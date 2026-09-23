Yamal diện túi xách điệu đà hội quân cùng ĐT Tây Ban Nha, bị chê "quá lố"

Tuyển Tây Ban Nha mới đây đã hội quân để chuẩn bị cho UEFA Nations League. "La Roja" sẽ thi đấu 4 trận trong những tuần tới, vì vậy các cầu thủ đã mang theo khá nhiều đồ đạc, vì họ sẽ xa CLB trong 20 ngày.

Các cầu thủ bóng đá thường không phải những người giản dị và Yamal không phải ngoại lệ. Trong số những món đồ đáng chú ý nhất của dàn sao tuyển Tây Ban Nha, Ferran Torres cầm trên tay chiếc túi Loewe trị giá hơn 4.000 euro. Túi Hermes của Dani Olmo và túi Louis Vuitton của Nico Williams cũng rất giá trị. Nhưng không thể phủ nhận, những phụ kiện hãng Chanel mà Lamine Yamal đeo thu hút nhiều sự chú ý nhất.

Tài năng trẻ thuộc biên chế Barcelona thay vì chỉ chọn một chiếc túi, anh lại muốn thể hiện gu thời trang bằng cách kết hợp một chiếc túi màu hồng với một chiếc túi màu vàng nhỏ hơn. Tổng giá trị 2 món đồ này của Yamal lên tới 13.000 euro. Ngoài ra, ngôi sao sinh năm 2007 chọn quần jeans ống rộng kết hợp với giày đen thanh lịch và thắt lưng cùng màu. Anh cũng khoác thêm áo khoác màu vàng, đeo kính râm.

Gu thời trang khác lạ của Yamal

Đây không phải lần đầu tiên cầu thủ người Tây Ban Nha gây bất ngờ với gu thời trang của mình, khi anh thường chọn những phụ kiện bắt mắt và sang trọng. Yamal là một người rất đam mê thời trang và thường xuyên diện những món đồ hiệu độc quyền.

Yamal từng chia sẻ về đam mê đó: "Tôi lấy cảm hứng từ mọi nơi. Nhưng tôi không cố gắng bắt chước bất kỳ ai cụ thể. Tôi chọn những gì mình thích và biến nó thành của riêng mình. Tôi chỉ đơn giản thích quần áo. Đối với tôi, đó là niềm vui. Điều quan trọng nhất rằng tôi cảm thấy thoải mái và là chính mình".

Tuy nhiên, không phải ai cũng cảm thấy thuận mắt khi nhìn thấy phong cách thời trang của Yamal. Tờ báo Tây Ban Nha có tên Semana đã có bài viết chê bai gu thời trang của ngôi sao trẻ này, gọi việc sử dụng 2 túi xách đó là "quá lố".

Trở lại với tuyển Tây Ban Nha, trận đấu đầu tiên trong đợt tập trung này sẽ đưa đội bóng của HLV Luis de la Fuente đến Wembley, nơi họ sẽ đối đầu với ĐT Anh (1h45, 27/9). Sau đó là trận đấu trên sân nhà gặp Croatia (1h45, 30/9), tiếp theo "La Roja" tiếp đón CH Séc (1h45, 4/10). Cuối cùng là chuyến làm khách đến sân của Croatia (1h45, 7/10).