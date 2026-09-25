Trực tiếp bóng đá Indonesia - Singapore: Chủ nhà quyết tâm chiến thắng ngày ra quân (FIFA ASEAN Cup)

20h, 25/9 | Gelora Bung Karno Madya Indonesia 0 - 0 Singapore (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Indonesia vs Singapore Singapore Điểm Audero Ridho Baggott Hubner Diks Pelupessy Haye Tjoe-A-On Vikri Romeny Oratmangoen Điểm Sunny Stewart Harun Mahler Abdullah Nakamura Ui-young Shahiran Zulkifli Fandi Anuar Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Indonesia Indonesia Singapore Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Audero, Ridho, Baggott, Hubner, Diks, Pelupessy, Haye, Tjoe-A-On, Vikri, Romeny, Oratmangoen Sunny, Stewart, Harun, Mahler, Abdullah, Nakamura, Ui-young, Shahiran, Zulkifli, Fandi, Anuar

Tham vọng vô địch cùng dàn sao châu Âu của Indonesia

Đội tuyển Indonesia bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tham vọng chinh phục chức vô địch.

HLV John Herdman đã triệu tập danh sách 23 cầu thủ chất lượng, trong đó điểm nhấn nằm ở hàng loạt gương mặt đang thi đấu tại châu Âu như Emil Audero, Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott, Justin Hubner, Nathan Tjoe-A-On, Ivar Jenner và Ole Romeny.

Việc sở hữu chiều sâu lực lượng cùng đẳng cấp vượt trội giúp đại diện xứ vạn đảo được đánh giá là ứng viên hàng đầu cho ngai vàng.

Bên cạnh đội hình đắt giá, Indonesia còn nắm lợi thế cực lớn khi được thi đấu toàn bộ các trận vòng bảng trên sân nhà. Chảo lửa Gelora Bung Karno với sức chứa khổng lồ cùng bầu không khí cuồng nhiệt luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc, đồng thời tạo ra sức ép nghẹt thở lên mọi đội khách. Trận đối đầu Singapore sẽ là cơ hội để thầy trò HLV John Herdman khẳng định sức mạnh ngay trong ngày ra quân.

Phản công nhanh và bài toán phòng ngự của Singapore

Ở phía bên kia chiến tuyến, Singapore cũng mang sang Indonesia đội hình được chuẩn bị kỹ lưỡng dưới sự dẫn dắt của HLV Gavin Lee.

Đội bóng đảo quốc sư tử đang từng bước hoàn thiện lối chơi dựa trên tính kỷ luật cao và khả năng chuyển trạng thái nhanh.

Dù từng gây ra nhiều khó khăn cho Indonesia tại AFF Cup 2026, Singapore vẫn bị đánh giá thấp hơn nhiều trong lần tái đấu này.

Phải thi đấu dưới áp lực khủng khiếp tại Gelora Bung Karno, Singapore chắc chắn sẽ lựa chọn lối chơi phòng ngự lùi sâu nhằm bảo vệ khung thành trước khi chờ đợi cơ hội phản công. Hàng thủ Singapore hứa hẹn sẽ phải trải qua một ngày làm việc vô cùng vất vả trước sức tấn công dồn dập từ phía chủ nhà.

Về lịch sử đối đầu, Indonesia tỏ ra nhỉnh hơn với 30 chiến thắng, 11 trận hòa và 19 thất bại sau 60 lần đụng độ Singapore. Trong 5 cuộc chạm trán gần nhất, Indonesia thắng 2, hòa 2 và chỉ nhận 1 thất bại.