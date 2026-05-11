Arsenal tiến sát ngôi vương Ngoại hạng Anh: Arteta kịp sửa sai, lịch sử vẫy gọi

Arteta khiến mọi thứ rối tung

Arsenal đã hoàn toàn áp đảo cho tới thời điểm Ben White buộc phải rời sân ở phút 28 vì chấn thương. Tuy nhiên, kể từ khoảnh khắc đó, cục diện trận đấu thay đổi hoàn toàn. Không chỉ bởi West Ham bắt đầu chơi quyết liệt hơn trong các pha tranh chấp, mà còn vì màn điều chỉnh nhân sự của Arteta đã phản tác dụng.

Arteta đã khiến đội hình Arsenal trở nên rối loạn với điều chỉnh khó hiểu trong hiệp một

Phương án hợp lý nhất là tung Cristhian Mosquera vào sân, cầu thủ đã chơi rất tốt ở vị trí hậu vệ phải trong phần lớn mùa giải khi White và Jurrien Timber vắng mặt. Thế nhưng, chiến lược gia người Tây Ban Nha lại đưa ra quyết định khó hiểu khi kéo Declan Rice khỏi hàng tiền vệ để đá hậu vệ phải, đồng thời tung Martin Zubimendi vào sân đá cặp cùng Lewis Skelly ở trung tuyến.

Bình luận trên sóng của Sky Sports, huyền thoại Gary Neville của MU thẳng thắn nhận định: “Cậu ấy không thể đưa Declan Rice xuống đá ở đó được. Thành thật mà nói, tình huống đó hoàn toàn có thể xử lý tốt hơn nếu phòng ngự đủ quyết liệt. Cậu ấy vung chân khá yếu và như đang tự chuốc lấy rắc rối.

“Declan Rice sẽ tiếp tục chơi ở vị trí hậu vệ phải, tôi thực sự sốc. Tôi vừa được thông báo rằng không có bằng chứng nào cho thấy Myles Lewis-Skelly từng đá hậu vệ phải. Nhưng việc kéo Rice ra khỏi trung tuyến là một quyết định cực kỳ táo bạo.”

Trong phần còn lại của hiệp một, Arsenal hoàn toàn mất kiểm soát thế trận. Zubimendi cùng Lewis Skelly lép vế trong các pha tranh chấp thể lực, còn West Ham liên tục có cơ hội tăng tốc trực diện vào hàng phòng ngự Arsenal. Bản thân Rice cũng không tạo được sự chắc chắn ở hành lang phải. Chỉ ít phút sau khi chuyển vị trí, anh bất lực nhìn Diouf bứt tốc vượt qua mình.

Màn “quay xe” kịp thời

Arteta rõ ràng đã khiến đội hình trở nên rối loạn với màn xáo trộn nhân sự này, và chính ông cũng nhanh chóng nhận ra điều đó ngay trong giờ nghỉ giữa hiệp. Chiến lược gia người Tây Ban Nha lập tức tung Mosquera vào sân khi hiệp hai bắt đầu, nhưng lần này người phải rời sân là Riccardo Calafiori.

Arteta đã sửa sai với sự điều chỉnh ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp

Phải tới khoảng phút 60, Arsenal mới lấy lại được cường độ chơi bóng như khi Ben White còn hiện diện trên sân, phần lớn nhờ những pha dẫn bóng mạnh mẽ của Rice từ tuyến giữa.

Trong khi đó, Zubimendi tỏ ra lạc nhịp ở khu trung tuyến, buộc Arteta tung đội trưởng Martin Odegaard vào sân để lấy lại thế trận. Zubimendi chỉ trụ được chưa đầy 40 phút trên sân trước khi bị rút ra, sau màn trình diễn đáng thất vọng. Dẫu vậy, ít nhất Arteta đủ dũng cảm để thừa nhận sai lầm, điều không phải HLV nào cũng làm được.

Đến phút 77, khi Arsenal vẫn chưa tạo ra nhiều khác biệt, thủ môn David Raya đã cứu nguy bằng pha cản phá xuất sắc trong pha đối mặt với Mateus Fernandes. Và rồi vào thời khắc quan trọng nhất, Leandro Trossard lên tiếng sau pha phối hợp thông minh giữa Rice và Odegaard để ghi bàn quyết định, khiến khu vực khán đài của các CĐV Arsenal bùng nổ.

