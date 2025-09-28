Real Madrid mất Carvajal 1 tháng, "toang" cánh phải trước Siêu kinh điển

Real Madrid xác nhận Carvajal bị tổn thương cơ ở chân phải ở trận thua Atletico Madrid vừa qua. Đội chủ sân Bernabeu chưa công bố thời gian hồi phục của ngôi sao sinh năm 1992. Theo nhà báo Arancha Rodriguez tiết lộ, hậu vệ phải này sẽ phải nghỉ thi đấu ít nhất 4 tuần.

Tình hình của Real Madrid càng trở nên nghiêm trọng hơn khi hậu vệ cánh phải khác của họ là Alexander-Arnold cũng chưa hồi phục chấn thương. Anh từng gặp chấn thương gân kheo ở trận Real Madrid thắng Marseille 2-1 thuộc vòng bảng Cúp C1 vào giữa tháng 9. Dự kiến hậu vệ người Anh phải nghỉ thi đấu trong 6 tháng.

Carvajal phải nghỉ thi đấu dài hạn

Đến ngày 26/10, tức chưa đến 1 tháng nữa, Real Madrid sẽ đối đầu Barcelona ở vòng 10 La Liga. Đây là Siêu kinh điển đầu tiên ở mùa bóng 2025/26. Carvajal và Alexander-Arnold khả năng rất cao không thể góp mặt ở trận này, qua đó khiến Real Madrid đối diện với việc liệt cánh phải.

Chưa hết, các cầu thủ này còn vắng mặt ở các trận cầu trước đó cũng rất quan trọng khác của Real Madrid tại Cúp C1 và La Liga. Trước khi đấu Barcelona, đoàn quân HLV Alonso chạm trán Kairat Almaty, Villarreal, Getafe và Juventus.

Los Blancos phải tìm giải pháp thay thế lâu dài cho vị trí này. Valverde và Asencio là hai ứng cử viên chính để đảm nhận vai trò ở hậu vệ cánh phải cho đến khi Carvajal hoặc Alexander-Arnold bình phục chấn thương.

Có lẽ Real Madrid hiện phải cầu mong Carvajal và Alexander-Arnold hồi phục chấn thương nhanh hơn dự kiến. Nhưng kể cả khi điều đó xảy ra, họ khó lòng đạt phong độ cao nhất trước ngày tiếp đón Barcelona.