Trực tiếp họp báo Việt Nam - Philippines FIFA ASEAN Cup: Thầy Kim chia sẻ tình hình nhân sự
(Khoảng 14h50, 25/9) HLV Kim Sang Sik liệu có muốn tấn công tổng lực để tìm chiến thắng đậm trong ngày ra quân hay không?
ĐT Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình tại FIFA ASEAN Cup 2026 bằng cuộc đối đầu với Philippines (19h30, 26/9). Đây là đối thủ quen thuộc của "Những chiến binh Sao Vàng" do ở cùng khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, lần gần nhất hai đội gặp nhau đã cách đây gần 2 năm và trận đấu ấy kết thúc với tỉ số 1-1.
Hoàng Đức háo hức với FIFA ASEAN Cup
Trong buổi phỏng vấn mới đây, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức bày tỏ sự phấn khích với giải đấu mới do FIFA tổ chức. "Giải đấu rất mới với toàn đội, do FIFA tổ chức. Tôi rất vui. Công tác chuẩn bị của FIFA ở Indonesia rất tốt. Tôi háo hức cho trận đầu tiên, hy vọng cả đội làm việc cùng nhau để đi đến đích cuối cùng. Hiện tại, anh em vui, hòa đồng, chia sẻ với nhau quãng thời gian ở CLB, thi đấu hai vòng vừa rồi và đang hướng tới mục tiêu chung".
TPO - Theo thống kê, đội tuyển Thái Lan chỉ mang tới FIFA ASEAN Cup 2026 đúng 3 cầu thủ mang dòng máu nước ngoài. Họ là tập thể ít nhập tịch nhất giải...
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-25/09/2026 09:50 AM (GMT+7)