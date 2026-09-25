Trực tiếp bóng đá Bangladesh - Malaysia: "Hổ Mã Lai" quyết chiến "Hổ Bengal" (FIFA ASEAN Cup)

16h, 25/9 | Gelora Bung Karno Madya Bangladesh 0 - 0 Malaysia (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bangladesh vs Malaysia Malaysia Điểm Marma Uddin Kazi Barman Mia Choudhury Shome Bhuyan Hossain Ali Wahid Itofusa Điểm Nazmi Cools Corbin-Ong Tapp Cheng Wilkin Laine Hidalgo Aiman Silva Halim Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bangladesh Bangladesh Malaysia Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Marma, Uddin, Kazi, Barman, Mia, Choudhury, Shome, Bhuyan, Hossain, Ali Wahid, Itofusa Nazmi, Cools, Corbin-Ong, Tapp, Cheng, Wilkin, Laine, Hidalgo, Aiman, Silva, Halim

Làn gió mới từ lực lượng ngoại kiều của Bangladesh

Đội tuyển Bangladesh bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với đội hình có sự kết hợp giữa các cầu thủ nội và một số gương mặt từng thi đấu ở nước ngoài.

Nhân tố đáng chú ý nhất là Hamza Choudhury, cựu tiền vệ Leicester City, người được kỳ vọng mang lại kinh nghiệm đỉnh cao cho tuyến giữa của "Những chú hổ Bengal".

Bên cạnh đó, danh sách 23 cầu thủ của HLV Thomas Dooley còn có Fahmedul Islam từng khoác áo Olbia Calcio 1905 tại Italia, Shamit Shome thi đấu tại Mỹ cùng Zayyan Ahmed và Tariq Kazi.

HLV Thomas Dooley mới tiếp quản Bangladesh từ tháng 5/2026 và đã có chiến thắng 2-1 trước San Marino ở trận giao hữu hồi tháng 6. Dù sở hữu những cầu thủ chất lượng từ châu Âu, Bangladesh vẫn phải đối mặt với thử thách rất lớn trước Malaysia.

Trong 5 lần chạm trán gần nhất, Bangladesh không thể thắng khi chỉ hòa 2 và thua 3 trận, trong đó có thất bại 1-4 ở lần đụng độ gần đây vào năm 2022.

Sức mạnh vượt trội và bài toán phong độ của Malaysia

Trên bảng xếp hạng FIFA, Malaysia đứng hạng 136, cao hơn hẳn vị trí 181 của Bangladesh.

Đội bóng xứ vạn đảo sở hữu dàn trụ cột giàu kinh nghiệm như Dion Cools, Stuart Wilkin, Arif Aiman Hanapi, Bergson da Silva, Faisal Halim và Romel Morales.

Tuy nhiên, phong độ trước giải đấu của Malaysia chưa thực sự thuyết phục khi họ từng thua Thái Lan 0-2 và nhận hai thất bại với cùng tỷ số 0-2 trước Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2026.

Mặc dù vậy, Bangladesh cũng không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Trong 5 trận gần nhất, Bangladesh thắng 2, hòa 1 và thua 2, ghi 5 bàn nhưng thủng lưới 8 lần. Về phía Malaysia, họ thắng 2 và thua 3 trong 5 lần ra sân gần nhất.

Đặt lên bàn cân về tổng thể, Malaysia vẫn vượt trội về chiều sâu đội hình lẫn chất lượng cá nhân để hướng tới 3 điểm trọn vẹn.