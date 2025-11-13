Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tây Ban Nha tố Barcelona "phản bội" vụ Yamal: Hai bên họp khẩn hạ nhiệt căng thẳng

Sự kiện: Lamine Yamal Đội tuyển Tây Ban Nha World Cup 2026
00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Lamine Yamal trở thành tâm điểm trong cuộc tranh cãi giữa Barcelona và Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha (RFEF) sau khi tiến hành một thủ thuật điều trị vấn đề háng mà không thông báo trước cho các bác sĩ đội tuyển.

Nguồn cơn xung đột giữa Barcelona và Tây Ban Nha

Như báo chí Tây Ban Nha đưa tin, Yamal đã thực hiện một thủ thuật radiofrequency (thủ thuật y tế xâm lấn tối thiểu) để xử lý chấn thương háng dai dẳng, nhưng cả Yamal lẫn Barcelona đều không báo cho đội ngũ y tế tuyển Tây Ban Nha. Ban đầu, tuyển Tây Ban Nha đã triệu tập Yamal cho các trận gặp Georgia và Thổ Nhĩ Kỳ ở vòng loại World Cup 2026, nhưng 3 ngày sau phải thả anh khỏi đội khi phát hiện sự việc.

Tây Ban Nha tố Barcelona "phản bội" vụ Yamal: Hai bên họp khẩn hạ nhiệt căng thẳng - 1

Yamal đang là tâm điểm trong cuộc tranh cãi giữa Barcelona và Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha (RFEF)

Yamal đã bỏ lỡ 6 trận đấu của Barcelona mùa này vì vấn đề mà đội bóng xứ Catalunya gọi là “vấn đề vùng xương mu”. Cầu thủ chạy cánh 18 tuổi không được Tây Ban Nha triệu tập cho vòng loại World Cup 2026 tháng 10, nhưng dự kiến sẽ trở lại sau khi đã chơi trong 5 trận gần nhất của Barcelona ở mọi đấu trường.

HLV Luis De La Fuente của tuyển Tây Ban Nha bày tỏ sự thất vọng trước việc Barcelona thiếu minh bạch: “Điều này không bình thường chút nào. Tôi chưa từng trải qua tình huống tương tự. Đây là các thủ thuật xảy ra ngoài kiểm soát của đội tuyển, và chúng tôi phải chấp nhận. Tôi cũng bất ngờ như mọi người; không nhận được thông tin gì, và khi liên quan đến sức khỏe, bạn chỉ còn biết ngạc nhiên”.

Trước đó, RFEF ra tuyên bố chỉ trích thủ thuật này là “xâm lấn” và bày tỏ “ngạc nhiên” vì Yamal cần phải thực hiện nó ngay từ đầu. Theo đó, đội ngũ y tế tuyển Tây Ban Nha chỉ nhận được báo cáo chi tiết vào 22:40 tối 10/11 (giờ địa phương), trong khi cầu thủ lẽ ra phải hội quân từ buổi sáng cùng ngày. RFEF quyết định thả Yamal khỏi danh sách triệu tập, ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của cầu thủ, đồng thời chúc anh chóng bình phục.

Cuộc tranh cãi giữa CLB và đội tuyển trở nên căng thẳng hơn khi HLV Hansi Flick chỉ trích RFEF về cách quản lý Yamal trong vòng loại World Cup tháng 9: “Yamal đi tập trung đội tuyển với chấn thương, không tập luyện và phải dùng thuốc giảm đau để thi đấu. Giữa các trận, cậu ấy không tập. Đây không phải cách chăm sóc cầu thủ. Tây Ban Nha có đội hình tốt nhất thế giới, ở mọi vị trí họ đều tuyệt vời. Tôi thật sự buồn về điều này”.

Tây Ban Nha tố Barcelona “phản bội”

Theo tờ Mundo Deportivo, ban huấn luyện đội tuyển Tây Ban Nha cảm thấy bị “phản bội” bởi Barcelona. Được cho rằng, các bác sĩ tuyển Tây Ban Nha đã đề xuất HLV De La Fuente giữ Yamal trong đội hình, nhưng nhà cầm quân 64 tuổi lập tức bác bỏ và xác nhận quyết định trả cầu thủ chạy cánh 18 tuổi về CLB, trong khi các nỗ lực giảm căng thẳng giữa RFEF và Barcelona đang được tiến hành.

De La Fuente và giám đốc thể thao RFEF Aitor Karanka đã gặp gỡ để bàn về tình hình, cùng với phát ngôn viên đội tuyển, và Karanka đã nói chuyện với người đồng cấp bên Barcelona, Deco, trong 2 ngày liên tiếp. HLV De La Fuente cũng nói chuyện trực tiếp với Yamal trước khi cho phép anh trở về CLB để tiếp tục hồi phục, đồng thời dự kiến sẽ trao đổi với HLV Flick sau khi kỳ tập trung kết thúc.

RFEF và chủ tịch Barcelona Joan Laporta cũng ra thông báo nhằm hạ nhiệt căng thẳng. Louzan nhấn mạnh: “Điều quan trọng là phải chăm sóc cầu thủ. Có những tình huống có thể xử lý tốt hơn, nhưng quan trọng nhất là sức khỏe của Yamal”.

Trong khi đó, Laporta khẳng định: “Chúng tôi tôn trọng đội tuyển quốc gia và không tham gia vào tranh cãi. Khoảng thời gian nghỉ trùng với đợt tập trung, nhưng không ảnh hưởng đến đội tuyển, họ đang ở vị trí tốt (trong cuộc đua tranh vé dự World Cup)”.

Theo tờ Sport, Yamal bị Pubalgia, một tình trạng khiến các cơ vùng háng bị căng, đau và khó chịu. Thường được gọi là “thoát vị thể thao”, nguyên nhân là do mất cân bằng cơ vùng bụng - háng. Thông thường, vật lý trị liệu và nghỉ ngơi là phương pháp điều trị, nhưng Yamal đã tiến hành thủ thuật xâm lấn để giảm khó chịu.

Pubalgia phổ biến ở những cầu thủ trẻ đang phát triển và Yamal đã chơi lượng trận senior (đội một CLB và đội tuyển quốc gia) bất thường so với tuổi 18. Kể từ 15 tuổi, Yamal đã giành 2 chức vô địch La Liga, 1 Cúp Nhà vua Tây Ban Nha, Siêu cúp Tây Ban Nha và EURO 2024, với 117 trận cho Barcelona và 23 trận cho tuyển Tây Ban Nha.

13/11/2025 09:02 AM (GMT+7)
Theo dòng sự kiện: Lamine Yamal
