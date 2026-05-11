Nóng bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh: Arsenal rất gần ngai vàng, vô địch sớm khi nào?

Arsenal tiến sát ngai vàng

Bàn thắng ở phút 83 của Leandro Trossard giúp Arsenal đánh bại West Ham với tỷ số 1-0, qua đó tái lập khoảng cách 5 điểm với Man City trong cuộc đua vô địch. Tiền vệ người Bỉ cuối cùng đã chấm dứt chuỗi 25 trận tịt ngòi bằng cú sút chìm đầy uy lực sau pha phối hợp kiên nhẫn để Martin Odegaard kiến tạo. HLV Mikel Arteta lao ra ăn mừng đầy phấn khích, trong khi Odegaard quỳ gối trên sân trong khoảnh khắc bùng nổ cảm xúc.

Arsenal thắng nghẹt thở West Ham

Dẫu vậy, trận đấu vẫn còn bước ngoặt kịch tính khác ở những phút cuối trận khi thủ môn David Raya xử lý không tốt trong tình huống phạt góc dưới áp lực từ Pablo, tạo điều kiện để Callum Wilson sút tung lưới ở pha bóng bật ra. Sau quãng thời gian VAR kiểm tra kéo dài, trọng tài xác định Pablo đã cản trở Raya và bàn thắng không được công nhận.

Arsenal đồng thời cũng vô tình giúp đại kình địch cùng thành phố Tottenham trong cuộc chiến trụ hạng, bởi “Gà trống” có thể tạo khoảng cách 4 điểm với West Ham nếu đánh bại Leeds United.

Arsenal sẽ khép lại mùa giải Ngoại hạng Anh bằng các trận gặp Burnley, đội đã xuống hạng, và Crystal Palace, đội đang dồn tâm trí vào trận chung kết Conference League. Nếu thắng cả hai trận, “Pháo thủ” sẽ chấm dứt cơn khát vô địch nước Anh kéo dài 22 năm.

Nếu Man City không thể đánh bại Crystal Palace trên sân nhà vào giữa tuần này (14/5), Arsenal hoàn toàn có thể đăng quang sớm Ngoại hạng Anh ngay tại Emirates trong trận gặp Burnley vào ngày 19/5.

Cục diện đua vô địch Ngoại hạng Anh

Crystal Palace - Nottingham Forest chính thức trụ hạng

Aston Villa đã bỏ lỡ cơ hội tạo lợi thế lớn trong cuộc đua top 5 khi bị Burnley cầm hòa 2-2. Đoàn quân của HLV Unai Emery vừa giành vé vào chung kết Europa League sau chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Nottingham Forest, nhưng dường như họ đã chịu ảnh hưởng từ dư âm châu Âu trong chuyến làm khách tại Turf Moor.

Aston Villa hiện nới khoảng cách với đội xếp thứ sáu là Bournemouth lên 4 điểm và hơn Brighton 6 điểm trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Tuy nhiên, lịch thi đấu cuối mùa của Aston Villa cực kỳ khắc nghiệt với các trận gặp Liverpool và Man City xen giữa trận chung kết Europa League gặp Freiburg tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Trong khi đó, tham vọng giành vé dự cúp châu Âu mùa tới của Everton tiếp tục bị ảnh hưởng khi họ một lần nữa đánh rơi lợi thế trong trận hòa 2-2 trên sân của Crystal Palace. Với 1 điểm giành được, Crystal Palace chính thức đảm bảo suất trụ hạng.

Ở một diễn biến khác, Elliott Anderson ghi bàn muộn vào lưới đội bóng cũ Newcastle để giúp Nottingham Forest cầm hòa 1-1, qua đó cũng chính thức ở lại Ngoại hạng Anh.