Kết quả bóng đá Chelsea - Sunderland: Garnacho mở điểm, địa chấn phút 90+3 (Ngoại hạng Anh)

Sự kiện: Premier League 2025-26 Chelsea

Chelsea tiếp Sunderland trên sân nhà với sự tự tin. Nếu đả bại được "Mèo đen", đoàn quân của HLV Maresca sẽ tiến một bước dài trên bảng xếp hạng.

   

Chelsea đối diện nhiều xáo trộn trong đội hình, trong đó có sự hiện diện của Garnacho trong đội hình xuất phát cùng với tiền đạo Guiu. Trước Sunderland đang có phong độ tương đối tốt, đoàn quân của HLV Maresca vẫn nhập cuộc với sự tự tin cao độ.

Garnacho ghi bàn cho Chelsea

Garnacho ghi bàn cho Chelsea

Garnacho trong lần đá chính đã ngay lập tức chứng minh được giá trị. Phút thứ 5, Garnacho có pha xử lý cá nhân tuyệt hay, dứt điểm chéo góc quyết đoán  giúp Chelsea vượt lên từ sớm.

Hàng công Chelsea hay bao nhiêu thì hàng thủ lại tệ bấy nhiêu. Phút 22, Wilson Isidor gây bất ngờ với bàn gỡ hòa cho Sunderland. Những tình huống bóng dài đang đạt hiệu quả rất cao tại giải Ngoại hạng Anh và Chelsea là nạn nhân mới nhất. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa.

Sau giờ nghỉ, Chelsea dốc sức tấn công. Đội chủ nhà tạo ra hàng loạt sự thay đổi cả về nhân sự lẫn chiến thuật nhưng không một lần xuyên phá được hệ thống phòng ngự của đối phương.

Bi kịch ập đến với đội chủ sân Stamford Bridge ở phút 90+3. Hệ thống phòng ngự của Chelsea thiếu sự quyết liệt cần thiết. Và sau pha làm tường quá tốt của Brobbey, Talbi có pha dứt điểm sắc lẹm đánh bại thủ môn Sanchez. Nhờ vậy, Sunderland ngược dòng thành công, ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Tỷ số chung cuộc: Chelsea 1-2 Sunderland (hiệp 1: 1-1)

Ghi bàn (kiến tạo)

Chelsea: Garnacho 5' (Pedro Neto)

Sunderland: Isidor 22', Chemsdine Talbi 90+3' (Brobbey)

Đội hình thi đấu

Chelsea: Sanchez, James, Chalobah, Acheampong, Cucurella, Caicedo, Enzo Fernandez, Pedro Neto, Joao Pedro, Garnacho, Guiu

Sunderland: Roefs, Mukiele, Ballard, Geertruida, Mandava, Hume, Sadiki, Xhaka, Traore, Le Fee, Isidor

Thông số trận đấu (Theo ESPN)

Kết quả bóng đá Chelsea - Sunderland: Garnacho mở điểm, địa chấn phút 90+3 (Ngoại hạng Anh) - 2 Chelsea Sunderland Kết quả bóng đá Chelsea - Sunderland: Garnacho mở điểm, địa chấn phút 90+3 (Ngoại hạng Anh) - 3

Sút khung thành
16 (7)
10 (4)
Thời gian kiểm soát bóng
69%
31%
Phạm lỗi
15
13
Thẻ vàng
0
1
Thẻ đỏ
0
0
Việt vị
3
2
Phạt góc
9
1
Cứu thua
2
6

Chấm điểm cầu thủ (Theo Flashscore)

Chelsea Kết quả bóng đá Chelsea - Sunderland: Garnacho mở điểm, địa chấn phút 90+3 (Ngoại hạng Anh) - 4 vs Kết quả bóng đá Chelsea - Sunderland: Garnacho mở điểm, địa chấn phút 90+3 (Ngoại hạng Anh) - 5 Sunderland

Điểm

Sanchez 6.1

James 6.8

Chalobah 6.4

Acheampong 6.9

Cucurella 6.6

Caicedo 6.7

Enzo Fernandez 7.1

Kiến tạo Pedro Neto 6.9

Joao Pedro 6.2

Ghi bàn Garnacho 7.2

Guiu 5.6

Điểm

7.8Roefs

6.9Mukiele

6.9Ballard

7.1Geertruida

6.8Mandava

6.8Hume

7.1Sadiki

7.1Xhaka

7.3Traore

6.9Le Fee

7.0Isidor Ghi bàn

Thay người

Estevao 6.3

Gittens 6.2

Tosin 6.7

Andrey Santos 6.0

George 6.1

Thay người

7.1Talbi Ghi bàn

6.5Rigg

7.0Brobbey Kiến tạo

Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Đen: Cầu thủ tệ nhất trận

