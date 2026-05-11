Napoli vs Bologna
Tottenham Hotspur vs Leeds United
Real Betis vs Elche
Osasuna vs Atlético de Madrid
Manchester City vs Crystal Palace
Alavés vs Barcelona
Real Madrid vs Real Oviedo
Công An TP Hồ Chí Minh vs SHB Đà Nẵng
Aston Villa vs Liverpool
Sông Lam Nghệ An vs Ninh Bình
Hải Phòng vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Eintracht Frankfurt vs Stuttgart
Freiburg vs RB Leipzig
Werder Bremen vs Borussia Dortmund
Bayern Munich vs Köln
Bayer Leverkusen vs Hamburger SV
Chelsea vs Manchester City
Genoa vs Milan
Inter Milan vs Hellas Verona
Juventus vs Fiorentina
Pisa vs Napoli
Roma vs Lazio
Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
PVF-CAND vs Hà Nội
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Manchester United vs Nottingham Forest
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Brentford vs Crystal Palace
Everton vs Sunderland
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Newcastle United vs West Ham United
Atlético de Madrid vs Girona
Barcelona vs Real Betis
Sevilla vs Real Madrid
Nantes vs Toulouse
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Olympique Marseille vs Rennes
Strasbourg vs Monaco
Olympique Lyonnais vs Lens
Arsenal vs Burnley
Arsenal áp sát ngôi vô địch, Crystal Palace sẽ "tự thua" để đút túi 360 tỷ đồng?

Premier League 2025-26 Crystal Palace Manchester City

Arsenal chỉ còn 2 vòng nữa để bảo đảm ngôi vô địch, và 1 trong những đối thủ của họ lại có động lực để thua Arsenal vì món tiền 10 triệu bảng.

   

Thua là... có tiền

Nghẹt thở, đó là diễn biến của trận West Ham – Arsenal và rốt cuộc mọi thứ đã đi đúng như mong muốn của “Pháo thủ”. Leandro Trossard ghi bàn thắng quý như vàng, David Raya có những cú cứu thua đỉnh cao, và bàn thắng gỡ hòa muộn của chủ nhà bị tước bỏ một cách chính xác vì Raya bị phạm lỗi.

Trossard đã mang về chiến thắng quý như vàng cho Arsenal trước West Ham

Phiền phức cho Man City, bởi dù họ thắng đậm Brentford nhưng cách biệt giữa họ với Arsenal vẫn là 5 điểm và dù có thắng trận đá bù (gặp Crystal Palace), Man City cũng sẽ chỉ rút ngắn cách biệt còn 2 điểm. Arsenal ở 2 vòng đấu cuối chỉ gặp Burnley đã xuống hạng, và Crystal Palace đã hết động lực thi đấu.

Vụ gặp Palace sẽ rất đáng chú ý, bởi đội bóng này sẽ đụng độ cả 2 đội đua vô địch trong thời gian tới. Mùa giải của Palace bây giờ chỉ xoay quanh trận chung kết Conference League gặp Rayo Vallecano, và từ những vòng trước HLV Oliver Glasner đã cho xoay vòng, tung các dự bị vào đá ở các trận Premier League.

Chính HLV Glasner cuối tuần qua đã tuyên bố rằng ông không có trách nhiệm phải cho Palace đá tử tế trước cả 2 đối thủ mạnh. Nhiệm vụ của ông là giúp Palace vô địch Conference League trước khi ra đi, nên cả 2 trận gặp Man City rồi Arsenal sẽ chứng kiến đội hình B của Palace vào đá.

Crystal Palace không có lý do gì để cố đá vào lúc này

Không chỉ có phát ngôn của HLV Glasner, một điều nữa càng khiến Palace có động lực để… thua Arsenal khi hai đội gặp nhau ở vòng 38. Palace đã bán Eberechi Eze sang cho Arsenal mùa hè năm ngoái, và theo điều khoản chuyển nhượng, Palace sẽ được Arsenal trả thêm 10 triệu bảng (khoảng 360 tỷ đồng) nếu Arsenal vô địch Premier League. Palace do đó có thừa lý do để tự thua và đút túi món tiền đó.

Biến số khó lường

Tuy nhiên Arsenal (và cả Man City) sẽ không thể giả định rằng Palace sẽ tự động “nhả”, bởi 2 trận đấu đó sẽ có sự góp mặt của những dự bị Palace ít khi được ra sân. Do đó họ sẽ ít nhiều sung sức hơn, trong khi cả 2 ứng viên vô địch đều đã khá mệt mỏi vì mùa giải kéo dài.

Đôi lúc những đội không có động lực vẫn quyết đá sống mái vì sự tự trọng nghề nghiệp. Như mùa giải 2021/22, Man City và Liverpool ở vòng 38 gặp Aston Villa và Wolverhampton đều không còn mục tiêu thi đấu, nhưng Man City đã bị Aston Villa dẫn 2-0 trong khi Wolves dẫn Liverpool 1-0. Cả hai đội đua vô địch đều đã phải thắng ngược để định đoạt cuộc đua tranh ngôi rất nghẹt thở.

Burnley đã xuống hạng vẫn quyết ngáng chân Aston Villa

Cả trận gặp Burnley của Arsenal cũng không thể nghĩ là dễ, bởi Burnley vừa làm nên một kết quả khá bất ngờ. Việc họ cầm hòa Aston Villa 2-2 trên sân nhà đã khiến Aston Villa vẫn chưa chắc chắn vị trí trong top 5, mặc dù Burnley lúc này chẳng có mục tiêu thi đấu sau khi đã chắc chắn rớt trở lại Championship.

Thế nên tất cả các trận đấu còn lại của Man City và Arsenal đều có thể chứa những biến số cực kỳ khó lường. Đúng là Arsenal vừa trải qua được trận đấu có thể xem là khó nhất của họ ở 3 vòng cuối, nhưng 2 trận còn lại chưa thể nói là chắc chắn thắng vào lúc này.

Arsenal tiến sát ngôi vương Ngoại hạng Anh: Arteta kịp sửa sai, lịch sử vẫy gọi
HLV Mikel Arteta đã có điều chỉnh kịp thời trong chiến thắng 1-0 của Arsenal trước West Ham, qua đó đưa "Pháo thủ" tiến sát chức vô địch Ngoại hạng...

Theo Q.D

Nguồn: [Link nguồn]

-11/05/2026 11:50 AM (GMT+7)
