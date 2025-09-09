Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
"Bom tấn" Isak báo tin dữ cho Liverpool, ngày ra mắt còn xa

Tiền đạo Alexander Isak nhiều khả năng chưa thể có trận đấu chính thức trong màu áo Liverpool, dù vừa trở thành bản hợp đồng kỷ lục từ Newcastle.

   

Theo báo cáo, tân binh 25 tuổi khó góp mặt trong đội hình xuất phát của HLV Arne Slot ở hai trận gặp Burnley và Atletico Madrid.

🧳 Hành trình chuyển nhượng đầy sóng gió

Isak không thi đấu bất kỳ trận nào kể từ tháng 5. Anh cũng bỏ lỡ toàn bộ chuyến du đấu châu Á của Newcastle, chọn tập riêng tại trung tâm Zubieta (Real Sociedad).

Isak ra mắt muộn màng ở Liverpool

Isak ra mắt muộn màng ở Liverpool

Trong bối cảnh mối quan hệ với lãnh đạo Newcastle rạn nứt vì “những lời hứa không được giữ”, Isak buộc phải yêu cầu ra đi. Cuối cùng, thương vụ "bom tấn" đã khép lại vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng khi anh cập bến Anfield với mức phí 130 triệu bảng, đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh.

🟥 Isak ra sân hạn chế ở ĐT Thụy Điển

Trong đợt tập trung tháng 9, Isak chỉ ngồi dự bị cả hai trận gặp Kosovo và Slovenia. Trước Slovenia, anh thậm chí không ra sân phút nào, còn ở trận gặp Kosovo, Isak chỉ được tung vào sân từ phút 72 khi đội nhà đã bị dẫn 0-2. Điều này cho thấy phong độ và thể lực của Isak vẫn chưa đạt mức cao nhất.

Isak không được ra sân nhiều ở đợt tập trung của ĐT Thụy Điển

Isak không được ra sân nhiều ở đợt tập trung của ĐT Thụy Điển

💪 Slot cẩn trọng với tân binh số 9

Isak thừa nhận trong buổi phỏng vấn đầu tiên tại Liverpool rằng mùa hè vừa qua là khoảng thời gian “khó khăn”. Dù duy trì tập luyện cá nhân, anh vẫn chưa lấy lại cảm giác thi đấu.

HLV Slot vì vậy nhiều khả năng không mạo hiểm tung Isak đá chính ngay cuối tuần này. Vào lúc 20h ngày 14/9 (giờ Hà Nội), Liverpool sẽ làm khách đến sân của Burnley ở vòng 4 Ngoại hạng Anh. Liền sau đó, vào lúc 2h ngày 18/9, đội chủ sân Anfield sẽ tiếp đón Atletico Madrid trong khuôn khổ lượt trận mở màn vòng bảng Champions League 2025/26.

Ekitike có phong độ ấn tượng hơn Isak

Ekitike có phong độ ấn tượng hơn Isak

Với phong độ ấn tượng của Hugo Ekitike cùng tầm quan trọng của trận mở màn Champions League gặp Atletico, Liverpool cần những nhân tố sung sức hơn để khởi đầu thuận lợi. Rất có thể Isak sẽ chỉ được vào sân từ băng ghế dự bị ở 2 trận đấu kể trên.

Theo Hạ My

09/09/2025 08:39 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26
