Real Madrid mất Carvajal 1 tháng, "toang" cánh phải trước Siêu kinh điển

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 28/09/25 - Trực tiếp
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
0
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
0
Aston Villa vs Fulham 28/09/25 - Trực tiếp
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
0
Logo Fulham - FUL Fulham
1
Newcastle United vs Arsenal
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Barcelona vs Real Sociedad
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Milan vs Napoli
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Real Betis vs Osasuna
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Everton vs West Ham United
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Kairat vs Real Madrid
Logo Kairat - KAI Kairat
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Pafos vs Bayern Munich
Logo Pafos - PAF Pafos
-
Logo Bayern Munich - FCB Bayern Munich
-
Galatasaray vs Liverpool
Logo Galatasaray - GS Galatasaray
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Bodø / Glimt vs Tottenham Hotspur
Logo Bodø / Glimt - BOD Bodø / Glimt
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Inter Milan vs Slavia Praha
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Slavia Praha - SLA Slavia Praha
-
Chelsea vs Benfica
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Benfica - SLB Benfica
-
Atlético de Madrid vs Eintracht Frankfurt
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Eintracht Frankfurt - SGE Eintracht Frankfurt
-
SHB Đà Nẵng vs Hà Nội
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Villarreal vs Juventus
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Napoli vs Sporting CP
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Sporting CP - SCP Sporting CP
-
Barcelona vs PSG
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo PSG - PSG PSG
-
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Logo Borussia Dortmund - BVB Borussia Dortmund
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Bayer Leverkusen vs PSV
Logo Bayer Leverkusen - LEV Bayer Leverkusen
-
Logo PSV - PSV PSV
-
Monaco vs Manchester City
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Arsenal vs Olympiakos Piraeus
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Olympiakos Piraeus - OLY Olympiakos Piraeus
-
Đông Á Thanh Hóa vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Ninh Bình vs Thể Công - Viettel
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Ludogorets Razgrad vs Real Betis
Logo Ludogorets Razgrad - LUD Ludogorets Razgrad
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Fenerbahçe vs Nice
Logo Fenerbahçe - FB Fenerbahçe
-
Logo Nice - NIC Nice
-
Celtic vs Sporting Braga
Logo Celtic - CEL Celtic
-
Logo Sporting Braga - BRA Sporting Braga
-
Bologna vs Freiburg
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Freiburg - SCF Freiburg
-
Roma vs Lille
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lille - LIL Lille
-
Celta de Vigo vs PAOK
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo PAOK - PKT PAOK
-
Maccabi Tel Aviv vs Dinamo Zagreb
Logo Maccabi Tel Aviv - MTA Maccabi Tel Aviv
-
Logo Dinamo Zagreb - DIN Dinamo Zagreb
-
Feyenoord vs Aston Villa
Logo Feyenoord - FEY Feyenoord
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Porto vs Crvena zvezda
Logo Porto - POR Porto
-
Logo Crvena zvezda - CZV Crvena zvezda
-
Basel vs Stuttgart
Logo Basel - BAS Basel
-
Logo Stuttgart - VFB Stuttgart
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Sông Lam Nghệ An
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs PVF-CAND
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Barcelona vs Girona
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Villarreal vs Real Betis
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Atlético de Madrid vs Osasuna
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Getafe vs Real Madrid
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Real Betis vs Atlético de Madrid
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Real Madrid vs Barcelona
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-

Real Madrid mất Carvajal 1 tháng, "toang" cánh phải trước Siêu kinh điển

Sự kiện: La liga 2025-26 Real Madrid Barcelona
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Real Madrid đã công bố thông tin buồn về tình hình sức khỏe của hậu vệ Dani Carvajal sau trận thua Atletico Madrid với tỷ số 2-5 ở vòng 7 La Liga.

  

Real Madrid xác nhận Carvajal bị tổn thương cơ ở chân phải ở trận thua Atletico Madrid vừa qua. Đội chủ sân Bernabeu chưa công bố thời gian hồi phục của ngôi sao sinh năm 1992. Theo nhà báo Arancha Rodriguez tiết lộ, hậu vệ phải này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần. 

Tình hình của Real Madrid càng trở nên nghiêm trọng hơn khi hậu vệ cánh phải khác của họ là Alexander-Arnold cũng chưa hồi phục chấn thương. Anh từng gặp chấn thương gân kheo ở trận Real Madrid thắng Marseille 2-1 thuộc vòng bảng Cúp C1 vào giữa tháng 9. Dự kiến hậu vệ người Anh phải nghỉ thi đấu trong 6 tháng. 

Carvajal phải nghỉ thi đấu dài hạn

Carvajal phải nghỉ thi đấu dài hạn

Đến ngày 26/10, tức chưa đến 1 tháng nữa, Real Madrid sẽ đối đầu Barcelona ở vòng 10 La Liga. Đây là Siêu kinh điển đầu tiên ở mùa bóng 2025/26. Carvajal và Alexander-Arnold khả năng rất cao không thể góp mặt ở trận này, qua đó khiến Real Madrid đối diện với việc liệt cánh phải. 

Chưa hết, các cầu thủ này còn vắng mặt ở các trận cầu trước đó cũng rất quan trọng khác của Real Madrid tại Cúp C1 và La Liga. Trước khi đấu Barcelona, đoàn quân HLV Alonso chạm trán Kairat Almaty, Villarreal, Getafe và Juventus. 

Los Blancos phải tìm giải pháp thay thế lâu dài cho vị trí này. Valverde và Asencio là hai ứng cử viên chính để đảm nhận vai trò ở hậu vệ cánh phải cho đến khi Carvajal hoặc Alexander-Arnold bình phục chấn thương.

Có lẽ Real Madrid hiện phải cầu mong Carvajal và Alexander-Arnold hồi phục chấn thương nhanh hơn dự kiến. Nhưng kể cả khi điều đó xảy ra, họ khó lòng đạt phong độ cao nhất trước ngày tiếp đón Barcelona. 

8

Barcelona - PSG 02/10

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Barcelona
PSG
Gửi dự đoán
Trước 02:00 ngày 02/10
Thể lệ
Alonso cảnh báo dàn sao Real trước thềm derby Madrid, Palmer lỡ đại chiến Liverpool (Clip tin nóng)
Alonso cảnh báo dàn sao Real trước thềm derby Madrid, Palmer lỡ đại chiến Liverpool (Clip tin nóng)

HLV Xabi Alonso đã cảnh báo các học trò không được tự mãn trước chuyến làm khách trên sân kình địch cùng thành phố Atletico Madrid trong khuôn khổ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-28/09/2025 18:05 PM (GMT+7)
Tin liên quan
La liga 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN