Kết quả bóng đá Al Nassr - Al Ahli Doha: Hat-trick đỉnh cao, đội Ronaldo vào chung kết (Cúp C2 châu Á)

Ngay phút thứ 8 cuộc chạm trán Al Ahli Doha, Al Nassr đối diện cú sốc khi chịu phạt đền. Trên chấm 11m, tiền vệ Draxler lại thực hiện không thành công. Dù vậy đội bóng Qatar không phải tiếc nuối quá lâu bởi đến phút 11, Fettouhi mở tỷ số trận đấu.

Angelo Gabriel kiến tạo 3 bàn, Coman lập hat-trick giúp Al Nassr ghi danh vào chung kết

Những "gáo nước lạnh" liên tiếp giúp Al Nassr bừng tỉnh, để rồi Cristiano Ronaldo và đồng đội khiến thế trận xoay chuyển chóng mặt. Chỉ 2 phút sau bàn thua, Al Nassr gỡ hòa 1-1 nhờ công của Kingsley Coman.

Phút 24, Angelo Gabriel - tác giả pha kiến tạo bàn gỡ hòa - trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp đội bóng Saudi Arabia dẫn ngược 2-1. Hiệp đấu hấp dẫn khép lại với pha lập công nới rộng cách biệt của Coman ở phút 45+8.

Trong ngày siêu sao Ronaldo "im hơi lặng tiếng", bộ đôi Angelo Gabriel - Coman đã thay anh tỏa sáng rực rỡ. Phút 64, Gabriel lại "dọn cỗ" để Coman hoàn tất cú hat-trick ở trận đấu này, nâng tỷ số lên 4-1.

Chưa dừng ở đó, phút 81, cầu thủ người Brazil cũng hoàn tất hat-trick kiến tạo, lần này Al Hamdan là người lập công, ấn định chiến thắng tưng bừng 5-1 cho Al Nassr.

Như vậy, Al Nassr chính thức ghi danh vào chung kết AFC Champions League Two và sẽ đối đầu Gamba Osaka vào ngày 17/5.