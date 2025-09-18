HLV Mourinho ra mắt Benfica hôm nay, đấu Chelsea trận tái xuất Cúp C1

📄 Mourinho đồng ý dẫn dắt Benfica, hợp đồng 2 năm

Theo nguồn tin từ A Bola (Bồ Đào Nha) và Sky Sports (Anh), HLV Jose Mourinho đã đồng ý dẫn dắt Benfica theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Sáng 18/9, Benfica phát đi thông báo chính thức tới Ủy ban Thị trường Chứng khoán Bồ Đào Nha (CMVM), xác nhận đang tiến hành đàm phán với Mourinho để bổ nhiệm ông làm "thuyền trưởng" mới.

Mourinho sẽ điều hành buổi tập hôm nay của Benfica

Trong thông cáo gửi đến CMVM, Benfica ghi rõ: “Benfica xin thông báo rằng đang diễn ra các cuộc đàm phán để bổ nhiệm HLV Jose Mario dos Santos Mourinho Félix, và kỳ vọng sẽ sớm hoàn tất".

Thông báo này là yêu cầu bắt buộc theo quy định của thị trường chứng khoán, bởi Benfica là công ty niêm yết và việc bổ nhiệm HLV mới có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

🤝 Mourinho điều hành buổi tập đầu tiên ngay hôm nay

A Bola cho biết thêm, thỏa thuận giữa Mourinho và Benfica về mặt cơ bản đã được hoàn tất. Dù các chi tiết liên quan đến việc ký kết hợp đồng, công bố chính thức và lễ ra mắt vẫn chưa được xác định cụ thể, Mourinho sẽ trực tiếp điều hành buổi tập của đội chiều nay.

Quyết định nhận lời dẫn dắt Benfica đến chỉ 3 tuần sau khi Mourinho bị Fenerbahce sa thải. Bên cạnh mâu thuẫn với ban lãnh đạo, thất bại của đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ trước chính Benfica ở vòng play-off Champions League là "giọt nước tràn ly" khiến nhà cầm quân 62 tuổi mất việc.

Trong quá khứ, Mourinho dẫn dắt Benfica giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2000, trước khi gặt hái thành công tại Porto, Chelsea, Inter Milan, Real Madrid.

Ngay trong trận tái xuất Champions League, Mourinho sẽ gặp lại đội bóng cũ Chelsea

🔁 Đối đầu Chelsea trong trận tái xuất Champions League

Theo kế hoạch, Mourinho sẽ dẫn dắt Benfica trong 3 trận đấu thuộc giải VĐQG Bồ Đào Nha gặp AVS (21/9), Rio Ave (24/9), Gil Vicente (27/9) trước khi đối đầu Chelsea ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Champions League vào 2h, ngày 1/10.

Chelsea chính là đội bóng mà "Người đặc biệt" dẫn dắt trong 2 nhiệm kỳ (2004-2007, 2013-2015), giành 8 danh hiệu lớn nhỏ. Cuộc chạm trán giữa "The Blues" và Benfica càng trở nên ý nghĩa hơn khi đánh dấu màn tái xuất Champions League của Mourinho sau 5 năm.

Làn gần nhất nhà cầm quân 62 tuổi hiện diện ở đấu trường này là khi ông dẫn dắt Tottenham thua RB Leipzig 0-1 ở lượt về vòng 1/8 vào tháng 2/2020.