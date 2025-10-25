Kết quả bóng đá Chelsea - Sunderland: Garnacho mở điểm, địa chấn phút 90+3 (Ngoại hạng Anh)

Chelsea đối diện nhiều xáo trộn trong đội hình, trong đó có sự hiện diện của Garnacho trong đội hình xuất phát cùng với tiền đạo Guiu. Trước Sunderland đang có phong độ tương đối tốt, đoàn quân của HLV Maresca vẫn nhập cuộc với sự tự tin cao độ.

Garnacho ghi bàn cho Chelsea

Garnacho trong lần đá chính đã ngay lập tức chứng minh được giá trị. Phút thứ 5, Garnacho có pha xử lý cá nhân tuyệt hay, dứt điểm chéo góc quyết đoán giúp Chelsea vượt lên từ sớm.

Hàng công Chelsea hay bao nhiêu thì hàng thủ lại tệ bấy nhiêu. Phút 22, Wilson Isidor gây bất ngờ với bàn gỡ hòa cho Sunderland. Những tình huống bóng dài đang đạt hiệu quả rất cao tại giải Ngoại hạng Anh và Chelsea là nạn nhân mới nhất. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa.

Sau giờ nghỉ, Chelsea dốc sức tấn công. Đội chủ nhà tạo ra hàng loạt sự thay đổi cả về nhân sự lẫn chiến thuật nhưng không một lần xuyên phá được hệ thống phòng ngự của đối phương.

Bi kịch ập đến với đội chủ sân Stamford Bridge ở phút 90+3. Hệ thống phòng ngự của Chelsea thiếu sự quyết liệt cần thiết. Và sau pha làm tường quá tốt của Brobbey, Talbi có pha dứt điểm sắc lẹm đánh bại thủ môn Sanchez. Nhờ vậy, Sunderland ngược dòng thành công, ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 1-2 Sunderland (hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Chelsea: Garnacho 5' (Pedro Neto)

Sunderland: Isidor 22', Chemsdine Talbi 90+3' (Brobbey)

Đội hình thi đấu

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Acheampong, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez, Pedro Neto, Joao Pedro, Garnacho, Guiu

Sunderland: Roefs, Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava, Hume, Sadiki, Xhaka, Traore, Le Fee, Isidor

Thông số trận đấu (Theo ESPN)

Chelsea Sunderland Sút khung thành 16 (7) 10 (4) Thời gian kiểm soát bóng 69% 31% Phạm lỗi 15 13 Thẻ vàng 0 1 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 3 2 Phạt góc 9 1 Cứu thua 2 6

