Erling Haaland: Từ cỗ máy ghi bàn đến "đại ca" mới tại Man City, Arsenal lo sợ

🎤 Câu chuyện khởi đầu trong phòng thay đồ Na Uy

Ngay sau khi ký hợp đồng với Manchester City ba năm trước, Erling Haaland đã cho thấy phẩm chất thủ lĩnh. Tại Stockholm, anh lập cú đúp giúp Na Uy đánh bại Thụy Điển lần đầu kể từ năm 1977.

Haaland dần trở thành thủ lĩnh tại ĐT Na Uy

Không khí sau trận bùng nổ khi Martin Odegaard bật ca khúc “Der Haaland” trên loa phòng thay đồ, cả đội đồng loạt hát vang: “Ha-ha-ha Haaland, hey!”. Một cảnh tượng được ví như cách Napoli chào đón Maradona năm 1987 – minh chứng cho tình cảm đồng đội dành cho Haaland.

HLV Stale Solbakken từng bổ nhiệm Haaland làm đội phó cho Odegaard, dù ban đầu quyết định này vấp phải hoài nghi. Nhưng thực tế trong phòng thay đồ cho thấy điều ngược lại: đồng đội tôn trọng và sẵn sàng đi theo anh. Kinh nghiệm gánh vác kỳ vọng của cả một dân tộc trên hành trình World Cup đã giúp Haaland chín chắn hơn và mang tinh thần lãnh đạo ấy đến Manchester City.

🏟️ Nhóm thủ lĩnh mới của Pep Guardiola

Ở Etihad, Pep Guardiola đã bỏ hình thức bầu chọn đội trưởng, thay vào đó lập nhóm lãnh đạo bốn người: Bernardo Silva, Rodri, Rúben Dias và Haaland.

Việc tiền đạo 25 tuổi góp mặt càng khẳng định vị thế đặc biệt, nhất là sau khi Kyle Walker, Ilkay Gundogan và Kevin De Bruyne rời đội. Haaland còn đang thương thảo hợp đồng “khủng” 9 năm rưỡi – biến anh thành gương mặt tương lai của Man City.

Haaland được HLV Guardiola tin tưởng

💪 Đặt tiêu chuẩn bằng hành động

Haaland không chỉ nói suông. Sau khi công khai chỉ trích màn trình diễn kém cỏi của đội trước derby Manchester, anh đáp trả bằng một trận đấu để đời: lập cú đúp, tham gia pressing, thậm chí có nhiều tình huống phòng ngự hơn cả Rúben Dias. Tinh thần ấy lan tỏa đến đồng đội, biến anh thành “tường thành” cả khi tấn công lẫn phòng ngự.

Haaland được biết đến với việc luôn quan tâm đồng đội: chạy 80m để chúc mừng Donnarumma cản phá thành công, động viên Kyle Walker khi mắc sai lầm dù cầu thủ này đã sang Burnley, hay khích lệ trung vệ Leo Ostigard (tuyển Na Uy) ngay trong lúc trận đấu đang diễn ra. Chính sự đồng cảm và nhiệt huyết ấy khiến anh trở thành cầu thủ được yêu mến đặc biệt trong phòng thay đồ của "Man xanh".

🧠 Lãnh đạo bằng trí tuệ bóng đá

Theo HLV Solbakken, Haaland ngày càng hiểu rõ “cái đội cần ở những thời khắc khó khăn”. Không chỉ ghi bàn, anh còn pressing, di chuyển chiến thuật khôn ngoan, giữ bóng trong những khu vực nguy hiểm. Trận thắng Italia hồi tháng 6 được xem là minh chứng: Haaland vừa ghi bàn, vừa chiến đấu không biết mệt mỏi.

Để hoàn thiện bản thân, Haaland áp dụng chế độ ăn 6.000 calo/ngày, thậm chí mua nội tạng động vật ở Cheshire để bổ sung dưỡng chất. Anh giảm chơi game, tập trung làm cha và duy trì kỷ luật nghiêm ngặt. Thành quả: nhiều pha chạm bóng hơn, liên kết tốt hơn, di chuyển rộng hơn – mà vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn khủng (11 bàn/6 trận mùa này).

Haaland dần trở thành thủ lĩnh tại Man City

🙌 Chia sẻ hào quang, nhân đôi sức mạnh

Dù vẫn có những tranh cãi (như việc nhường penalty trong trận chung kết FA Cup thua Crystal Palace), Haaland chứng minh mình là 1 cầu thủ vì tập thể đích thực. Mới đây, anh nhường quả 11m cho Thelo Aasgaard trong trận Na Uy thắng Moldova 11-1, giúp đàn em lập hat-trick. Với Haaland, niềm vui lớn nhất không chỉ đến từ bàn thắng cá nhân mà còn khi đồng đội cùng tỏa sáng.

Tóm lại, từ một sát thủ vòng cấm, Haaland đang trưởng thành thành thủ lĩnh thực thụ tại Man City và đội tuyển Na Uy. Anh vừa giữ phong độ ghi bàn hủy diệt, vừa trở thành “người dẫn đường” cả về tinh thần lẫn chiến thuật. Một thủ lĩnh thế hệ mới – mạnh mẽ, giàu cảm xúc và đầy kỷ luật.