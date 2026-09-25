Kết quả bóng đá Bangladesh - Malaysia: Thắng nhàn "3 sao" (FIFA ASEAN Cup)

Malaysia đến với giải cùng lực lượng khá mạnh và họ đã nhanh chóng chiếm thế áp đảo trước Bangladesh, không cho đối thủ lên nổi bóng. Phút 18, bàn mở tỷ số đã tới khi Aiman phá bẫy việt vị từ đường phất vượt tuyến của Laine, anh bình tĩnh sút bóng qua khe chân thủ môn Srabon.

Aiman ghi cú đúp cho Malaysia trong hiệp 1

Malaysia tiếp tục kiểm soát trận đấu nhưng lúc này họ có nhiều không gian hơn để triển khai tấn công. Đến phút 37, Malaysia phản công nhanh và Aiman đã có cú đúp sau pha đối mặt thủ môn, giúp Malaysia dẫn 2-0 ở giờ giải lao.

Đầu hiệp 2, Bergson có thêm bàn nữa cho Malaysia sau pha xoay người dứt điểm trong vòng cấm. Thời gian còn lại chứng kiến thế trận khá nhàn của Malaysia, dự bị Tierney suýt nữa ghi bàn ở cuối trận nhưng đá trúng xà ngang, trong khi Bangladesh có một cơ hội hiếm hoi nhưng ngôi sao Choudbury đá ở Anh lại bỏ lỡ pha đối mặt thủ môn.

Thắng 3-0, Malaysia tạm chiếm đầu bảng và trận tiếp theo họ sẽ gặp Indonesia vào 18h30 ngày 28/9.

Tỷ số trận đấu: Bangladesh 0-3 Malaysia.

Ghi bàn: Aiman 18' 37', Bergson 52'

Đội hình xuất phát:

Bangladesh: Srabon, Ahmed, Topu, Kazi, Saad, Choudhury, Rana, Islam, Shome, Ali Wahid, Hossain.

Malaysia: Nadzli, Cheng, Cools, Tapp, Corbin-Ong, Wilkin, Laine, Hidalgo, Aiman, Faisal, Bergson.