AFC Bournemouth vs Leeds United 23/04/26 - Trực tiếp
0
0
Burnley vs Manchester City 23/04/26 - Trực tiếp
0
1
Barcelona vs Celta de Vigo
-
-
Real Oviedo vs Villarreal
-
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hải Phòng
-
-
Ninh Bình vs Hà Nội
-
-
Napoli vs Cremonese
-
-
Brest vs Lens
-
-
Sunderland vs Nottingham Forest
-
-
Real Betis vs Real Madrid
-
-
Đông Á Thanh Hóa vs PVF-CAND
-
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Thép Xanh Nam Định
-
-
Fulham vs Aston Villa
-
-
Olympique Lyonnais vs Auxerre
-
-
Liverpool vs Crystal Palace
-
-
West Ham United vs Everton
-
-
Wolverhampton Wanderers vs Tottenham Hotspur
-
-
Getafe vs Barcelona
-
-
Bologna vs Roma
-
-
Arsenal vs Newcastle United
-
-
Atlético de Madrid vs Athletic Club
-
-
Toulouse vs Monaco
-
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An TP Hồ Chí Minh
-
-
SHB Đà Nẵng vs Thể Công - Viettel
-
-
Rayo Vallecano vs Real Sociedad
-
-
Công An Hà Nội vs Sông Lam Nghệ An
-
-
Rennes vs Nantes
-
-
Paris FC vs Lille
-
-
Torino vs Inter Milan
-
-
Milan vs Juventus
-
-
Olympique Marseille vs Nice
-
-
Villarreal vs Celta de Vigo
-
-
Lazio vs Udinese
-
-
Manchester United vs Brentford
-
-
Paris Saint-Germain vs Bayern Munich
-
-
Atlético de Madrid vs Arsenal
-
-
Sporting Braga vs Freiburg
-
-
Nottingham Forest vs Aston Villa
-
-

Kết quả bóng đá Al Nassr - Al Ahli Doha: Hat-trick đỉnh cao, đội Ronaldo vào chung kết (Cúp C2 châu Á)

Sự kiện: AFC Cup Cristiano Ronaldo

(Bán kết AFC Champions League Two) 6 pha lập công, trong đó có hat-trick bàn thắng và hat-trick kiến tạo là những điểm nhấn của trận cầu trên sân Zabeel, UAE.

Ngay phút thứ 8 cuộc chạm trán Al Ahli Doha, Al Nassr đối diện cú sốc khi chịu phạt đền. Trên chấm 11m, tiền vệ Draxler lại thực hiện không thành công. Dù vậy đội bóng Qatar không phải tiếc nuối quá lâu bởi đến phút 11, Fettouhi mở tỷ số trận đấu.

Angelo Gabriel kiến tạo 3 bàn, Coman lập hat-trick giúp Al Nassr ghi danh vào chung kết

Những "gáo nước lạnh" liên tiếp giúp Al Nassr bừng tỉnh, để rồi Cristiano Ronaldo và đồng đội khiến thế trận xoay chuyển chóng mặt. Chỉ 2 phút sau bàn thua, Al Nassr gỡ hòa 1-1 nhờ công của Kingsley Coman.

Phút 24, Angelo Gabriel - tác giả pha kiến tạo bàn gỡ hòa - trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số, giúp đội bóng Saudi Arabia dẫn ngược 2-1. Hiệp đấu hấp dẫn khép lại với pha lập công nới rộng cách biệt của Coman ở phút 45+8.

Trong ngày siêu sao Ronaldo "im hơi lặng tiếng", bộ đôi Angelo Gabriel - Coman đã thay anh tỏa sáng rực rỡ. Phút 64, Gabriel lại "dọn cỗ" để Coman hoàn tất cú hat-trick ở trận đấu này, nâng tỷ số lên 4-1.

Chưa dừng ở đó, phút 81, cầu thủ người Brazil cũng hoàn tất hat-trick kiến tạo, lần này Al Hamdan là người lập công, ấn định chiến thắng tưng bừng 5-1 cho Al Nassr.

Như vậy, Al Nassr chính thức ghi danh vào chung kết AFC Champions League Two và sẽ đối đầu Gamba Osaka vào ngày 17/5.

Chung cuộc: Al Nassr 5-1 Al Ahli Doha

Ronaldo chạm mốc 969 bàn, đáp trả cực gắt fan hô tên Messi
Cristiano Ronaldo không chỉ ghi bàn mà còn có màn đáp trả cực “gắt” trước những tiếng hô Lionel Messi từ khán đài, góp công lớn giúp Al Nassr đè bẹp...

Theo Đỗ Anh



-23/04/2026 00:48 AM (GMT+7)