Arsenal chỉ còn cách chức vô địch Premier League đầu tiên kể từ năm 2004 đúng 2 trận đấu nữa

Dù vậy, họ vẫn phải trải qua những giây phút nghẹt thở khi VAR kiểm tra bàn gỡ hòa muộn của Callum Wilson trước khi từ chối bàn thắng của West Ham.

Arteta chắc chắn phải cảm ơn Trossard vì đã tạo nên khoảnh khắc định đoạt trận đấu, nhưng màn “quay xe” kịp thời mới là yếu tố mang tính bước ngoặt.

Arsenal giữ vững bản lĩnh và tiến sát ngôi vương

Nếu Arsenal nâng cao chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa này, chiến thắng trước West Ham chắc chắn sẽ được nhắc lại như một cột mốc lịch sử. Chiến thắng 1-0 trên sân London mang đúng dáng dấp của những trận cầu nghẹt thở ở giai đoạn cuối mùa: căng thẳng, bào mòn thần kinh và kéo theo tranh cãi dữ dội trong quãng bù giờ, che mờ cả tiếng còi mãn cuộc.

West Ham bị từ chối bàn gỡ hòa ở phút 90+5 trong trong tình huống VAR gây tranh cãi

Arsenal tưởng như đã đánh rơi chiến thắng khi cú sút của Callum Wilson đưa bóng qua vạch vôi trước khi Declan Rice kịp phá ra. Thế nhưng, sau quãng thời gian kiểm tra VAR kéo dài tưởng như vô tận, tổ VAR cùng trọng tài đã quyết định hủy bàn thắng vì xác định Pablo phạm lỗi với thủ môn Raya. Arsenal vì thế bảo toàn chiến thắng quý giá.

Xét về tầm ảnh hưởng, đây có thể là một trong những quyết định lớn nhất lịch sử VAR, bởi nó tác động trực tiếp tới cả cuộc đua vô địch lẫn cuộc chiến trụ hạng.

Khung cảnh đối lập giữa sự vỡ òa của Arsenal và nỗi tuyệt vọng của West Ham là hình ảnh khó quên. Arsenal đang đứng trước chức vô địch đầu tiên sau 22 năm, trong khi “Búa tạ” rơi xuống nhóm cầm đèn đỏ và chỉ còn 2 cơ hội để tự cứu mình khỏi viễn cảnh xuống hạng.

Chỉ 10 ngày sau khi Arteta phàn nàn về việc trọng tài phải xem lại tình huống “13 lần” trước khi thay đổi quyết định trong trận gặp Atletico Madrid, lần này ông khó có thể phàn nàn về thời gian VAR kiểm tra. Được biết, các trọng tài đã xem lại tình huống bàn thắng của Wilson tới 17 lần.

Có thể đó là quyết định chính xác, nhưng rõ ràng bất kỳ tình huống nào cần quá nhiều thời gian để phân xử cũng khiến khái niệm “rõ ràng và hiển nhiên” trở nên kém thuyết phục theo từng giây trôi qua. Những pha tranh chấp, ôm kéo trong các tình huống cố định đang là vấn đề mà giải đấu cần xử lý vào mùa hè tới.

Ngưỡng can thiệp hiện tại cùng sự thiếu nhất quán đang để lại cảm giác không thỏa mãn, dù cũng phải thừa nhận rằng không đội nào thích nghi tốt với điều đó hơn Arsenal mùa này.

Arsenal hiện hơn đối thủ bám đuổi là Man City 5 điểm dù đá nhiều hơn 1 trận. Nếu thắng hai trận cuối gặp Burnley và Crystal Palace, “Pháo thủ” sẽ lên ngôi vô địch. Thậm chí, Man City hoàn toàn có thể sảy chân trước đó để trao chức vô địch cho Arsenal sớm hơn dự kiến.

Lịch sử đang gọi tên Arsenal. Và nếu họ hoàn tất hành trình này, chiến thắng trước West Ham chắc chắn sẽ chiếm một vị trí đặc biệt trong ký ức của người hâm mộ.