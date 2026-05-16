Video bóng đá Đồng Nai - Đại học Văn Hiến: Công Phượng ghi siêu phẩm mãn nhãn (Hạng nhất QG)

Đồng Nai khởi đầu trận đấu khá thuận lợi. Ngay ở phút thứ 2, Minh Vương đã tung ra cú đá phạt ấn tượng, mở tỷ số trận đấu.

Nhận bàn thua sớm, Đại học Văn Hiến cố gắng dồn lên tìm bàn gỡ hòa. Nhưng họ không thể tận dụng được cơ hội nào trong 45 phút đầu tiên.

Sang hiệp hai, Đồng Nai nhân đôi cách biệt vào phút 58. Lần này tới lượt hậu vệ Văn Khoa điền tên lên bảng điện tử.

Sự bùng nổ của trận đấu xuất hiện vào phút 86. Công Phượng vào sân từ ghế dự bị đã thực hiện pha đá phạt ngoài vòng cấm thần sầu, ấn định chiến thắng đậm đà 3-0 cho Đồng Nai.

Niềm vui lớn của Công Phượng và đồng đội

Kết quả này giúp Đồng Nai duy trì ngôi đầu trên bảng xếp hạng giải hạng nhất Quốc gia. Họ năm trong tay 44 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Bắc Ninh 5 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Đồng Nai 3-0 Đại học Văn Hiến (H1: 1-0)

Ghi bàn:

Đồng Nai: Minh Vương 2', Văn Khoa 58', Công Phượng 86'

Đội hình xuất phát:

Đồng Nai: Tấn Trường, Văn Khoa, Tấn Sinh, Xuân Trường, Minh Vương, Alex Sandro, Hữu Tuấn, Văn Sơn, Tự Nhân, Trọng Hiếu, Thanh Bình

Đại học Văn Hiến: Thanh Tuấn, Văn Dân, Ngọc Hậu, Quốc Tuấn, Quốc Thắng, Trọng Nam, Văn Quý, Anh Thi, Quang Duyệt, Landy, Văn Ngọc