phút 49 cũng nhờ công của Marcus Thuram. Không chỉ vậy, từ phút 58 đến  72, Dumfries nối gót Thuram lập cú đúp, giúp Inter dẫn ngược 4-2.

Hứng chịu những "gáo nước lạnh" liên tiếp, Como gần như không còn sức kháng cự. Nỗ lực từ thầy trò HLV Cesc Fabregas chỉ giúp họ có bàn rút ngắn cách biệt ở phút 89 (Cunha lập công trên chấm phạt đền).

Trận đấu giàu cảm xúc trên sân Stadio Giuseppe Sinigaglia khép lại với chiến thắng 4-3 nghiêng về Inter. Như vậy, thầy trò Chivu xây chắc ngôi đầu bảng Serie A (75 điểm/32 trận), hơn đội nhì bảng Napoli 9 điểm. 

Chung cuộc: Como 3-4 Inter Milan

Ghi bàn (Kiến tạo):

Como: Alex Valle 36', Nico Paz 45' (Butez), Cunha 89' (pen)

Inter Milan: Thuram 45+1' (Barella), 49' - Dumfries 58' (Calhanoglu), 72'

Đội hình xuất phát:

Como: Butez, Van der Brempt, Diego Carlos, Kempf, Valle, Roberto, Perrone, Diao, Paz, Baturina, Douvikas

Inter Milan: Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco, Esposito, Thuram

