Video bóng đá Đồng Nai - Đại học Văn Hiến: Công Phượng ghi siêu phẩm mãn nhãn (Hạng nhất QG)

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Eintracht Frankfurt vs Stuttgart 16/05/26 - Trực tiếp
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
0
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
2
Freiburg vs RB Leipzig 16/05/26 - Trực tiếp
Logo Freiburg - SCF Freiburg
2
Logo RB Leipzig - RBL RB Leipzig
1
Werder Bremen vs Borussia Dortmund 16/05/26 - Trực tiếp
Logo Werder Bremen - SVW Werder Bremen
0
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
0
Bayern Munich vs Köln 16/05/26 - Trực tiếp
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
3
Logo Köln - KOE Köln
1
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV 16/05/26 - Trực tiếp
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
0
Logo Hamburger SV - HSV Hamburger SV
0
Chelsea vs Manchester City 16/05/26 - Trực tiếp
Logo Chelsea - CHE Chelsea
0
Logo Manchester City - MCI Manchester City
0
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Video bóng đá Đồng Nai - Đại học Văn Hiến: Công Phượng ghi siêu phẩm mãn nhãn (Hạng nhất QG)

Sự kiện: Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam

(Vòng 19 giải hạng nhất Quốc gia) Đồng Nai có màn trình diễn thăng hoa trước Đại học Văn Hiến trong ngày Công Phượng ghi bàn trở lại.

   

Đồng Nai khởi đầu trận đấu khá thuận lợi. Ngay ở phút thứ 2, Minh Vương đã tung ra cú đá phạt ấn tượng, mở tỷ số trận đấu. 

Nhận bàn thua sớm, Đại học Văn Hiến cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ hòa. Nhưng họ không thể tận dụng được cơ hội nào trong 45 phút đầu tiên. 

Sang hiệp hai, Đồng Nai nhân đôi cách biệt vào phút 58. Lần này tới lượt hậu vệ Văn Khoa điền tên lên bảng điện tử. 

Sự bùng nổ của trận đấu xuất hiện vào phút 86. Công Phượng vào sân từ ghế dự bị đã thực hiện pha đá phạt ngoài vòng cấm thần sầu, ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho Đồng Nai. 

Niềm vui lớn của Công Phượng và đồng đội

Niềm vui lớn của Công Phượng và đồng đội

Kết quả này giúp Đồng Nai duy trì ngôi đầu trên bảng xếp hạng giải hạng nhất Quốc gia. Họ năm trong tay 44 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Bắc Ninh 5 điểm. 

Tỷ số chung cuộc: Đồng Nai 3-0 Đại học Văn Hiến (H1: 1-0)

Ghi bàn: 

Đồng Nai: Minh Vương 2', Văn Khoa 58', Công Phượng 86'

Đội hình xuất phát: 

Đồng Nai: Tấn Trường, Văn Khoa, Tấn Sinh, Xuân Trường, Minh Vương, Alex Sandro, Hữu Tuấn, Văn Sơn, Tự Nhân, Trọng Hiếu, Thanh Bình

Đại học Văn Hiến: Thanh Tuấn, Văn Dân, Ngọc Hậu, Quốc Tuấn, Quốc Thắng, Trọng Nam, Văn Quý, Anh Thi, Quang Duyệt, Landy, Văn Ngọc

Video bóng đá Đồng Nai - Khánh Hòa: Công Phượng tái xuất, ngược dòng ấn tượng (Hạng Nhất quốc gia)
Video bóng đá Đồng Nai - Khánh Hòa: Công Phượng tái xuất, ngược dòng ấn tượng (Hạng Nhất quốc gia)

Trường Tươi Đồng Nai có màn ngược dòng ấn tượng trong ngày Công Phượng tái xuất.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức - Ảnh: Anh Khoa ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/05/2026 20:16 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Công Phượng: Ngôi sao bóng đá Việt Nam Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN