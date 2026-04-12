Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Becamex TP Hồ Chí Minh vs Ninh Bình
PVF-CAND vs Công An Hà Nội
Osasuna vs Real Betis
Hà Nội vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Crystal Palace vs Newcastle United
Nottingham Forest vs Aston Villa
Sunderland vs Tottenham Hotspur
Parma vs Napoli
Toulouse vs Lille
Chelsea vs Manchester City
Stuttgart vs Hamburger SV
Como vs Inter Milan
Olympique Lyonnais vs Lorient
Athletic Club vs Villarreal
Fiorentina vs Lazio
Manchester United vs Leeds United
Atlético de Madrid vs Barcelona
Liverpool vs Paris Saint-Germain
Bayern Munich vs Real Madrid
Arsenal vs Sporting CP
Celta de Vigo vs Freiburg
Real Betis vs Sporting Braga
Nottingham Forest vs Porto
Aston Villa vs Bologna
Kết quả bóng đá AC Milan - Udinese: Thảm bại kinh hoàng (Serie A)

Serie A 2025-26 AC Milan

(Vòng 32) Kịch bản khó tin đã xuất hiện trên sân San Siro, qua đó tạo nên bước ngoặt mới cho cuộc đua vô địch Serie A.

  

Được thi đấu sớm hơn Inter Milan và Napoli, vì vậy AC Milan rất quyết tâm đánh bại Udinese trên sân nhà San Siro để tiếp tục nuôi hy vọng đua vô địch. 

Modric bất lực nhìn Milan thảm bại trên sân nhà

Tuy nhiên khi dàn sao tấn công chưa kịp tỏa sáng, đội bóng thành Milan đã nhận "gáo nước lạnh" từ nhân tố hàng thủ. Phút 27, hậu vệ trái Bartesaghi vô tình phản lưới, giúp Udinese mở tỷ số. Chưa kịp hoàn hồn, các hậu vệ Milan lại bất lực nhìn Ekkelenkamp nhân đôi cách biệt ở phút 37.

Bước sang hiệp 2, Milan tích cực gây sức ép. Chỉ tiếc rằng Okoye đã thi đấu xuất sắc để bảo toàn mành lưới cho Udinese. Thậm chí đến phút 71, Arthur Atta khép lại ngày thi đấu thăng hoa của đội khách với pha lập công ấn định tỷ số 3-0.

Thảm bại sốc này khiến AC Milan vẫn chôn chân ở vị trí thứ 3 (63 điểm/32 trận), hơn đội xếp sau Juventus 3 điểm. Không chỉ vậy, khoảng cách giữa họ với Inter Milan, Napoli lần lượt là 9 điểm và 2 điểm. Nếu Inter thắng vòng này, cơ hội vô địch của thầy trò HLV Max Allegri gần như tan thành mây khói.

Chung cuộc: Milan 0-3 Udinese

Ghi bàn (Kiến tạo):

Bartesaghi 27' (phản lưới), Ekkelenkamp 37' (Zaniolo), Atta 72' (Ekkelenkamp)

Đội hình xuất phát

Milan: Maignan, Athekame, De Winter, Pavlovic, Bartesaghi, Ricci, Modric, Rabiot, Saelemaekers, Leao, Pulisic

Udinese: Okoye, Ehizibue, Kristensen, Kabasele, Solet, Kamara, Zaniolo, Karlstrom, Atta, Ekkelenkamp, Davis

Video bóng đá Barcelona – Espanyol: Áp đảo hoàn toàn, Rashford ấn định (La Liga)

Barcelona áp đảo hoàn toàn đối thủ trong cả hai hiệp và có được 4 bàn thắng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Đỗ Anh

-12/04/2026 03:50 AM (GMT+7)

-12/04/2026 03:50 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Serie A 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN