Kết quả bóng đá AC Milan - Udinese: Thảm bại kinh hoàng (Serie A)

Được thi đấu sớm hơn Inter Milan và Napoli, vì vậy AC Milan rất quyết tâm đánh bại Udinese trên sân nhà San Siro để tiếp tục nuôi hy vọng đua vô địch.

Modric bất lực nhìn Milan thảm bại trên sân nhà

Tuy nhiên khi dàn sao tấn công chưa kịp tỏa sáng, đội bóng thành Milan đã nhận "gáo nước lạnh" từ nhân tố hàng thủ. Phút 27, hậu vệ trái Bartesaghi vô tình phản lưới, giúp Udinese mở tỷ số. Chưa kịp hoàn hồn, các hậu vệ Milan lại bất lực nhìn Ekkelenkamp nhân đôi cách biệt ở phút 37.

Bước sang hiệp 2, Milan tích cực gây sức ép. Chỉ tiếc rằng Okoye đã thi đấu xuất sắc để bảo toàn mành lưới cho Udinese. Thậm chí đến phút 71, Arthur Atta khép lại ngày thi đấu thăng hoa của đội khách với pha lập công ấn định tỷ số 3-0.

Thảm bại sốc này khiến AC Milan vẫn chôn chân ở vị trí thứ 3 (63 điểm/32 trận), hơn đội xếp sau Juventus 3 điểm. Không chỉ vậy, khoảng cách giữa họ với Inter Milan, Napoli lần lượt là 9 điểm và 2 điểm. Nếu Inter thắng vòng này, cơ hội vô địch của thầy trò HLV Max Allegri gần như tan thành mây khói.

Chung cuộc: Milan 0-3 Udinese

Ghi bàn (Kiến tạo):

Bartesaghi 27' (phản lưới), Ekkelenkamp 37' (Zaniolo), Atta 72' (Ekkelenkamp)

Đội hình xuất phát

Milan: Maignan, Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Ricci, Modric, Rabiot, Saelemaekers, Leao, Pulisic

Udinese: Okoye, Ehizibue, Kristensen, Kabasele, Solet, Kamara, Zaniolo, Karlstrom, Atta, Ekkelenkamp, Davis